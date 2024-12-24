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РФ как агрессор достигла своей цели, - командующий Силами обороны Эстонии Мерило

РФ як агресор досягла своєї мети

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что РФ как агрессор достигла своей цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Она оккупировала территорию соседней страны с помощью войны, послав миру четкий сигнал, что это нормально, и в результате переговоров эта территория, скорее всего, останется за ней еще на какое-то время. Ведь это и послание другим государствам, которые теперь могут задуматься, а, может, и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа", - подчеркнул он.

По словам Мерила, это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире.

России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это обратно в ближайшем будущем будет невозможно", - добавил командующий.

Также читайте: Средства ПВО, артиллерия и боеприпасы: Шольц и Михал обсудили усиление военной поддержки Украины
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Топ комментарии
+30
ну это не к прибалтам предьявы кидать - они помогают без соплежуйства из всех сил
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24.12.2024 11:20
+19
0,25 ВВП Естонії для України!

і тобі ще роту?
в Україні повно ухилянтів

.
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24.12.2024 11:47
+11
Война в Украине показала, что мир на планете держался на глиняных ногах, стоило только одному больному на голову существу начать угрожать и шантажировать ядерными бомбами всё человечество, как все дружно сделали вид, что ничего не происходит, нужно просто потерпеть.

Не получится, господа хорошие, история терпеть не будет, есть только два пути, либо мир закопает быдлостан, либо быдлостан закопает мир.
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24.12.2024 11:42
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Правила форума Совет форумчан
треба і далі занепокоюватися, це працює.
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24.12.2024 11:17 Ответить
ну это не к прибалтам предьявы кидать - они помогают без соплежуйства из всех сил
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24.12.2024 11:20 Ответить
Але бодай роту своїх солдатиків теж не спішать відправити нам на допомогу, а хочуть загребти весь жар нашими руками
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24.12.2024 11:40 Ответить
0,25 ВВП Естонії для України!

і тобі ще роту?
в Україні повно ухилянтів

.
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24.12.2024 11:47 Ответить
То Україна впродовж цієї війни повинна поставити в стрій всіх придатних чоловіків, і витрачати по 35% ВВП на армію, а ці хитрі ухилянти думають, що прикриються смішними 0,25% від свого ВВП? Це ж повний дурдом
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24.12.2024 11:50 Ответить
А в каком году Эстония обязывалась за нас воевать? Что-то не припомню когда мы пописали с ними такой договор. И это эстонцы нам выбирали в президенты пророссийского Яныка или ватного Зелю, угробивших нашу оборонку и армию?
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24.12.2024 12:52 Ответить
Та чому за нас, хай за себе воюють - в них чверть населення етнічні росіяни, так що після капітуляції України пуйло знайде що їм пред'явити, тому країн Балтії так наполягають на величезній підтримці України. А то по твоїй логіці виходить, що США в 2 Світовій воювали за СРСР та Великобританію
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24.12.2024 13:23 Ответить
Что-то я в упор не видел чтобы ***** напал на Эстонию. Он давно им мог предъявить все, что хотел. Учитывая что в странах Балтии практически нет армии. Только вот они, в отличие от нас, к возможной войне как-раз и готовятся.

По моей логике выходит, что перед тем, как пи@деть на других, нужно посмотреть на себя, на свои поступки и вынуть бревно из глаз. Так вполне доходчиво?
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24.12.2024 13:36 Ответить
Так, не напав. Але поки що не напав, тому що до 22 року мав певні страхи перед НАТО. Зараз, розвернувши економіку від Європи, заручившись підтримкою Китаю і переконавшись, що НАТО теж доволі блідий союз з різними поглядами у різних країн - на місці країн Балтії я не був би спокійний.
А стосовно підготовки до війни то так, нам потрібно було готовитись ще з 90-х. І не виготовленням зброї, а в першу чергу таким як Ти і тобі подібним треба було ототожнювати себе з Україною і першим чином потрібно було хоча б вивчити українську мову, щоб пуйло не мало тут поводів "защищать русский язык"
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24.12.2024 13:55 Ответить
Т.е. когда тебе, де@ил, нечего было сказать по существу - то сразу вспоминаешь про "мову"? А до этого как понимал, или за 30 минут с полки упал и перестал понимать, свежевылупленный? Таким де@илам как ты нужно было хотя бы не голосовать за Яныка и Зелю вначале. Лечись
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24.12.2024 20:41 Ответить
Захід це пєстаболи! Вони не очікували, що Україна витримає та чинитиме супротив! Якби Київзатридні здійснилося, то вони б і надалі торгували з Засрашкою,їздили б на парад пабеди в Москву і приймали Пуйла в своїх столицях!
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24.12.2024 11:22 Ответить
А можно узнать когда президент Эстонии был на параде в Москве в последний раз? Просто для справки.
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24.12.2024 13:00 Ответить
Да все так и есть ведь изначально фюррер и хотел получить размандяченный донбасс и при этом потерять влияние в Украине Армении азербайджане ( Нагорный Карабах) и Сирии. То есть к Киеву в 22 году он посто так войска стянул. Это не говоря о том каких репутационных издержек он получил когда каждый день они в мечтах бомбили Лондон и Париж а тут 3 год в маленькой Украине аналоговнетная армия ничего сделать не может. Также и нато убрало свои манатки на границы 97 года правда в обратном направлении и плюс 2 страны в нато. А по поводу что кто-то у кого-то земельки оттяпал так это не новость сколько после второй мировой был конфликтов где кто-то у кого то кусочек оттяпал. Ох уж эти эксперты
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24.12.2024 11:25 Ответить
Ви забули додати те що крім проблем рф, світ ще побачив нерішучість та слабкість демократичних країн Заходу, які замість рішучої відповіді 3й рік висловлюють занепокоєння та бояться ескалації. Тому тут досить спірне питання, хто більше втратив у репутаційному сенсі, бо репутація рф досить високою і не була на противагу Заходу.
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24.12.2024 11:39 Ответить
А что собственно потерял демократический мир я перечислил факты по которым они если откинуть все манипуляции то в чистом плюсе. Я хочу напомнить как американцы выхваляются что всего за 5 процентов бюджета военки сша они расхерачили половину аналоговнетной армии путлера и уничтожили огромные запасы которые им достались от совка при этом не погиб ни один военнослужащий сша. Путлер это тоже понял кстати говоря что его развели по итогу как лоха и недавно уже начал оправдываться что сво пошло через жопу такого все якобы было спонтанно и теперь остается только орешком махать у разбитого корыта
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24.12.2024 11:43 Ответить
Втратили вони те що їх вплив став значно менший і диктаторські режими безкарно формують нову вісь зла, розуміючи свою повну безкарність. Той же Китай 100% зробив для себе висновки щодо Тайваню і я думаю, його захоплення це питання найближчої перспективи. Усі побачили, що демократії здатні лише полотенцеголових хлопців у шльопках ганяти по пустелі, а як діло доходить до більш боездатного супротивника, то вже катання на ескалаторах починається. Також побачили відсутність єдності. Орбани та Фіцо чудово виконують роль Троянських конів, навіть не ховаючись. Ердоган також веде свою гру, не дуже зважаючи на думку союзників. Тобто світовий порядок порушено і відновити його дуже складно, про що і пише автор статті.
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24.12.2024 11:52 Ответить
А если вы про то что страны запада мало помогают ну на то есть их причины они явно не хотят полного краха рф хотя бы потому что у него все таки есть ядерка и он в политике уже много лет то есть он прогнозируем для них. А допустить распад рф а потом договариваться с множеством всяких кадыровых которые растянут ядерку они явно не хотят. США вообще уже судя по их заявлениям рассматривают только Китай как угрозу а рашу нет. Это кстати еще одна из причин почему не хотят распад рф так как большая часть может отойти Китаю и значительно усилить Китай что-то а китайцы умеют развивать промышленность и тп дай только землю и ресурсы в земле
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24.12.2024 11:52 Ответить
Хотя я понимаю для чего военные западных стран такое говорят как вот этот господин или Писториус что раша вот вот нападет. Этож отличный способ жупелем пугать население и власти и получать сладкие денежные инвестиции в оборону
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24.12.2024 11:39 Ответить
вірно розумієш кацапик

тільки не дупел, а реальна небезпека і
не сладжнькіє дєнєжкі, а политі потом "трудящіхся стран Запада"

цей жупел і "сладкіє" дєнежкі ікнуться рашці новою гонкою озброєнь та холодною війною

рашці срака !
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24.12.2024 11:52 Ответить
Ша! Шааа! Вибачте, експерте, за безглузде питання, але хто в кого що відтяпав після Другої Світової?
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24.12.2024 13:14 Ответить
Один из примеров турецкое вторжение на Кипр или вторжение США в Ирак.
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24.12.2024 13:27 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли питання. То Ірак включено до складу США, чи Північний Кіпр - до складу Туреччини?
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24.12.2024 13:42 Ответить
До 22 года был днр без включение в состав рф также самая примерно ситуация на Кипре и в Ираке прокси власти подконтрольные турции и сша соотвественно. От того что они включат в состав или нет ничего по сути не меняется факт в том что Украина это не контролировала ни до 22 ни сейчас
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24.12.2024 14:11 Ответить
"Проксі" - то терія змови. Звідки я знаю, хто Вас контролює: масони чи аннунаки з планети Нибиру. Той естонець каже, що тепер можна отак: забрати шмат землі в сусіда та вписати до себе в Конституцію. Ви сказали, що було вже багато таких випадків. То наведить приклад. Ірак став штатом США? Чи Кіпр - Туреччини? Хто ще знає про це?
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24.12.2024 14:39 Ответить
Ты уже перекручиваешь внимательно прочитай что сказал эстонец. Он ничего не сказал про конституцию он лишь сказал что оккупация чужой территории. Так вот и в Кипре и в Ираке была таде самая оккупация чужой территории и я говорю что нет это не первый случай после второй мировой и было между многими странами в зоде конфликтов
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24.12.2024 14:54 Ответить
Ніт. То Ви його не до кінця читали, а лише першу фразу. Зверніть увагу на оце: "відібрати землю в свого сусіда" (перед "- наголосив він). То США щось відібрали в Іраку? Не лише окупувати та згодом пійти, а: окупувати та залишити за собою, відібравши в сусіда". Це точна цитата. То наведить приклад, хто в кого що відібрав?
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24.12.2024 15:08 Ответить
А чому він каже (що у разі капітуляції України) "У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці"? Чому він не наголошує, що таке бажання в касапів ОБОВ'ЯЗКОВО ПОСТАНЕ?
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24.12.2024 11:26 Ответить
якщо отримають по зубах, то не постане.
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24.12.2024 11:55 Ответить
Как вам Киев за три дня ? взяли за щеку за три дня !
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24.12.2024 11:32 Ответить
Ну пошляк.
Вы про командующего объединенными штабами генерала США Марка Милли?
Тогда поправка. Он давал срок 72 часа. Потом "пиджаки" это интерпретировали в 3 дня.
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24.12.2024 11:39 Ответить
Та маячня. Всі побачили що таке справжня м'ясна війна. Тепер кожен десять разів подумає перш ніж починати війну. А то всі почали забувати що таке смерть після WWII.
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24.12.2024 11:33 Ответить
тут мова не стільки про кожного, як мова про кацапів. Вислів цього естонського комндувача дуже корелюється іх сьогоднішнім постом інсайдерського опозиційного тг каналу "Хенєрал СВР":

Дорогие подписчики и гости канала! Чем больше российское руководство осознаёт необходимость заканчивать войну в Украине, тем шире планы по дестабилизации ситуации в ближнем и дальнем зарубежье. Кризис в экономике и финансовой системе России, обусловленный в немалой степени санкциями наложенными Западом, заставляет даже самых отъявленных ястребов в политбюро думать о мире с Украиной, представив окончание СВО "победой". Но если окончание конфликта можно продать внутри России как победу, то на весь мир, это транслировать вряд-ли удастся. Три года войны для "второй армии в мире" могут принести лишь незначительные и сомнительные приобретения в виде оккупации частей четырёх областей Украины, а колоссальные потери живой силы личного состава и военной техники, и падение собственной экономики с лихвой перекрывают негативом всё ощущение "победы". Именно поэтому, в последнее время на столе у представителей руководства одной из башен Кремля, опять оказались планы гибридных операций против Молдовы, Армении, Грузии и стран Прибалтики. Одновременно с вынужденным согласием договариваться с Трампом о мире с Украиной, российское руководство планирует получить козыри в виде дестабилизации ситуации в ряде стран и одновременно с этим, американскому президенту, планируется "продать" куда более широкую сделку чем просто мир в Украине. Даже в случае отказа со стороны США от широкой сделки с распределением сфер влияния, российское руководство оставит за собой имидж "главного мирового злодея", сохранив влияние на соседние страны и будет довлеющим фактором на положение дел в Евросоюзе и НАТО.
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24.12.2024 11:50 Ответить
Война в Украине показала, что мир на планете держался на глиняных ногах, стоило только одному больному на голову существу начать угрожать и шантажировать ядерными бомбами всё человечество, как все дружно сделали вид, что ничего не происходит, нужно просто потерпеть.

Не получится, господа хорошие, история терпеть не будет, есть только два пути, либо мир закопает быдлостан, либо быдлостан закопает мир.
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24.12.2024 11:42 Ответить
Не тільки шантаж - ще підкуп, шалені вуглеводневі грошики. Спрацювали.
Від ООН до червоних хрестів, Меркелі з Орбанами - пачками. Вразливі.
Гібридна третя світова вже в розпалі, welcome.
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24.12.2024 12:10 Ответить
Гарантії сша і британії гівна варті - ось що побачив весь світ.
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24.12.2024 12:21 Ответить
ти уважно читав той Будапештський меморандум?
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24.12.2024 12:56 Ответить
А зачем читать? Ему Вано как-то пересказал
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24.12.2024 13:15 Ответить
А він що, каже саме про меморандум? А для чого вони створили ООН та сидять там в РадБезі? Щоб забезпечувати мир на Землі, нє?
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24.12.2024 13:18 Ответить
Вы бы почитали что-нибудь про создание ООН и про права членов Совбеза.
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24.12.2024 13:37 Ответить
Ви не вказуйте, що мені читати. ООН створено саме Англо-американцями. Вони там сидять в Радбезі. Зараз ми з сумом дізналися, що це - ні про що. Ніхто нікому нічєво не должєн.
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24.12.2024 13:46 Ответить
Ага, я и не знал что СССР, Турция, Китай, Франция или Бразилия - это англоамериканцы.
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24.12.2024 20:52 Ответить
ООН створено Англією та США. До чого тут Бразилія чи Турція?
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24.12.2024 21:00 Ответить
Почитайте список стран основателей. И список постоянных членов совбеза. Там немного.
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24.12.2024 21:02 Ответить
Вы же мне сказали: "почитай историю ООН", а почему же сами ниасилили? Насколько я помню, она излагалась так: "идея возникла у Президента США Рузвельта в 1942 году. Он задумал в Совбезе 4 постоянных члена, каждый из которых поддерживает порядок в определенно регионе Земли: совок, США, Китай, Англия. Поделился планами с Черчиллем. Тот предложил добавить Францию (Рузвельт согласился) и выкинуть Китай (Рузвельт не дал). И уже после этого они начали уламывать Сралина присоединиться, а потом и остальных". А дальше Вы знаете. И я повторяю вопрос: не хотят ли те же Англия и США, спустя 80 лет, снова разрулить беспредел? Или задуманная ими ООН лишается всякого смысла. А ты, с трудом заучивший список постоянных членов ООН, будешь хамить мне? В каком ты классе вообще, если не секрет?
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24.12.2024 21:24 Ответить
саме так. щоб запезпечувати мир.. от тільки в тому імпотентному ООН в Радбезі сидять кацапи, які мають право вето. от вони тим правом вето і користуються для прикриття своєї агресивної експансії.. позбавити каців права вето чомусь не наважуються чи взагалі бояться. Реформувати потрібно те ООН, тут навіть мови нема.. або створювати щось нове.. от тільки руйнація ООН можлива тільки по типу руйнації Ліги Націй, тобто через велику Світову війну.. якщо придумають інший спосіб реформувати ООН, щоб позбавити агресорів не тільки права вето, але й взагалі бути учасниками тих засідань - буде гуд..
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24.12.2024 13:58 Ответить
Отже, людина спитала: що саме роблять англо-амеріканці у сфері міжнародної безпеки. Та де результат. Ви натомість запропонували почитати Будапештський меморандум, мовляв "нічєго не должєн". То навіщо тоді вони взагалі потрібні?
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24.12.2024 14:09 Ответить
поясню. ця людина тут вже більше року пише про "самсон опціон" і закликає мінувати наші АЕС і таким чином шантажувати Західний світ ядерним вибухом, щоб той ввів свої війська в Україну. і ця людина не один раз тут посилалась саме на Будапешстський меморандум, згідно якого Штати і Британія на думку цієї людини повинні замість нас воювати із кацапнею... от я цій людині уже не вперше нагадую про те, щоб таке патякати як він патякає, то нехай краще прочитає той Будпештський меморандум і не носиться тут із цією "опцією Самсона" про шантажування Європи і Штатів ядерним вибухом..
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24.12.2024 14:19 Ответить
Маячня якась. Який ядерний вибух? Ви, мабуть, теми переплутали. Уважніше, будь ласка. Бережіть здоров'я.
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24.12.2024 14:43 Ответить
ну так і я кажу, що маячня. це не сьогодні і не в цій темі ця людина писала про ядерний шантаж і ядерний вибух. просто вам це не потрапляло на очі чи ви просто уваги на це не звертали. тож на майбутнє, якщо вам цікаво, просто зверніть увагу про що ця людина тут буде писати. у неї тут фішка - опція самсона (де Ізраїль шантажує США і Британію, націливши на них свої ядерні ракети, щоб Штати і Європа захищали Ізраїль від арабів і тоді Ізраїль не вдарить ядерними ракетами по США чи по Європі). це ж не я видумав цю ахінею, а саме ця людина про таке тут раніше писала. і буде писати і далі.
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24.12.2024 14:55 Ответить
Про які гарантії ви говорите?
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24.12.2024 13:07 Ответить
Про те що вони створили ООН та загнали всіх туди, щось пообіцяв натомість, та сидять там в Радбезі - навіщо?
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24.12.2024 13:20 Ответить
Тому всьому світу треба замислитись. Треба знищити ту кацапсячу клоаку та їхніх сателітів таких як ******, фіцики та інша 3,14здота.
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24.12.2024 13:36 Ответить
а чего в 2014 году было?
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24.12.2024 14:07 Ответить
нажаль...
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24.12.2024 15:35 Ответить
а ви що зробили, щоб вона не досягла своєї мети, західні сс*ни?
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24.12.2024 23:21 Ответить
 
 