Кабмин перераспределил вопросы между вице-премьер-министрами Украины

Кабинет Министров Украины принял решение о перераспределении ряда вопросов, касающихся компетенций вице-премьеров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, к вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, который является министром национального единства, переданы вопросы, ранее входившие в компетенцию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Это включает вопросы, связанные с международным имиджем Украины, культурным наследием и развитием дипломатических связей.

Также от вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы к Чернышеву передан вопрос о политике национального единства, информационной безопасности и взаимодействия с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

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