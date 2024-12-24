Зеленский провел разговор с президентом Анголы Лоренсу: Поддержка со стороны Африки важна
Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Анголы Жуау Лоренсу.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира.
Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение Посла Украины в Анголе", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, Лоренсу принял приглашение главы государства посетить Украину. Команды будут работать над возможностью такого визита.
Топ комментарии
+3 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий24.12.2024 14:53
+2 Kord D
показать весь комментарий24.12.2024 14:54
+2 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий24.12.2024 15:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
домовлявся про продаж українського зерна 5 мін'єджерами-єфактивними
А нам що з того????
Підтримка з боку Африки є важливою
Она уже лет тридцать как рассосалась