Фотографии со львовской улицы с разницей в пол часа: прощание с павшими Героями и установка Рождественского Дидуха. ФОТО
Сегодня, 24 декабря 2024 года, Львов прощался с четырьмя павшими на фронте военными: Иваном Андреивым, Юрием Попиком, Виталием Кришталем и Ярославом Семчишиным.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Два фото, сделанные на одной улице с разницей в полчаса. Прощание с павшими Героями и установление Рождественского Дидуха. Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Jolli Rabbit
показать весь комментарий24.12.2024 15:35
+14 Олена Тихонова b920a9e0
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+8 Jolli Rabbit
показать весь комментарий24.12.2024 15:26
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Пожалуйста, подождите...
І так усюди... І у всіх.
А у нас все чудово... Всі на волі...
Але суть у тому, що він корупцію поставив на паузу... А ми на максимальну передачу.
Які питання? "Мудрому наріду" подобаєтся.
А у нас вибори є... І це дуже багато значить.
Іншого часу не знайшли - тільки через пів-години після проводжання героїв.
Немає слів.
у мене питання до хейтерів?
за що загинули наші герої? саме за те що б українці продовжувати жити та відновлювати свою культуру.
а от, гнилорилий, саме того і хоче досягнути, що б всі ховалися по норам.. що б ридали, та виключно шепотіли один одному!