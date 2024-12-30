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авиация (2702) армия РФ (18012) Черное море (1436) потери (4268)

Россия перевела функции Черноморского флота на авиацию из-за значительных потерь, - ВМС

Росія переклала функції флоту на авіацію

Значительные потери кораблей Черноморского флота заставили Россию активнее привлекать авиацию для выполнения задач в акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Российская авиация остается активной, на нее фактически переложена достаточно большая часть функционала, в том числе с корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию, и прибрежную зону, эти вопросы в основном возлагаются сейчас на авиацию", - отметил Плетенчук.

Он пояснил, что эти потери заставили российских военных оставить часть баз в Крыму, поскольку ВСУ продолжают наносить удары по стратегически важным объектам. Вследствие этого враг сосредотачивается на сохранении остатков своего корабельного состава, постепенно передавая задачи авиации.

Напомним, в Черном море сломался еще один российский танкер. Было заблокировано движение через Босфор.

Также читайте: Во время последней атаки по Украине РФ запустила более 10 ракет морского базирования, использовав для этого два корабля-ракетоносителя, - Плетенчук
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Топ комментарии
+3
асфальтом?
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30.12.2024 10:33
+2
Про це https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA повідомив речник ВМС ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини",

фе, цензор зебілазализон цитує
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30.12.2024 10:34
+2
Зате наш Ухилянт два корвети у Туреччині вже має. Мабуть, для ескорту у ..... Гондурас. Бо у Чорному морі їх чекає доля Мацкви. Трясця, його доля о. Зміїного нічому не навчила. Мало там наших в полон взяли ?
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30.12.2024 10:34
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Треба авіацію приземлить, покрошить,спалить на#ер😠
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30.12.2024 10:26 Ответить
асфальтом?
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30.12.2024 10:33 Ответить
Треба активізовувать "літаючі "Магури"...
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30.12.2024 10:58 Ответить
Про це https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA повідомив речник ВМС ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини",

фе, цензор зебілазализон цитує
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30.12.2024 10:34 Ответить
Зате наш Ухилянт два корвети у Туреччині вже має. Мабуть, для ескорту у ..... Гондурас. Бо у Чорному морі їх чекає доля Мацкви. Трясця, його доля о. Зміїного нічому не навчила. Мало там наших в полон взяли ?
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30.12.2024 10:34 Ответить
А нам флот на Чорному морі відновлювать не потрібно?.
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30.12.2024 10:59 Ответить
Щодо мене - так НІ. А як у вас виникло бажання поплакати не тільки над Мрією, а ще й над корветами, то прапор вам у руки. Зауважу лише, що на Мрії у той момент не було українців. А скільки буде на двох корветах ? Не шкода пацанів ? Чмонькє нікого й нічого не шкода вже давно.
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30.12.2024 13:58 Ответить
А чим ти патрулюватимеш своє узбережжя? Ракетами?
А кацапські кораблі потопили не тому, що вони "були", чи "були великі, як цілі"... А тому, що кацапи там мали застаріле обладнання ЗРК, не пристосоване до боротьби з БПЛА та крилатими ракетами... Та й "разгильдяйство" кацапське не треба з рахунків списувать...
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30.12.2024 14:05 Ответить
А в яке місце забили пафосні виступи Зеленского з вимогами дати нам F-16, і ми зупинимо кацапську авіацію, яка бомбить наші міста?
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30.12.2024 11:14 Ответить
А треба б домогтися, щоб вона переклала на авіяцію ще й функції свого танкерного флоту.
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30.12.2024 11:35 Ответить
Для справедливості треба сказати, що у Севастополі стоять колишні українські кораблі (хоча їх кораблями важко назвати). Тому після домовленостей про припинення вогню (якщо домовляться) ці кораблики будуть патрулювати входи й виходи з Одеси. А стріляти не можна!
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30.12.2024 14:04 Ответить
 
 