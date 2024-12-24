Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.

На фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

Также министр назвал время объявления "ироничным", ведь в понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

Как отмечает BBC, Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

Поульсен подчеркнул, что оборонный пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

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Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", - сказал министр обороны.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 млрд крон.

Напомним, недавно на своей социальной платформе Truth Social Дональд Трамп написал: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

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