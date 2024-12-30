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вице-премьер (113) Кабмин (13505)

Кабмин перераспределил вопросы между вице-премьер-министрами Украины

Кабмін перерозподілив питання між віцепрем’єр-міністрами України

Кабинет Министров Украины принял решение о перераспределении ряда вопросов, касающихся компетенций вице-премьеров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, к вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, который является министром национального единства, переданы вопросы, ранее входившие в компетенцию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Это включает вопросы, связанные с международным имиджем Украины, культурным наследием и развитием дипломатических связей.

Также от вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы к Чернышеву передан вопрос о политике национального единства, информационной безопасности и взаимодействия с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

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Пересувають ліжка?
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30.12.2024 14:38 Ответить
Нарешті, а то Я думаю чого така срака у всіх питаннях, тепер стане усе гаразд.
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30.12.2024 14:38 Ответить
😂😂😂😂
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30.12.2024 15:01 Ответить
Самий короткий анекдот - що стосуються компетенцій віцепрем'єрів. Звідки її взяти, ще слово таке красиве- компетенція
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30.12.2024 14:46 Ответить
 
 