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Силы ПВО сбили 9 вражеских БпЛА из 10. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО 29 грудня

С 19.00 28 декабря российские захватчики атаковали Украину 6 ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и 10 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из Крыма. Ракетами оккупанты били по Курской и Сумской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все - на Николаевщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 15 из 16 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

Скільки безпілотників збила ППО 29 грудня

Автор: 

беспилотник (3606) ПВО (2758) Воздушные силы (2310)


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Якось ріденько.
Або їм реально грохнули склад, або пі'дори знову коплять їх для Нового Року.
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29.12.2024 09:59 Ответить
Таки накопичують.
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29.12.2024 10:06 Ответить
 
 