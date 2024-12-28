Премьер Молдовы Речан в ответ на решение "Газпрома" прекратить поставки газа пригрозил арбитражем: РФ использует энергетику как оружие

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение российской компании "Газпром" прекратить поставлять газ в страну с 1 января 2025 года. Он не исключил, что из-за этого правительство страны обратится в международный арбитраж.

Об этом Речан заявил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава правительства Молдовы отметил, что Россия использует энергетику как политическое оружие.

"Это решение вновь подтверждает намерение Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы. Россия использует энергетику как политическое оружие и превращает жителей Приднестровья в заложников. Правительство осуждает такую репрессивную тактику и подчеркивает, что не признает никаких долгов, которые опроверг международный аудит", - сказал он.

Речан рассказал, что Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега. Политик уверяет, что его страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля.

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"Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимые категории потребителей. Кроме того, правительство внимательно изучит правовые возможности, в том числе обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и требовать компенсацию за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и ставят под угрозу безопасность граждан", - подытожил Речан.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" заявил, что из-за неуплаты долгов и нарушения контракта, с 1 января прекратит поставки газа в Молдову.

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