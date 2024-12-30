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Польский депутат призвал запретить въезд украинским военным после войны

Польський депутат закликав заборонити в’їзд українським військовим

Депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович заявил, что украинские военные не должны получить разрешение на въезд в Польшу после завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy, информирует Цензор.НЕТ.

Туманович отметил два ключевых вопроса, которые, по его мнению, являются принципиальными для Польши: избежание отправки польских солдат в Украину и недопущение въезда украинских военных в Польшу.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они часто организовывают преступные группировки, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", - отметил депутат.

Напомним, Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, в случае если Словакия отключит резервное энергоснабжение в охваченную войной страну.

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Топ комментарии
+29
А не пішов би ти за кораблем російським
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30.12.2024 15:29
+21
Ще одне хворе на кацапізм, гроші відпрацьовує.

Це ж треба таке запердоліти..
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30.12.2024 15:30
+20
Українським заборонити - кацапським дозволити.
Перевіряйте на кремлівське бабло цього депутата.
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30.12.2024 15:30
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А не пішов би ти за кораблем російським
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30.12.2024 15:29 Ответить
Конфедерація - праві?
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30.12.2024 15:29 Ответить
Начебто *************, а праві чи ліві - то таке.
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30.12.2024 15:30 Ответить
Як правило, праві - це друзі *****.
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30.12.2024 15:43 Ответить
Цитата віком рік


З 6 листопада на польсько-українському кордоні протестує група польських перевізників, вони вже заблокували 4 з 6 пунктів пропуску. За оцінкою Федерації роботодавців та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, за цей час прямі втрати української економіки склали 400 млн євро, а непрямі - кілька мільярдів.

Акцію проводить утворений у вересні польський "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Але натхненником є власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер та партія "Конфедерація Свободи та Незалежності". Меклер є головою люблінського осередку партії.

Про біографію Меклера відомо небагато: 1982 року народження, закінчив бакалаврат з туризму, навчався програмуванню на аспірантурі, з 2013 року займається міжнародними перевезеннями. У 2018 році невдало балотувався від партії Національний рух на місцевих виборах, у 2019 році - на парламентських. З 2019 року Національний рух є складовою федеративної партії "Конфедерація", яка об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів.

"Я батько, чоловік і патріот. За професією я підприємець, займаюся міжнародними перевезеннями. Я захоплююся військовою справою, класичною філософією та геополітикою", - так Меклер пише про себе на особистому сайті.
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30.12.2024 16:06 Ответить
Чомусь всі закордонні "патріоти" бачать загрози своїй державі у чому завгодно, тільки не в росії. Ну, чому - це питання риторичне.
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30.12.2024 16:11 Ответить
Ну, по-перше, рюзьге баблішко.
По-друге, вони здебільшого маргінали. Бо жити у цивілізації, а мріяти про лідера як сралін - вимагає неабиякої травми мозку чи вродженої розумової неповноцінності. Бо таких зрадників як мєклер сралін розстріляв би тут же.
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30.12.2024 16:23 Ответить
У ***** друзі ті, хто лінивий, жадібний, і працювать не хоче...
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30.12.2024 16:31 Ответить
Ще кому вялічія не вистачає.
Не назвав би мадярів зовсім лінивими. Угорщина - все ж не Африка якась, не у занепалому стані.
Тільки наше Закарпаття дуже муляє. Та й взагалі імперські фантомні болі.
Ніби не знають особливості взаємовідносин двох імперій.
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30.12.2024 16:34 Ответить
Ліві - також
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30.12.2024 16:40 Ответить
Вони ні праві, ні ліві - валянки вони сибірські.
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30.12.2024 17:40 Ответить
Це не партія, це збіговисько путінососів.
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30.12.2024 15:30 Ответить
бо Туманович перелякана польська курва
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30.12.2024 15:30 Ответить
Українським заборонити - кацапським дозволити.
Перевіряйте на кремлівське бабло цього депутата.
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30.12.2024 15:30 Ответить
Ще одне хворе на кацапізм, гроші відпрацьовує.

Це ж треба таке запердоліти..
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30.12.2024 15:30 Ответить
"...запердоліти.."
Мадам, откуда вы таких слов нахватались?
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30.12.2024 15:52 Ответить
Люблю збирати прикольні.
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30.12.2024 16:14 Ответить
а матюки Маш и Даш в ютуб промониторить не хотите Сударь !
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30.12.2024 16:16 Ответить
Звичайне побутове польське слово...
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30.12.2024 16:34 Ответить
Дякую..не знала..на Західній нахваталась..давно..походу в Сваляві..але там угорські матюки перемагали))
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30.12.2024 17:15 Ответить
Польське "попірдоліло" приблизно відповідає нашому "І тут Остапа понесло...".
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30.12.2024 18:32 Ответить
. Дуже приблизно...
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30.12.2024 19:25 Ответить
ЗСУ не проти... і більше...організують Турне до Варшави без перешкод дивізії ВДВ недобитої ...ка...апської .. у Варшаву...до цього пана..Поглянемо який воно прапор підійме..і А то за спиною героїчних ЗСУ воно пистіти вздумало... Хкуйло йому пообіцяло мо маєток у Самборі??
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30.12.2024 15:31 Ответить
зараз у мене бажання, щоб польщу окупували російські війська. це мої емоції після виступу цього дУпутата.
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30.12.2024 15:31 Ответить
На цей випадок у поляків вже давно є план:
"Польські посадовці продемонстрували розсекречені документи, що свідчать про https://mil.in.ua/uk/news/polshha-planuvala-zdaty-40-terytorij-u-vypadku-vtorgnennya-rosiyi/ план масштабного відступу армії за річку Вісла у випадку вторгнення Росії".
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30.12.2024 16:07 Ответить
Нічого дивного! В Польщі теж є свої "дмитруки", "куницькі", "шуфричи".....
П.С.
По аналогії, страни НАТО повинні заборонити в'їзд польським фермерам - ще ті екстремісти....
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30.12.2024 15:35 Ответить
Польський фермер - це не профессія.
Польський фермер це стан душі :
Ми не пашем, не сієм, не косим,
Ми кремлівськії мантри гундосим.
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30.12.2024 15:38 Ответить
Приїхали сусіди з Польщі... Сказали - більше не поїдуть - будуть шукать роботу в Німеччині. Бо "пани зацниє" відносяться до українців, як до бидла... Вже виділяють "кабанячі" професії(брудні) в окрему категорію . Ними гидують... "то є справа кабанєв" (українців)
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30.12.2024 16:38 Ответить
Хм ... Ну такое...
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30.12.2024 15:59 Ответить
До рашистів додалися ляшисти.
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30.12.2024 16:01 Ответить
Боевыми фермерами границу перекроет?
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30.12.2024 16:10 Ответить
Конфедераст федерасту - брат.
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30.12.2024 16:22 Ответить
А пан депутат не хоче побачити Польщу у складі Варшавського договору? Чи думає, що росія не захоче "повторить".
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30.12.2024 16:27 Ответить
Якраз хоче , бо воно з проросійської партії . До речі Мисливська і "Селянська " досі до кацапів на полювання їздить .
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30.12.2024 18:09 Ответить
а де ви бачили притомних депутатів?
вони усі мелють щось, як під коксом
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30.12.2024 17:09 Ответить
"Ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони часто організовують злочинні угруповання, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі", Де цей кретин побачив у нас в Україні злочинні ветеранські угрупування ???
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30.12.2024 17:59 Ответить
Додам , тобто , в Польщі ветерани НАТО , які воювали десь там по справжньому , створюють злочинні угрупування ? Так ? То як він знає , чи то воно Україну з московією переплутало ?
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30.12.2024 18:01 Ответить
Взагалі смішно Уявила ,як наш знайомий ,вчитель фізкультури ,з батальйону "Лють " , який постійно отримує купу листів від дітей школярів , після війни створить злочинне угрупування в селі
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30.12.2024 18:06 Ответить
Дивишся на новини і розумієш світ попєрдоліло...
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30.12.2024 19:52 Ответить
гієни європи
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31.12.2024 01:15 Ответить
 
 