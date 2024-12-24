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Гренландия (14) Дания (541) Трамп (4001)

Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.

Дональд Трамп

На фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

Также министр назвал время объявления "ироничным", ведь в понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

Как отмечает BBC, Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

Поульсен подчеркнул, что оборонный пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

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Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", - сказал министр обороны.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 млрд крон.

Напомним, недавно на своей социальной платформе Truth Social Дональд Трамп написал: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

Также читайте: Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа
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Топ комментарии
+40
Він задирається до Данії, Панами, Мексики, Канади...тільки не до рфф
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24.12.2024 21:07
+34
Цирк продовжується. Нові клоуни виходять на арену.
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24.12.2024 21:05
+31
о рудий довбень наздоганяє ***** , Гренландія наш .
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24.12.2024 21:09
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Цирк продовжується. Нові клоуни виходять на арену.
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24.12.2024 21:05 Ответить
ні, напевно, ми живемо в унікальний час коли країнами керують самозакохані нарциси
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24.12.2024 21:32 Ответить
.банутим нема спокою
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24.12.2024 22:15 Ответить
цього року аерофотозйомщики випадково знайшли під льодом покинуту американську базу в Гренландії - американці здриснули звідти років 50 тому і забули про неї. Бо нерентабельно і толку з неї мало
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24.12.2024 23:19 Ответить
Спочатку приходять великі клоуни потім велика війна.
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25.12.2024 10:37 Ответить
Понеслась трампа по кочкам...
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24.12.2024 21:06 Ответить
фігня... краще Англія хай котролює США, один народ!
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24.12.2024 21:09 Ответить
Це якою мовою написано?

Не ганьбилися хоча б... В одному реченні -- три помилки.
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24.12.2024 21:15 Ответить
Данія дуже допомагає Україні, неможна бути невдячним!
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24.12.2024 21:27 Ответить
Данія не вимагала позбутися ракет! Вони не підписували брехливі меморандуми! Вони нічого нам не винні!
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24.12.2024 21:35 Ответить
вони ініціювали послаблення обороноздатності України , а Данія - ні, ось і вся різниця .
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24.12.2024 21:57 Ответить
нащо нам марати руки об г*?
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24.12.2024 22:36 Ответить
Це жарт? USA - штати, у кожному штаті є свої народи, у тому числі й корінні…
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24.12.2024 21:14 Ответить
Який у біса жарт ? Просто нагадування як у нас кацапи починали ворушитися і проведення порівняння . ***** теж починав з пошуків витоків кацапні з Русі ((
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24.12.2024 21:23 Ответить
"один народ" где-то я уже слышал
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24.12.2024 21:18 Ответить
Ну а ми навіть бачимо результат ((
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24.12.2024 21:24 Ответить
гренландці...грінго...і долар зелений...
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24.12.2024 22:59 Ответить
В Гренландії багато амереканомовних і Трамп хоче їх захистити.
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24.12.2024 23:09 Ответить
Він задирається до Данії, Панами, Мексики, Канади...тільки не до рфф
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24.12.2024 21:07 Ответить
чому , не тілки до кацапії , он і до кндр у нього не те що претензій немає , а просто мир і любов .
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24.12.2024 21:25 Ответить
Как насчёт его заявления про бомбёжку Москвы?
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25.12.2024 00:46 Ответить
а чего у кацапов брать? сами все отдадут\продадут (впрочем, как и "наши" маме в Америку и т.п.).
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25.12.2024 01:47 Ответить
@ Після виборів Трамп обговорював:
- анексію Канади;
- захоплення Панамського каналу;
- придбання або захоплення Гренландії;
- вторгнення в Мексику;
- здачу України;
- початок торговельних війн із союзниками США.

... ***** отримує те, за що заплатило?
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24.12.2024 21:07 Ответить
Он начинал под х-ловскую дудку еще в первую каденцию, но тогда успел только наложить санкции на Турцию, начать торговую войну с Китаем, разорвать ядерное соглашение с Ираном, разосраться с саудитами... на вскидку.
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24.12.2024 21:27 Ответить
Синуля Трампа креативить:

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24.12.2024 21:50 Ответить
Яблуко від бярьози далеко не падає.
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24.12.2024 21:56 Ответить
канада??? амери здуріли???
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24.12.2024 22:37 Ответить
той ушльопок мабуть не в курсі що в 1814 році канадці захопили Вашингтон і спалили Білий дім
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24.12.2024 23:23 Ответить
о рудий довбень наздоганяє ***** , Гренландія наш .
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24.12.2024 21:09 Ответить
Цей засмаглий у солярії дідуган хоче просто позасмагати у Гренландії.
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24.12.2024 21:53 Ответить
доведеться засмагати в крематорії бо стрілок другого разу не схибить ...
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24.12.2024 22:02 Ответить
Заокеанській довбень х...а впевнено випереджає
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25.12.2024 02:58 Ответить
У трампакса в голові тим часом:

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24.12.2024 21:10 Ответить
А нічого що обидві є країнами НАТО
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24.12.2024 21:11 Ответить
Зараз любий договір чи бумажка нічого не варті. Особливо у ***** і Трампа. Даже навпаки, договір це лише можливість неочікуванно ударити в спину пока противник його читає.
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24.12.2024 21:25 Ответить
А Греція та Туреччина теж обоє члени НАТО . Ну і як це допомогло Кіпру ?
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24.12.2024 21:27 Ответить
5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Источник: https://censor.net/ru/n3526508
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24.12.2024 23:31 Ответить
Може десь сильно головою вдарився
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24.12.2024 21:12 Ответить
Більш за все - іще при народженні .
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24.12.2024 21:28 Ответить
Мав же заиматись внутрішніми проблемами - 1.5 млн латиносів вже зачекались
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24.12.2024 21:50 Ответить
Дональд Дак вміє троллити гнилих європейських лідорів. Всього один висер в інтернеті, і Данія вже витрачає більше на оборону, а менше на допомогу махмудам і джамілям
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24.12.2024 21:14 Ответить
У нас теж є один спец - троліст , шукав мир у очах і сходився по середині , ну тепер крадуть більше аніж витрачають на оборону , а у решті все нормально , он навіть вулицю у Лондоні в честь нього назвали , а у Ізраїлі горілку і забігайлівку.
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24.12.2024 21:30 Ответить
Данія зменшить допомогу нам. У махмудів все ок
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24.12.2024 21:49 Ответить
А Канаду з Мексикою вже приєднав? А Панамський канал відібрав? А от Гренландію вже треба буде відвойовувати.
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24.12.2024 21:15 Ответить
А, що так можна було?
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24.12.2024 21:15 Ответить
Після України можна все і нікому за це нічого не буде , срана ООН іще і стурбованість висловить щоб здавалися без супротиву .
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24.12.2024 21:32 Ответить
Саме так, вторгнення кацапні, на яке фактично не було реакції світу, відкрило скриню Пандори. Тепер буде правий той, хто сильний. Вангую, що Трамп залишається з ****** і Сі++, і буде ділити світ.
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24.12.2024 21:45 Ответить
Младшенький сказал можно.
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-​энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» (Dickpedia) за 1 млрд долларов остается в силе.
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24.12.2024 23:49 Ответить
Почему бы всем не послать нах этого южноафриканского дол...ба хотя бы с Х? Никто же не запрещает закрыть аккаунт и пусть они там с рыжим дедом переписываются. Ааааа, забыл: у деда личная х имеется для собственных высеров
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25.12.2024 03:04 Ответить
Канаді теж варто вжити заходів.
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24.12.2024 21:21 Ответить
Коли я говорив що Трап це новий диктатор який хоче з ****** поділити світ и вплив ніхто не вірив. До цього додайте що Маск поклав око на наші корисні копалини зокрема на літій, і скоріше за все по цьому питанню домовився з ****** взамін на підтримку. Тут карти рівно лягають, що Маск з Трампом допомогали ***** захоплювати донбас, а теперь пропонуть Україні від нього офіційно відмовитись.
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24.12.2024 21:21 Ответить
нуу, якщо вже бути до кінця відвертим, то Трамп не казав, що хоче віджати чи захопити Гренландію у Данії, він говорив, що хоче її купити. а найшлдлвніше - це те, що кацапи лізуть в Арктику, бо там клондайк ресурсів і, відверто кажучи, Данія не зможе в Гренландії і поблизу Гренландії ефективно стримувати ту русню і Китай за нею. Тому тут дійсно є резон у цій заяві Рудого про купівлю Гренландії.
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24.12.2024 21:22 Ответить
У чому саме резон - у тому що НАТО не в змозі стримувати парашу , чи в тому що трумп хоче купити собі нову цяцїьку і для того вимагає зняття обмежень держборгу щоб врешті решт добити той долар до ручки ?
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24.12.2024 21:35 Ответить
в чому резон? ну мабуть в ресурсах резон. в Гренландії дуже багато ресурсів. і з Гренландії дуже близько до Арктики, куди кацапня з китайцями хоче зайти потужно. А так, багатші за данців американці в Гренландії можуть побудувати бази, логістичні хаби, щоб було ближче до Арктики і щоб контролювати більше Арктику. може саме в цьому Рудий бачить той резон. фіг його знає.
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24.12.2024 22:04 Ответить
а чим русня буде наступати на Гренландію? адміралом всєх кузнєцов?
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24.12.2024 21:42 Ответить
якби ж то так. ) тут більше думається, що там не так русня буде, як китайські комуністи. у русні своїх ресурсів вистачає. а от комунякам китайським вони більш потрібніші. і там не потрібно військово на когось наступати. бо Гренландія - це Гренландія, а Арктика - то трошки далі від Гренландії. і русня з комуняками хочуть хазяйнувати саме в безхозній Арктиці.
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24.12.2024 22:00 Ответить
так і не зрозумів, які ж кацапські есмінці будуть атакувать Гренландію, і які БДК будуть висажувати десант.
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24.12.2024 23:17 Ответить
нуу, Гренландія - це ж по факту частина НАТО. тому каци її точно не будуть атакувати. а от про щельфи Арктики, які є нейтральні і знаходяться дуже близько до Гренландії, то туди каци будуть лізти. разом з китайцями. щось на зразок самозахват земель і вод. нічиїх, нейтральних.
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24.12.2024 23:44 Ответить
не будуть атакувати, бо просто нічим.

і нахєра вони будуть лізти на шельфи Арктики?? щоби що??
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25.12.2024 00:05 Ответить
щоби ресурси качати. та і не про каців мова більше. більша потреба у ресурсах - це саме у тих комуняк китайських.
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25.12.2024 00:09 Ответить
не городіть хєрню. Які ресурси вони можуть качати, якщо у них немає ні обладнання, ні технологій для добичі на арктичному шельфі.
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25.12.2024 00:16 Ответить
в кого нема обладнання і технологій? в китайців? я ж писав вище, що мова не так про русню як про китайців. оскільки Арктика прилягає до кордонів русні, то китайці будуть все робити спільно з руснею. русня там буде тільки як статист. все там робитимуть китайці. тим більше, що русні ті ресурси нафіг не потрібні. у них своїх більше, ніж потрібно. а от китайцям вони дуже потрібні. причому практично задарма. ну не будуть вони їх купувати у білих ведмедів.. а от в африканців, в латинських американців, в тих же кацапів китайці вимушені купувати ці ресурси.
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25.12.2024 01:21 Ответить
китайцям буде простіше і дешевше вести видобуток просто на росії або у казахів, ніж лізти у морський видобуток в Арктику, та ще й шукаючи собі проблем з країнами, які межують з цим шельфом.
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25.12.2024 02:05 Ответить
теж логічно в принципі.
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25.12.2024 02:22 Ответить
На Гренландию не будет Грумант, (Шпицберген) себе заберёт
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24.12.2024 23:52 Ответить
чим вони забирать будуть? вони у України, яка не мала ні флоту, ні ******** авіації, сраний острівець не в змозі були забрати. Там одна Норвегія розмотає всі їхні корита разом з авіацією.
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25.12.2024 00:13 Ответить
до 20 січня 2025 весь світ із ним буде мати конфлікт.... Цікаво, вистачить йому часу щоб хоча би знівелювати ці конфлікти?
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24.12.2024 21:23 Ответить
В кінці він скаже - я пашутіл.
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24.12.2024 22:52 Ответить
Peace through force can bring about spectacular results if you choose your targets wisely.
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24.12.2024 21:25 Ответить
нащадки вікінгів можуть і по морді дати ..не в перший раз
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24.12.2024 21:26 Ответить
"ганьба США" "ТРАМП" використовує гебняву методу відведення уваги світової спільноти від допомоги Україні ,та українському народові,геноцид ,котрого чинить рашистський кровопивця і своєї обіцянки закінчити війну за 24 години,ще не сівши в крісло президента ,вкидами про контроль над Панамським каналом,Гренландією, а чи то найбільшою депортацією,яку.коли небуть знали США....Гебня куйла ,строчить методи для "трамбона"
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24.12.2024 21:26 Ответить
Ещё не став президентом, Трамп уже заявил о желании присоединить к США, Канаду, Мексику, забрать себе Панамский канал, интересно будет посмотреть, что он ещё успеет присоединить до начала ядерной войны?

Перефразируя профессора Преображенского - пропал мир......
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24.12.2024 21:26 Ответить
У нового овального деда з головою ще гірше, нніж у старого! Чому на чолі всіх наддержав якісь довб...би?
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25.12.2024 11:42 Ответить
К сожалению, эпоха великих политиков и президентов давно ушла в прошлое, теперь миром

правят дегенераты и идиоты, а куда они могут привести человечество, долго гадать не приходится,

только к финалу.
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25.12.2024 19:33 Ответить
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24.12.2024 21:28 Ответить
Народжується Путін-2?
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24.12.2024 21:38 Ответить
Почалася дикунська ера диктаторів "Правий той, в кого сила", в США сили достатньо, щоб усім диктувати умови
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24.12.2024 21:47 Ответить
Мабуть забув Трампуша випити пігулку...
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24.12.2024 21:58 Ответить
CNN

Трамп, схоже, розглядає американську територіальну експансію, яка, якщо він налаштований серйозно, може скласти конкуренцію купівлі Луїзіани або угоді, яка відокремила Аляску від Росії.

Минулого тижня він висміяв канадських чиновників, припустивши, що США можуть поглинути свого північного сусіда і зробити його 51-м штатом. Він погрожував захопити Панамський канал, водний шлях американського виробництва, який протягом чверті століття контролювався його тезкою в Центральній Америці. А в неділю він знову висловив своє перше бажання отримати Гренландію, данську територію, на яку він давно придивлявся.

Багато в чому гамбіт приніс бажаний результат: лідери обох країн негайно домагалися аудієнції у Трампа, щоб підтвердити свою прихильність допомагати США в питаннях кордону. І це дало Трампу ранню можливість заявити про перемогу над іноземною ціллю.

«Президент Трамп забезпечує безпеку кордону, - написала його перехідна команда в нещодавньому релізі, - і він ще навіть не вступив на посаду».
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24.12.2024 22:04 Ответить
Панама відокремилася від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року).

За договором 1903 р США отримали в безстрокове володіння «зону суші і землі під водою для будівництва, обслуговування, експлуатації, санітарного порядку і охорони зазначеного каналу», що було передбачено статтею 2 Договору.
Стаття 3 надавала США повні права, ніби вони є сувереном території. Будівництво почалося під егідою Міністерства оборони США, і Панама фактично стала протекторатом США.

 Військове відомство США почало будівництво каналу в 1904 році.Перший корабель пройшов 15 серпня 1914 року.
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24.12.2024 22:06 Ответить
Реально довели окончательно строительство канала в 1920 г . Очень многое в мировом судоходстве изменилось. Канал до 1999 г принадлежал США. С 2000 г передали Панаме, с него и живут в Панаме. Уникальная там и быстрая проводка судов. Их тянут паровозики с обоих сторон. Потом тепловозики стали. Несколько раз приходилось проходить в коугосветках круизах. И вишенка в конце на тортик. Именно с американских судов взымают самую большую плату. Давно. Я бы вернул. Наркоманы оборзели.
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24.12.2024 23:04 Ответить
Ми чекаємо, що дядько Сем допоможе нам повернути наші землі, а він сам не проти захопити щось, що погано лежить.
Цікаво, у статуті НАТО передбачена агресія однієї країни блоку проти іншої?
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24.12.2024 22:14 Ответить
***** Україну, Сі Тайвань, Ердогану Сирію, Рижому Гренландію...
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24.12.2024 22:30 Ответить
Цікаво, а путін плаче по ночах, що його ****** називають?...
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24.12.2024 23:01 Ответить
Здається мені, що про Гренландію, він каже сер'йозно і вже не вперще. Під час свого першого президентського терміну, він це вже казав. Отже, такий план міцно сидить в його голові і коли, як не тепер, спробувати його реалізувати.
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24.12.2024 23:45 Ответить
можливо китайози вже запустили свої щупальця у ці локації...і трампон збирається з ними воювати торгівельними війнами... як варіант.

думаю панамці увійшли б у сша не тільки каналом а всією панамою
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24.12.2024 23:46 Ответить
а Антарктида?? Ничья будет? Или Гитлер там до сих пор в ледяных пещерах сидит?
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25.12.2024 01:50 Ответить
Луну не желает законтролировать?
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25.12.2024 08:59 Ответить
Они с муском сразу на Марс улетят и рыжый станет императором Солнечной системы
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25.12.2024 11:47 Ответить
 
 