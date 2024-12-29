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Фактически уничтожена военно-морская логистика россиян в Крыму, - ВМС

логістика росіян у Криму

В оккупированном Крыму фактически уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Количественный показатель важен, но качественный показатель является более весомым. Я имею в виду не непосредственно те корабли, которые РФ потеряла, а непосредственно те важные этапы, которые у нас теперь уже можно считать пройденными. И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым - в смысле ЧФ РФ. Так же очередным сложным этапом является то, что фактически уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму", - отметил спикер.

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По его словам, что одним таким важным этапом является то, что Азовское море фактически освобождено от присутствия российских боевых единиц.

"На самом деле это далеко не все, на что мы смогли. Но в любом случае мы уверенно движемся, этот год был для нас довольно непростым, но еще более непростым он был для россиян в Азово-Черноморском регионе. И сейчас они прекрасно понимают, что даже восточное побережье Азовского моря, даже Краснодарский край уже не находятся в такой уверенной зоне безопасности для россиян, и мы это доказали. И они вынуждены это брать в расчет, и конечно, это значительно усложняет их деятельность", - отметил Плетенчук.

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По его словам, это дает ВМС возможность в будущем планировать свою работу уже с учетом этих достижений, что они и делают.

Автор: 

ВМС (1468) Крым (26400) логистика (29)


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Топ комментарии
+5
Кримський міст стоїть - а Плетенчук все плете і плете... язиком...
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29.12.2024 16:17
+4
а що їм заважає використовувати сухопутний шлях вздовж Азовсього моря для забезпечення логістики в Криму та на узбережжі?...
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29.12.2024 16:36
+4
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧІЙ ПОГАНІ!
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29.12.2024 16:46
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Вдвох....
Але один буде пити каву Капучино а інший Фільтр
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29.12.2024 16:16 Ответить
До чого тут Бурба? При ньому ГУР займалось справами а не піаром і імітацією бурхливої діяльності. Всі оці знищені моторили, гіві, мозгові і викрадений Цемах не дадуть збрехати
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29.12.2024 22:47 Ответить
А першим-же бажанням для кацапів у Криму було саме залишення за собою військово-морської бази в Севастополі... Тепер це "бажання" "повністю "обнулене"...
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29.12.2024 16:08 Ответить
Здоров,холодний... ...
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29.12.2024 17:07 Ответить
Нарешті! Скоро кава в Криму!
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29.12.2024 16:13 Ответить
Дімон знов триздить муйню, бородата, тупа мавпа
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29.12.2024 16:16 Ответить
Кримський міст стоїть - а Плетенчук все плете і плете... язиком...
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29.12.2024 16:17 Ответить
а що їм заважає використовувати сухопутний шлях вздовж Азовсього моря для забезпечення логістики в Криму та на узбережжі?...
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29.12.2024 16:36 Ответить
Ну перед новим роком треба ж шось приємне сказати...
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29.12.2024 16:44 Ответить
И ни одна скотиняка в комментах не написала " Слава ЗСУ2 и " Слава ВМСУ". Что,твари-аналитики, московитов ждете?
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29.12.2024 16:44 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧІЙ ПОГАНІ!
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29.12.2024 16:46 Ответить
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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29.12.2024 17:01 Ответить
А она им нужна , морская логистика , когда есть мост и сухопутный коридор ? Да ещё позволии жд по суше провести .
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29.12.2024 16:49 Ответить
Кто мог не позволить? Россия никого не спрашивает разрешения, если строит на своей территории. Россия - сила!
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31.12.2024 14:11 Ответить
доцільність у морській логістиці відпала одразу як кацапи добдували залізницю на тот.
Та про це не розповість жодна посадова чи військова особа, але то таке.
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29.12.2024 17:02 Ответить
Свинопсячий фльот в наварасцейску,а жінки маракоф в севасе...Джамшути мають непочатий фронт роботи...
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29.12.2024 17:06 Ответить
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29.12.2024 17:38 Ответить
Які нахер патрульні кораблі без ніякого ракетного озбр.айлендів хвате а де американські котрі ми купили і там стоїть протикорабельна ракета гриффі,де воно
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29.12.2024 21:02 Ответить
Хіба військові вантажі лише на військових кораблях переміщують. Щойно відкрив онлайн карту руху суден - 2 в порту Севастополя, 2 на рейді, 2 на підході, одне вийшло, 6 мають напрямок з рашки і Керчі в сторону Феодосії, 3 в Керчі, 7 в напрямку Керчі, десяток в черзі до Керченської протоки в Чорному морі, а скільки мандрують з відключеною АIS одному Богу відомо. Відсутність військових кораблів не рівнозначно припиненню військової логістики.
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29.12.2024 22:06 Ответить
Опять скакуны сказки Венского леса рассказывают.Параллельная реальность.
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30.12.2024 19:28 Ответить
А чо в Крыму листва зелёная на деревьях? На фото видны зелёные листья. Это при России так климат изменился в лучшую сторону? Классно! Крым прекрасен. Как и Крымский мост.
Сало Уронили! Хероям сала в срало!
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31.12.2024 14:08 Ответить
 
 