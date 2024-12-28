По меньшей мере 3,5 млн украинцев потеряли жилье за время полномасштабной войны РФ против Украины, - Офис омбудсмена
С начала полномасштабной войны против Украины РФ лишила жилья по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в телеграмм-канале.
Так, он сообщил, что представительницы Офиса омбудсмена - по социальным и экономическим правам Елена Колобродова и по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина - провели рабочую встречу с представителями посольства США в Украине.
Они поблагодарили за плодотворное взаимодействие и весомый вклад США в принятие решений по поддержке Украины на международном уровне.
Сообщается, что во время разговора стороны обсудили такие важные вопросы:
- развитие и основные вызовы с программами социальной защиты для ВПЛ;
- проблемы украинцев, которые получили приют в других странах;
- поддержка людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения;
- ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.
Алтунина отметила, что за время полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев потеряли жилье.
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а взагалі , крім репарацій та компенсацій українцям , треба для усіх громадян України сплатити моральний збиток з російських статків . Бо раша усім громадянам України спаскудила життя в продовж 10 років і за це повинна відповісти так, щоб в неї більше бажання не було зазирати на чужі землі
і полонених лаптєй кормити, за наш рахунок.
де, верещук?
ролс ройси з бабалом в багажнику і все таке.
що, не так?