Сбито 36 ударных БПЛА из 60 выпущенных, 23 локационно потеряно, один - в воздухе. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине 60 ударных беспилотников и БПЛА других типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Сколько целей сбито
"По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 36 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Один - БпЛА в воздухе", - говорится в сообщении.
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