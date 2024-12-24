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Ангола (17) Зеленский (19042)

Зеленский провел разговор с президентом Анголы Лоренсу: Поддержка со стороны Африки важна

Зеленський провів розмову із президентом Анголи Жуау Лоренсу

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Анголы Жуау Лоренсу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира.

Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение Посла Украины в Анголе", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, Лоренсу принял приглашение главы государства посетить Украину. Команды будут работать над возможностью такого визита.

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Топ комментарии
+3
Продовжуємо гратися з чорним континентом? А навіщо? Завтра припреться лавроконяка з валізою, набитою долярами, і цей жуау одразу ж забуде про "підтримку суверенітету й територіальної цілісності України"
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24.12.2024 14:53
+2
"квн" ніц не зробиш...
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24.12.2024 14:54
+2
Що воно несе?? Які зернові хаби? Яка продовольча безпека?? Так накерувалось, що українцям скоро їсти нема чого буде. Або грошей, щоб їдло купити.
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24.12.2024 15:15
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Пилять,как актуально...
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24.12.2024 14:52 Ответить
Продовжуємо гратися з чорним континентом? А навіщо? Завтра припреться лавроконяка з валізою, набитою долярами, і цей жуау одразу ж забуде про "підтримку суверенітету й територіальної цілісності України"
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24.12.2024 14:53 Ответить
"квн" ніц не зробиш...
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24.12.2024 14:54 Ответить
Яке ж воно нікчемне
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24.12.2024 14:55 Ответить
Потужно.. Нам потрібні ''Лук и стрелы''. Партнери європейські.. вже не ведуться.
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24.12.2024 14:58 Ответить
Діпломатичний прорив..зелених трузелєй..
домовлявся про продаж українського зерна 5 мін'єджерами-єфактивними
А нам що з того????
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24.12.2024 15:15 Ответить
Що воно несе?? Які зернові хаби? Яка продовольча безпека?? Так накерувалось, що українцям скоро їсти нема чого буде. Або грошей, щоб їдло купити.
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24.12.2024 15:15 Ответить
https://aif.ru/society/arestovich-priznalsya-chto-bolshe-doveryaet-putinu-chem-zelenskomu
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24.12.2024 15:26 Ответить

Підтримка з боку Африки є важливою



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24.12.2024 15:35 Ответить
Ще Кампучія чекає нашого вождя.
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24.12.2024 15:40 Ответить
Кампучия вже не чікае.
Она уже лет тридцать как рассосалась
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24.12.2024 15:59 Ответить
Вова цього не знає.
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24.12.2024 16:38 Ответить
Чем би дитя.....
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24.12.2024 15:49 Ответить
 
 