РФ как агрессор достигла своей цели, - командующий Силами обороны Эстонии Мерило

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что РФ как агрессор достигла своей цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Она оккупировала территорию соседней страны с помощью войны, послав миру четкий сигнал, что это нормально, и в результате переговоров эта территория, скорее всего, останется за ней еще на какое-то время. Ведь это и послание другим государствам, которые теперь могут задуматься, а, может, и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа", - подчеркнул он.

По словам Мерила, это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире.

"У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это обратно в ближайшем будущем будет невозможно", - добавил командующий.

Также читайте: Средства ПВО, артиллерия и боеприпасы: Шольц и Михал обсудили усиление военной поддержки Украины