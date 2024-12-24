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Фотографии со львовской улицы с разницей в пол часа: прощание с павшими Героями и установка Рождественского Дидуха. ФОТО

Сегодня, 24 декабря 2024 года, Львов прощался с четырьмя павшими на фронте военными: Иваном Андреивым, Юрием Попиком, Виталием Кришталем и Ярославом Семчишиным.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Два фото, сделанные на одной улице с разницей в полчаса. Прощание с павшими Героями и установление Рождественского Дидуха. Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", - говорится в сообщении.

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Львів прощається із захисниками
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Топ комментарии
+21
Неправильно було в 2019 голосувати за естрадних недоумків з московського цирку. Все інше більш менш пристойно.
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24.12.2024 15:35
+14
Мій внук народився під час ковіду, на війні загинув його дідусь. Відкласти його дитинство на потім?
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24.12.2024 15:35
+8
Дітям треба свято. Життя продовжуєтся навіть в сумні часи.
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24.12.2024 15:26
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Кадило крутиться... Лавеха мутиться...
І так усюди... І у всіх.
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24.12.2024 15:14 Ответить
То на россії. Там в гундяєвських кіосках прейскуранти вісять і є картки на знижки.
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24.12.2024 15:24 Ответить
Угу тільки у пі...в половина генералів в тюрмі за корупцію...
А у нас все чудово... Всі на волі...
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24.12.2024 18:08 Ответить
В нас не генерали джерело корупції. В нас інша ситуація.
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24.12.2024 18:34 Ответить
В пі...Ів теж х..ло не святий... І основна маса бабок йде в його рило...
Але суть у тому, що він корупцію поставив на паузу... А ми на максимальну передачу.
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24.12.2024 19:06 Ответить
В нас за безмежну корупцію в 2019 р. проголосувало 73% населення !!!
Які питання? "Мудрому наріду" подобаєтся.
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24.12.2024 19:10 Ответить
В пі...в не важливі вибори... Вони апріорі не можливі...
А у нас вибори є... І це дуже багато значить.
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24.12.2024 20:55 Ответить
Того дідуха я б запхнув організаторам у сраку.
Іншого часу не знайшли - тільки через пів-години після проводжання героїв.
Немає слів.
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24.12.2024 15:24 Ответить
Дітям треба свято. Життя продовжуєтся навіть в сумні часи.
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24.12.2024 15:26 Ответить
Так то воно так, але ж це не правильно.
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24.12.2024 15:29 Ответить
Мій внук народився під час ковіду, на війні загинув його дідусь. Відкласти його дитинство на потім?
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24.12.2024 15:35 Ответить
Та ні, чого ж, скачіть-танцюйте, не відкладайте.
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24.12.2024 15:58 Ответить
Хто танцює у Святвечір , зовсім підзавис ?
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24.12.2024 16:36 Ответить
Ви пробували заспокоїти 2,5 річну дитину? Сват загинув, сваха, невістка плачуть, в дитини істерика. Синє з відкритим ротом без звуку труситься і плаче. Невістка до мене віддала, то і скакали і бульки пускали і дрова рубали, аби заспокоїти. Блогерка з Харкова, евакуйована з під Покровського, щаслива різдвяним прикрасам міста. Її дитина 2 з половиною роки на вулиці не гуляла(дитині 3 роки). В дитини істерика на вулиці, а це вперше бігала, і додому не хотіла.
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24.12.2024 16:57 Ответить
Неправильно було в 2019 голосувати за естрадних недоумків з московського цирку. Все інше більш менш пристойно.
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24.12.2024 15:35 Ответить
Якої витримки в часі потрібно дотримуватися? Мертвих в землю, живих за стіл.
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24.12.2024 16:08 Ответить
Свято з присмаком гіркоти.. (
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24.12.2024 15:38 Ответить
Дві різні України в одному місці різницею в часі- 2і години!
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24.12.2024 15:43 Ответить
Ви вулиці подивіться обласних центрів. Автівок більше ніж до війни. Чоловіків призовного віку теж. Демократія нас погубить.
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24.12.2024 15:57 Ответить
Чоловіки одні пенсіонери на вулицях.
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24.12.2024 18:34 Ответить
Чоловіки теж є на вулицях. Сцикунів в нас не так багато, як показує кремлівське ІПСО.
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24.12.2024 18:37 Ответить
мабуть знову у бан улечу.
у мене питання до хейтерів?
за що загинули наші герої? саме за те що б українці продовжувати жити та відновлювати свою культуру.
а от, гнилорилий, саме того і хоче досягнути, що б всі ховалися по норам.. що б ридали, та виключно шепотіли один одному!
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24.12.2024 17:08 Ответить
Усьому є межа. Можна було пустити процесію з Дідухом іншим маршрутом, адже ці акції у великому місті були спланованими. Це не село, де одна дорога з околиці-на-околицю. Та й у селі люди би такого не допустили! А не толочити квіти, якими устелили останню путь загиблим Героям і де люди стояли на колінах зі сльозами і біллю в очах і серцях. І не треба припутувати до цього дітей - то аморально.
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24.12.2024 17:36 Ответить
 
 