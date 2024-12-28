Оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, их потери на Харьковском направлении составляют 72 человека и 59 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 28 декабря передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе. Осуществили 450 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери армии РФ

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 72 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 42.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

1 боевая бронированная машина;

7 артиллерийских систем;

1 противотанковое средство;

14 автомобилей;

4 единицы спецтехники;

31 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено 99 укрытий для личного состава, 1 стартовую позицию запуска БпЛА.

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