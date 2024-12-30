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мошенничество (1195) єВідновлення (21) Харьковская область (204)

Три жительницы Изюма, которые хотели заработать более 1,5 млн грн на "єВідновленні", предстанут перед судом

Мешканки Ізюма вигадали схему з Євідновленням

В суд направлено обвинительное заключение в отношении жительниц Изюма, которые присвоили государственные средства, выделенные на восстановление разрушенного оккупантами жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

"Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех женщин по фактам мошенничества и подделки, сбыта, использования поддельных официальных документов (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Какую схему придумали злоумышленницы?

По данным следствия, в период 2023-24 годов в Изюмском районе два государственных регистратора и местная жительница организовали "схему" обворовывания государственного бюджета через программу "єВідновлення".

Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенный дом на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ.

Мешканки Ізюма вигадали схему з Євідновленням
Мешканки Ізюма вигадали схему з Євідновленням

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На самом деле дом не получил никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабного вторжения врага. Дом был демонтирован еще до начала войны, а любые правоустанавливающие документы на него отсутствуют.

Благодаря поддельным документам была проведена государственная регистрация права собственности на указанный объект недвижимости. Из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн гривен, который дает право на получение компенсации.

Обвиняемых будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее правоохранители пресекли деятельность преступной группы во главе с заместителем начальника Изюмской городской военной администрации, которая наживалась на программе "єВідновлення".
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А как оні узналі?
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30.12.2024 14:53 Ответить
подвіййні станадарти . резніков державу на яйцях на%бав на мілліарди гривень заце одержав почесну пенсію та вічне проживання в монако
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30.12.2024 15:01 Ответить
А портрет ФЕД у Дзержинському районному суді м.Харкова вже декомунізовали?
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30.12.2024 15:13 Ответить
Не "заробити", а "отримати незаконний дохід". Заробляє той, хто працює.
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30.12.2024 15:27 Ответить
Чесний нотаріус був?
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30.12.2024 16:49 Ответить
Суд - расстрел.
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01.01.2025 02:21 Ответить
 
 