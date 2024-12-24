Фотографии со львовской улицы с разницей в пол часа: прощание с павшими Героями и установка Рождественского Дидуха. ФОТО

Сегодня, 24 декабря 2024 года, Львов прощался с четырьмя павшими на фронте военными: Иваном Андреивым, Юрием Попиком, Виталием Кришталем и Ярославом Семчишиным.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Два фото, сделанные на одной улице с разницей в полчаса. Прощание с павшими Героями и установление Рождественского Дидуха. Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С одним из лучших операторов ПТРК "Стугна" Георгием Коропом попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТО