"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома
Враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью ударных БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.
"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметил Кравченко.
Последствия вражеской атаки
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
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