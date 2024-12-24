РФ как агрессор достигла своей цели, - командующий Силами обороны Эстонии Мерило
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что РФ как агрессор достигла своей цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Она оккупировала территорию соседней страны с помощью войны, послав миру четкий сигнал, что это нормально, и в результате переговоров эта территория, скорее всего, останется за ней еще на какое-то время. Ведь это и послание другим государствам, которые теперь могут задуматься, а, может, и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа", - подчеркнул он.
По словам Мерила, это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире.
"У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это обратно в ближайшем будущем будет невозможно", - добавил командующий.
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і тобі ще роту?
в Україні повно ухилянтів
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По моей логике выходит, что перед тем, как пи@деть на других, нужно посмотреть на себя, на свои поступки и вынуть бревно из глаз. Так вполне доходчиво?
А стосовно підготовки до війни то так, нам потрібно було готовитись ще з 90-х. І не виготовленням зброї, а в першу чергу таким як Ти і тобі подібним треба було ототожнювати себе з Україною і першим чином потрібно було хоча б вивчити українську мову, щоб пуйло не мало тут поводів "защищать русский язык"
тільки не дупел, а реальна небезпека і
не сладжнькіє дєнєжкі, а политі потом "трудящіхся стран Запада"
цей жупел і "сладкіє" дєнежкі ікнуться рашці новою гонкою озброєнь та холодною війною
рашці срака !
Вы про командующего объединенными штабами генерала США Марка Милли?
Тогда поправка. Он давал срок 72 часа. Потом "пиджаки" это интерпретировали в 3 дня.
Дорогие подписчики и гости канала! Чем больше российское руководство осознаёт необходимость заканчивать войну в Украине, тем шире планы по дестабилизации ситуации в ближнем и дальнем зарубежье. Кризис в экономике и финансовой системе России, обусловленный в немалой степени санкциями наложенными Западом, заставляет даже самых отъявленных ястребов в политбюро думать о мире с Украиной, представив окончание СВО "победой". Но если окончание конфликта можно продать внутри России как победу, то на весь мир, это транслировать вряд-ли удастся. Три года войны для "второй армии в мире" могут принести лишь незначительные и сомнительные приобретения в виде оккупации частей четырёх областей Украины, а колоссальные потери живой силы личного состава и военной техники, и падение собственной экономики с лихвой перекрывают негативом всё ощущение "победы". Именно поэтому, в последнее время на столе у представителей руководства одной из башен Кремля, опять оказались планы гибридных операций против Молдовы, Армении, Грузии и стран Прибалтики. Одновременно с вынужденным согласием договариваться с Трампом о мире с Украиной, российское руководство планирует получить козыри в виде дестабилизации ситуации в ряде стран и одновременно с этим, американскому президенту, планируется "продать" куда более широкую сделку чем просто мир в Украине. Даже в случае отказа со стороны США от широкой сделки с распределением сфер влияния, российское руководство оставит за собой имидж "главного мирового злодея", сохранив влияние на соседние страны и будет довлеющим фактором на положение дел в Евросоюзе и НАТО.
Не получится, господа хорошие, история терпеть не будет, есть только два пути, либо мир закопает быдлостан, либо быдлостан закопает мир.
Від ООН до червоних хрестів, Меркелі з Орбанами - пачками. Вразливі.
Гібридна третя світова вже в розпалі, welcome.