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По меньшей мере 3,5 млн украинцев потеряли жилье за ​​время полномасштабной войны РФ против Украины, - Офис омбудсмена

3,5 млн українців втратили житло

С начала полномасштабной войны против Украины РФ лишила жилья по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в телеграмм-канале.

Так, он сообщил, что представительницы Офиса омбудсмена - по социальным и экономическим правам Елена Колобродова и по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина - провели рабочую встречу с представителями посольства США в Украине.

Они поблагодарили за плодотворное взаимодействие и весомый вклад США в принятие решений по поддержке Украины на международном уровне.

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Сообщается, что во время разговора стороны обсудили такие важные вопросы:

  • развитие и основные вызовы с программами социальной защиты для ВПЛ;
  • проблемы украинцев, которые получили приют в других странах;
  • поддержка людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения;
  • ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.

Алтунина отметила, что за время полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев потеряли жилье.

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Автор: 

жилье (909) омбудсмен (597) война в Украине (3946)


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І крім житла ще і багато речей, котрі роками були у родин.
а взагалі , крім репарацій та компенсацій українцям , треба для усіх громадян України сплатити моральний збиток з російських статків . Бо раша усім громадянам України спаскудила життя в продовж 10 років і за це повинна відповісти так, щоб в неї більше бажання не було зазирати на чужі землі
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28.12.2024 14:04 Ответить
А коли будуть рахувати втрати кримчан, які "бомжують" уже більше 10 років...?
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28.12.2024 14:17 Ответить
Так само і донеччан з 14 року.
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28.12.2024 14:20 Ответить
Этих считать не будут... Это было до зеледента, а значит неправда... Как же этот обкурыш гордится своей "полномасштабкой"...
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28.12.2024 14:43 Ответить
********.
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28.12.2024 14:22 Ответить
А будуються лише дорогі квартири, які тим хто все втратив, не по кишені.
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28.12.2024 14:23 Ответить
так, от вам тищу!
і полонених лаптєй кормити, за наш рахунок.
де, верещук?
ролс ройси з бабалом в багажнику і все таке.
що, не так?
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28.12.2024 14:33 Ответить
жуть !!!!((( когда Украина переможе ,росия будет платить за все зверства !!! мокшане будут ходить без порток лет 500 !!!((( Украина умеет считать и ПОМНИТЬ !!!(((
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28.12.2024 14:45 Ответить
дурні думкою багатіють
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28.12.2024 22:44 Ответить
 
 