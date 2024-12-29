Силы ПВО сбили 9 вражеских БпЛА из 10. ИНФОГРАФИКА
С 19.00 28 декабря российские захватчики атаковали Украину 6 ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и 10 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из Крыма. Ракетами оккупанты били по Курской и Сумской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все - на Николаевщине.
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Або їм реально грохнули склад, або пі'дори знову коплять їх для Нового Року.