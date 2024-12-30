Почти 500 ударов нанес враг по Запорожской области, есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры

За прошедшие сутки, 29 декабря, оккупанты нанесли 494 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

323 БпЛА различной модификации атаковали Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новодаровку, Чаривне. А также:

7 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку.

164 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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