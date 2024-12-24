Рашисты ударили по Запорожской области 200 раз, есть разрушение жилых домов и инфраструктуры

В течение суток оккупанты нанесли 200 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 34 авиационных удара по Новобойковскому, Степногорску, Приморскому и Темировке. а также:

72 БПЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку;

4 обстрела РСЗО накрыли Новоданиловку;

90 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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