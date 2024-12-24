"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома

Враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью ударных БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области работает ПВО, зафиксированы вражеские беспилотники

Последствия вражеской атаки

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.