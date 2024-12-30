Три жительницы Изюма, которые хотели заработать более 1,5 млн грн на "єВідновленні", предстанут перед судом
В суд направлено обвинительное заключение в отношении жительниц Изюма, которые присвоили государственные средства, выделенные на восстановление разрушенного оккупантами жилья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура
"Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех женщин по фактам мошенничества и подделки, сбыта, использования поддельных официальных документов (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Какую схему придумали злоумышленницы?
По данным следствия, в период 2023-24 годов в Изюмском районе два государственных регистратора и местная жительница организовали "схему" обворовывания государственного бюджета через программу "єВідновлення".
Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенный дом на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ.
На самом деле дом не получил никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабного вторжения врага. Дом был демонтирован еще до начала войны, а любые правоустанавливающие документы на него отсутствуют.
Благодаря поддельным документам была проведена государственная регистрация права собственности на указанный объект недвижимости. Из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн гривен, который дает право на получение компенсации.
Обвиняемых будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители пресекли деятельность преступной группы во главе с заместителем начальника Изюмской городской военной администрации, которая наживалась на программе "єВідновлення".
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