Россия перевела функции Черноморского флота на авиацию из-за значительных потерь, - ВМС
Значительные потери кораблей Черноморского флота заставили Россию активнее привлекать авиацию для выполнения задач в акватории Черного моря.
Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.
"Российская авиация остается активной, на нее фактически переложена достаточно большая часть функционала, в том числе с корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию, и прибрежную зону, эти вопросы в основном возлагаются сейчас на авиацию", - отметил Плетенчук.
Он пояснил, что эти потери заставили российских военных оставить часть баз в Крыму, поскольку ВСУ продолжают наносить удары по стратегически важным объектам. Вследствие этого враг сосредотачивается на сохранении остатков своего корабельного состава, постепенно передавая задачи авиации.
Напомним, в Черном море сломался еще один российский танкер. Было заблокировано движение через Босфор.
Пожалуйста, подождите...
фе, цензор зебілазализон цитує
А кацапські кораблі потопили не тому, що вони "були", чи "були великі, як цілі"... А тому, що кацапи там мали застаріле обладнання ЗРК, не пристосоване до боротьби з БПЛА та крилатими ракетами... Та й "разгильдяйство" кацапське не треба з рахунків списувать...