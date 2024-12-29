Фактически уничтожена военно-морская логистика россиян в Крыму, - ВМС

В оккупированном Крыму фактически уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Количественный показатель важен, но качественный показатель является более весомым. Я имею в виду не непосредственно те корабли, которые РФ потеряла, а непосредственно те важные этапы, которые у нас теперь уже можно считать пройденными. И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым - в смысле ЧФ РФ. Так же очередным сложным этапом является то, что фактически уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму", - отметил спикер.

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По его словам, что одним таким важным этапом является то, что Азовское море фактически освобождено от присутствия российских боевых единиц.

"На самом деле это далеко не все, на что мы смогли. Но в любом случае мы уверенно движемся, этот год был для нас довольно непростым, но еще более непростым он был для россиян в Азово-Черноморском регионе. И сейчас они прекрасно понимают, что даже восточное побережье Азовского моря, даже Краснодарский край уже не находятся в такой уверенной зоне безопасности для россиян, и мы это доказали. И они вынуждены это брать в расчет, и конечно, это значительно усложняет их деятельность", - отметил Плетенчук.

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По его словам, это дает ВМС возможность в будущем планировать свою работу уже с учетом этих достижений, что они и делают.