Оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, их потери на Харьковском направлении составляют 72 человека и 59 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 28 декабря передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе. Осуществили 450 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 72 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 42.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 1 боевая бронированная машина;
- 7 артиллерийских систем;
- 1 противотанковое средство;
- 14 автомобилей;
- 4 единицы спецтехники;
- 31 БпЛА.
Кроме того, уничтожено 99 укрытий для личного состава, 1 стартовую позицию запуска БпЛА.
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