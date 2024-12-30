Польский депутат призвал запретить въезд украинским военным после войны

Депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович заявил, что украинские военные не должны получить разрешение на въезд в Польшу после завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy, информирует Цензор.НЕТ.

Туманович отметил два ключевых вопроса, которые, по его мнению, являются принципиальными для Польши: избежание отправки польских солдат в Украину и недопущение въезда украинских военных в Польшу.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они часто организовывают преступные группировки, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", - отметил депутат.

Напомним, Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, в случае если Словакия отключит резервное энергоснабжение в охваченную войной страну.

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