Россия перевела функции Черноморского флота на авиацию из-за значительных потерь, - ВМС

Значительные потери кораблей Черноморского флота заставили Россию активнее привлекать авиацию для выполнения задач в акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Российская авиация остается активной, на нее фактически переложена достаточно большая часть функционала, в том числе с корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию, и прибрежную зону, эти вопросы в основном возлагаются сейчас на авиацию", - отметил Плетенчук.

Он пояснил, что эти потери заставили российских военных оставить часть баз в Крыму, поскольку ВСУ продолжают наносить удары по стратегически важным объектам. Вследствие этого враг сосредотачивается на сохранении остатков своего корабельного состава, постепенно передавая задачи авиации.

Напомним, в Черном море сломался еще один российский танкер. Было заблокировано движение через Босфор.

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