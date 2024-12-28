РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9381 посетитель онлайн
Новости
401 1

Оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, их потери на Харьковском направлении составляют 72 человека и 59 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківському напрямку

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 28 декабря передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе. Осуществили 450 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери армии РФ

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 72 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 42.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 1 противотанковое средство;
  • 14 автомобилей;
  • 4 единицы спецтехники;
  • 31 БпЛА.

Читайте: Россияне дважды атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"

Кроме того, уничтожено 99 укрытий для личного состава, 1 стартовую позицию запуска БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ трижды пытались штурмовать остров Казацкий на Приднепровском направлении, успеха не имели, - Силы обороны Юга

Автор: 

боевые действия (4071) Волчанск (389) Харьковская область (817) война в Украине (3946) ОТГ Харьков (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
їхні втрати на Харківському напрямку становлять 72 особи та 59 одиниць озброєння

А наші?
показать весь комментарий
28.12.2024 12:03 Ответить
 
 