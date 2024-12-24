Зеленский провел разговор с президентом Анголы Лоренсу: Поддержка со стороны Африки важна

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Анголы Жуау Лоренсу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира.



Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение Посла Украины в Анголе", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, Лоренсу принял приглашение главы государства посетить Украину. Команды будут работать над возможностью такого визита.

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