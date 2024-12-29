Враг с вечера атаковал Николаевщину дронами, есть раненый

В ночь на 29 декабря враг атаковал Николаевскую область дронами. Под ударами оказались Очаков и предприятие в Черноморской громаде, ранен 49-летний работник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"В ночь на 29 декабря в 00:50 враг атаковал Черноморскую громаду БпЛА типа Shahed 131/36. Из-за атаки произошло попадание в здание, которое не эксплуатируется. Кроме того, в результате падения обломков произошел пожар административного здания на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели",- говорится в сообщении.

Также вечером 28 декабря вражеские дроны атаковали Очаков. В результате падения обломков сбитых дронов, возник пожар трех хозяйственных построек и дома для отдыхающих в рекреационной зоне. Возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

В ночь на 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено девять БпЛА типа "Shahed 131/136".

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