Польский депутат призвал запретить въезд украинским военным после войны
Депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович заявил, что украинские военные не должны получить разрешение на въезд в Польшу после завершения российско-украинской войны.
Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy, информирует Цензор.НЕТ.
Туманович отметил два ключевых вопроса, которые, по его мнению, являются принципиальными для Польши: избежание отправки польских солдат в Украину и недопущение въезда украинских военных в Польшу.
"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они часто организовывают преступные группировки, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", - отметил депутат.
Напомним, Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, в случае если Словакия отключит резервное энергоснабжение в охваченную войной страну.
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З 6 листопада на польсько-українському кордоні протестує група польських перевізників, вони вже заблокували 4 з 6 пунктів пропуску. За оцінкою Федерації роботодавців та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, за цей час прямі втрати української економіки склали 400 млн євро, а непрямі - кілька мільярдів.
Акцію проводить утворений у вересні польський "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Але натхненником є власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер та партія "Конфедерація Свободи та Незалежності". Меклер є головою люблінського осередку партії.
Про біографію Меклера відомо небагато: 1982 року народження, закінчив бакалаврат з туризму, навчався програмуванню на аспірантурі, з 2013 року займається міжнародними перевезеннями. У 2018 році невдало балотувався від партії Національний рух на місцевих виборах, у 2019 році - на парламентських. З 2019 року Національний рух є складовою федеративної партії "Конфедерація", яка об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів.
"Я батько, чоловік і патріот. За професією я підприємець, займаюся міжнародними перевезеннями. Я захоплююся військовою справою, класичною філософією та геополітикою", - так Меклер пише про себе на особистому сайті.
По-друге, вони здебільшого маргінали. Бо жити у цивілізації, а мріяти про лідера як сралін - вимагає неабиякої травми мозку чи вродженої розумової неповноцінності. Бо таких зрадників як мєклер сралін розстріляв би тут же.
Не назвав би мадярів зовсім лінивими. Угорщина - все ж не Африка якась, не у занепалому стані.
Тільки наше Закарпаття дуже муляє. Та й взагалі імперські фантомні болі.
Ніби не знають особливості взаємовідносин двох імперій.
Перевіряйте на кремлівське бабло цього депутата.
Це ж треба таке запердоліти..
Мадам, откуда вы таких слов нахватались?
"Польські посадовці продемонстрували розсекречені документи, що свідчать про https://mil.in.ua/uk/news/polshha-planuvala-zdaty-40-terytorij-u-vypadku-vtorgnennya-rosiyi/ план масштабного відступу армії за річку Вісла у випадку вторгнення Росії".
П.С.
По аналогії, страни НАТО повинні заборонити в'їзд польським фермерам - ще ті екстремісти....
Польський фермер це стан душі :
Ми не пашем, не сієм, не косим,
Ми кремлівськії мантри гундосим.
вони усі мелють щось, як під коксом