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Киевская область (3926) ПВО (2490) Шахед (569)

"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома

уламки шахеда впали на Київщині

Враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью ударных БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области работает ПВО, зафиксированы вражеские беспилотники

Последствия вражеской атаки

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
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