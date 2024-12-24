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Сбито 36 ударных БПЛА из 60 выпущенных, 23 локационно потеряно, один - в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Атака БПЛА 24 грудня. Скільки цілей збито

Российские оккупанты выпустили по Украине 60 ударных беспилотников и БПЛА других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Сколько целей сбито

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 36 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Один - БпЛА в воздухе", - говорится в сообщении.

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Атака БПЛА 24 грудня. Скільки цілей збито
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