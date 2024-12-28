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Новости Газ
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Премьер Молдовы Речан в ответ на решение "Газпрома" прекратить поставки газа пригрозил арбитражем: РФ использует энергетику как оружие

Речан засудив рішення Газпрому

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение российской компании "Газпром" прекратить поставлять газ в страну с 1 января 2025 года. Он не исключил, что из-за этого правительство страны обратится в международный арбитраж.

Об этом Речан заявил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава правительства Молдовы отметил, что Россия использует энергетику как политическое оружие.

"Это решение вновь подтверждает намерение Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы. Россия использует энергетику как политическое оружие и превращает жителей Приднестровья в заложников. Правительство осуждает такую репрессивную тактику и подчеркивает, что не признает никаких долгов, которые опроверг международный аудит", - сказал он.

Речан рассказал, что Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега. Политик уверяет, что его страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля.

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"Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимые категории потребителей. Кроме того, правительство внимательно изучит правовые возможности, в том числе обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и требовать компенсацию за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и ставят под угрозу безопасность граждан", - подытожил Речан.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" заявил, что из-за неуплаты долгов и нарушения контракта, с 1 января прекратит поставки газа в Молдову.

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Автор: 

арбитраж (187) Газ (10226) Газпром (3183) Молдова (1872)


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Топ комментарии
+16
Придністров'я це розхідний матеріал. Витерли сраку і в смітник.
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28.12.2024 20:38
+5
Тому що це підготовка до зустрічного позову. роісія вимагає у Молдови сплату за газ, який Молдовагаз( що належить Газпрому на 100 відсотків) поставила у придністров'я і неотримала ні копійки оплати. росіяни вимагають цих грошей не із дочірньої компанії, а з держави Молдова
А поставити газ- непроблєма. Проблема отримати за нього гроші. придністров'я НІКОЛИ за газ неплатило, населенню тариф був умовний.
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28.12.2024 22:50
+4
Мова про Придністров'я .
Молдова газ і так купує в Румунії , а от Придністров'я у кацапів .
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28.12.2024 20:57
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Невже до молдован щось дійшло((ще штукатурів з маскви депортують на батьківщину і тоді заспіваєте))
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28.12.2024 20:38 Ответить
Немає вже там ніяких штукатурів, всі хто хоче вже іде в Європу. Ні ураінці ні молдавани вже років 10 в Росію неідуть. Там одні равшани та джумжшути
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29.12.2024 09:40 Ответить
Я знав молдавашку,котрий після 10 років в Португалії поїхав штукатурити в маскву,бо "здєсь работа канчаєтса")Артуром звали))
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29.12.2024 10:47 Ответить
Артур видно був такий молдовашка, як ви швейцарець))
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29.12.2024 19:12 Ответить
Ну,я не швейцарець)
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29.12.2024 20:15 Ответить
Придністров'я це розхідний матеріал. Витерли сраку і в смітник.
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28.12.2024 20:38 Ответить
рюзьге своїх не бросаютть
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28.12.2024 20:43 Ответить
Фіцо і Орбан спішать на допомогу
Чи бикувати може лише рашка?
А ето совсем другое!?
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28.12.2024 20:45 Ответить
Хто знає. Румунія мала й мабуть має нафтові родовища. Супутня речовина - газ. Для чого Молдові кацапське. І Угорщині та Словаччини, коли поруч є все ?
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28.12.2024 20:52 Ответить
Мова про Придністров'я .
Молдова газ і так купує в Румунії , а от Придністров'я у кацапів .
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28.12.2024 20:57 Ответить
то в чому проблема молдові дати газ придністров'ю?
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28.12.2024 22:32 Ответить
Тому що це підготовка до зустрічного позову. роісія вимагає у Молдови сплату за газ, який Молдовагаз( що належить Газпрому на 100 відсотків) поставила у придністров'я і неотримала ні копійки оплати. росіяни вимагають цих грошей не із дочірньої компанії, а з держави Молдова
А поставити газ- непроблєма. Проблема отримати за нього гроші. придністров'я НІКОЛИ за газ неплатило, населенню тариф був умовний.
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28.12.2024 22:50 Ответить
щось дуже складно. Якщо придністровя не платить, то хай сидять без газу
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28.12.2024 23:16 Ответить
А ти хотів як у дошкільнят? Так життя це не дитячий садок.
Нижче тобі ж написав,30 відсотків балансу електрики у Молдові із ТЕЦ розташованої у придністров'ї яка працює на природньому газі.
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29.12.2024 00:20 Ответить
ну так хай вирахують не дошкільнята чи вигідна їм та електрика при цих умовах, коли придністровя платити не буде, чи ні.
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29.12.2024 00:38 Ответить
Та да, " взять і подєліть". " Охвіс прастіх рішень" у Зеленьського без начальника лишився. Не бажаєш очолити?
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29.12.2024 10:44 Ответить
В тому, що Придністров'я за газ принципово не платить. А це увесь газ, що поставляють якось кацапи. То якого біса Молдова повинна їм щось давати?
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29.12.2024 07:19 Ответить
Ну там не все так просто. Росія поставляла газ в придністровя, пмр за нього не платило. Відповідно газ в пмр був дармовий, і совкодрочери кричали ,ах як добре з Росією,он шаровий газ. Але шари в політиці не буває. Рашка повісила борг на Молдову, а Молдова іх послала за крейсером Москва. Тепер Москва типа перекрила газ через борг. Молдавани молодці ще й позов готовлять..
А щодо пмр- то відсутність газу це іхня особиста полова трагедія. Інша частина Молдови давно купує в Європі.
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29.12.2024 09:45 Ответить
РФ завжди використовувала, і використовує, енергетику як зброю
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28.12.2024 21:01 Ответить
У Молдовы с грязьпромом есть контракт, который предусматривает поставку газа в Молдову, а не в пмру. У грязьпрома есть возможность и сейчас качать газ в Молдову турецким потоком, а Молдова готова качать его и в пмру через Каушаны (зе деньги, естественно).
Но грязьпром не хочет использовать турецкий поток, пытаясь сделать крайними Украину и Молдову. За это Молдова порвёт грязьпрому очко в очередном заведомо проигрышном для парашной помойки европейском арбитраже.
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28.12.2024 21:39 Ответить
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28.12.2024 21:43 Ответить
арбітраж це довго. А газ треба зараз
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28.12.2024 22:33 Ответить
У Молодови газ для себе законтрактований. Газу немає для придністров'я. А 30 відсотків електрики Молодови- то із придністров'я. А електрика із газу. А поставити власний газ, намає ні об'ємів, ні оплати за нього.
Коли був газпромівський газ- Молдовагаз транзитом пропускала його у придністров'я. А зараз ризики несплати потрібно брати на себе.
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28.12.2024 22:55 Ответить
Електрику куплять в Європі. Молдова багато не споживає. Може і дорожче, зате пмр узнає що таке руській мір. Кацапи бросають всіх: і армян, і сирійців, і пмр, і тд
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29.12.2024 09:48 Ответить
Куплять. До кінця 2025- го планується добудувати недостатню кількість ліній електропередач.
Ну і ціна звісно буде вищою, а наріду ж не розкажеш, що то не Санду винна у підвищенні цін на електрику.
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29.12.2024 11:07 Ответить
Молдова его купила на румынской бирже летом (на минимуме цен) на весь отопительный сезон. А пмра понадеялась на Ху#ло, который их кинул как лохов.
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29.12.2024 08:20 Ответить
Відкрию тобі таємницю, прем'єре Речан. Росія ВСЕ що тільки може використати як зброю, використовує як зброю
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28.12.2024 22:16 Ответить
В спортлото напиши - швидше буде.
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28.12.2024 22:20 Ответить
А яким маршрутом доходить до Молдови і придністров'я москальський гас .
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28.12.2024 23:33 Ответить
 
 