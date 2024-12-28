Премьер Молдовы Речан в ответ на решение "Газпрома" прекратить поставки газа пригрозил арбитражем: РФ использует энергетику как оружие
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение российской компании "Газпром" прекратить поставлять газ в страну с 1 января 2025 года. Он не исключил, что из-за этого правительство страны обратится в международный арбитраж.
Об этом Речан заявил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава правительства Молдовы отметил, что Россия использует энергетику как политическое оружие.
"Это решение вновь подтверждает намерение Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы. Россия использует энергетику как политическое оружие и превращает жителей Приднестровья в заложников. Правительство осуждает такую репрессивную тактику и подчеркивает, что не признает никаких долгов, которые опроверг международный аудит", - сказал он.
Речан рассказал, что Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега. Политик уверяет, что его страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля.
"Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимые категории потребителей. Кроме того, правительство внимательно изучит правовые возможности, в том числе обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и требовать компенсацию за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и ставят под угрозу безопасность граждан", - подытожил Речан.
Ранее сообщалось, что российский "Газпром" заявил, что из-за неуплаты долгов и нарушения контракта, с 1 января прекратит поставки газа в Молдову.
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Чи бикувати може лише рашка?
А ето совсем другое!?
Молдова газ і так купує в Румунії , а от Придністров'я у кацапів .
А поставити газ- непроблєма. Проблема отримати за нього гроші. придністров'я НІКОЛИ за газ неплатило, населенню тариф був умовний.
Нижче тобі ж написав,30 відсотків балансу електрики у Молдові із ТЕЦ розташованої у придністров'ї яка працює на природньому газі.
А щодо пмр- то відсутність газу це іхня особиста полова трагедія. Інша частина Молдови давно купує в Європі.
Но грязьпром не хочет использовать турецкий поток, пытаясь сделать крайними Украину и Молдову. За это Молдова порвёт грязьпрому очко в очередном заведомо проигрышном для парашной помойки европейском арбитраже.
Коли був газпромівський газ- Молдовагаз транзитом пропускала його у придністров'я. А зараз ризики несплати потрібно брати на себе.
Ну і ціна звісно буде вищою, а наріду ж не розкажеш, що то не Санду винна у підвищенні цін на електрику.