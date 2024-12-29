Аварийные отключения света применили на Сумщине, Днепропетровщине и Полтавщине (обновлено)
В воскресенье, 29 декабря, в Сумской области применили аварийные отключения света.
Об этом сообщило АО ''Сумыоблэнерго'', информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", - говорится в сообщении.
При этом графики почасовых отключений не применяются.
"Сумыоблэнерго" отметило, что очередь при графиках аварийных отключений отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго".
"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - добавили в "Сумыоблэнерго".
Обновление
Также в "Полтаваоблэнерго" сообщили, что 29 декабря получили от "Укрэнерго" указание на введение трех очередей графиков аварийных отключений света в Полтавской области.
Кроме того, аварийные отключения света применили и на Днепропетровщине. Соответствующее сообщение появилось на сайте ДТЭК в Днепропетровской области.
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