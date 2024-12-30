Россияне продолжают уничтожать оборудование ЗАЭС, пытаясь его отремонтировать, - Энергоатом

Российские захватчики продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС, не имея возможности его отремонтировать.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Захватчики пытались отремонтировать ими же поврежденный шунтирующий реактор ВЛ-750кВ "Днепровская", установленный на ОРУ 750кВ ЗАЭС. Он подключен к одной из воздушных линий, которая обеспечивает Запорожскую АЭС электроэнергией для собственных нужд с подконтрольной территории Украины.

После окончания "ремонта" шунтирующего реактора, который оккупанты проводили с 23 ноября, они дважды пытались включить его в работу, и оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. Все эти действия проводились оккупантами без какого-либо согласования или разрешения РДЦ украинской энергосети, что является грубым нарушением нормативно-распорядительной документации, влияет и может приводить к полной потере питания собственных нужд АЭС с последующим развитием ядерной или радиационной аварии", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что это свидетельствует о неспособности оккупантов не только гарантировать безопасную эксплуатацию оборудования и своевременно выполнять его техническое обслуживание, но и об отсутствии квалифицированного персонала для проведения ремонта.

"Оккупанты из-за собственной некомпетентности продолжают калечить оборудование Запорожской АЭС. Свидетельства о деградации оборудования мы получаем почти ежедневно. Последний пример также говорит о беспорядке, который продолжается в организации работ на ЗАЭС. Захватчики превратили ее в военную базу, а за ядерную и радиационную безопасность отвечают некомпетентные люди. Все это ведет к неконтролируемым событиям, которые могут иметь значительное влияние на безопасность АЭС", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

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