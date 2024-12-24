Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.
На фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.
Также министр назвал время объявления "ироничным", ведь в понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.
Как отмечает BBC, Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.
Поульсен подчеркнул, что оборонный пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.
Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.
"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", - сказал министр обороны.
Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 млрд крон.
Напомним, недавно на своей социальной платформе Truth Social Дональд Трамп написал: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".
Пожалуйста, подождите...
Не ганьбилися хоча б... В одному реченні -- три помилки.
- анексію Канади;
- захоплення Панамського каналу;
- придбання або захоплення Гренландії;
- вторгнення в Мексику;
- здачу України;
- початок торговельних війн із союзниками США.
... ***** отримує те, за що заплатило?
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» (Dickpedia) за 1 млрд долларов остается в силе.
і нахєра вони будуть лізти на шельфи Арктики?? щоби що??
Перефразируя профессора Преображенского - пропал мир......
правят дегенераты и идиоты, а куда они могут привести человечество, долго гадать не приходится,
только к финалу.
Трамп, схоже, розглядає американську територіальну експансію, яка, якщо він налаштований серйозно, може скласти конкуренцію купівлі Луїзіани або угоді, яка відокремила Аляску від Росії.
Минулого тижня він висміяв канадських чиновників, припустивши, що США можуть поглинути свого північного сусіда і зробити його 51-м штатом. Він погрожував захопити Панамський канал, водний шлях американського виробництва, який протягом чверті століття контролювався його тезкою в Центральній Америці. А в неділю він знову висловив своє перше бажання отримати Гренландію, данську територію, на яку він давно придивлявся.
Багато в чому гамбіт приніс бажаний результат: лідери обох країн негайно домагалися аудієнції у Трампа, щоб підтвердити свою прихильність допомагати США в питаннях кордону. І це дало Трампу ранню можливість заявити про перемогу над іноземною ціллю.
«Президент Трамп забезпечує безпеку кордону, - написала його перехідна команда в нещодавньому релізі, - і він ще навіть не вступив на посаду».
За договором 1903 р США отримали в безстрокове володіння «зону суші і землі під водою для будівництва, обслуговування, експлуатації, санітарного порядку і охорони зазначеного каналу», що було передбачено статтею 2 Договору.
Стаття 3 надавала США повні права, ніби вони є сувереном території. Будівництво почалося під егідою Міністерства оборони США, і Панама фактично стала протекторатом США.
Військове відомство США почало будівництво каналу в 1904 році.Перший корабель пройшов 15 серпня 1914 року.
Цікаво, у статуті НАТО передбачена агресія однієї країни блоку проти іншої?
думаю панамці увійшли б у сша не тільки каналом а всією панамою