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На "нужды СВО": На оккупированных территориях прокатилась новая волна конфискации гражданских авто, - ЦНС

Росіяни конфісковують авто у цивільних на ТОТ

На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Официально авто конфискуют у правонарушителей на "нужды СВО". Однако враг на самом деле ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", - говорится в сообщении.

Как отмечается, зафиксированы случаи, когда авто конфисковывали за незначительную задолженность по неуплате штрафа. В дальнейшем авто передаются оккупационным подразделениям, которые используют похищенные машины во время штурмов украинских позиций.

Читайте: Оккупанты будут требовать российскую "автогражданку" для машин на ВОТ с нового года, - ЦНС
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Топ комментарии
+9
Якщо у суддів автопарки конфіскувати - всі збори можна закрити. На парковках київських судів (маю на увазі закриті парковки персоналу) цілі виставки іноземного люксового автопрому.
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30.12.2024 15:48
+6
Всім ждунам, які мали й мають бізнес. Для кацапів ви - хахли. І ваш бізнес лише "золоті яйця" для мародерів. Кожний кацап - це потенціальний мародер. Все залежить від його настрою, стану (з перегару чи після люлей від ЗСУ) і ще багато нюансів. Робіть висновок самі, що робити зі своїм бізнесом.
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30.12.2024 15:51
+4
путин "освободил"?
"освободил" - теперь "освобожденные" ему должны до гроба за "освобождение"
что делать?
ну... обратится к владимир владимировичу с просьбой во всем разобраться
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30.12.2024 15:43
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путин "освободил"?
"освободил" - теперь "освобожденные" ему должны до гроба за "освобождение"
что делать?
ну... обратится к владимир владимировичу с просьбой во всем разобраться
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30.12.2024 15:43 Ответить
«Случілась чудовіщная ашипка!»
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30.12.2024 18:44 Ответить
Чому Зермаки не конфісковують авто у п'яних, обдовбаних злочинців за кермом для ЗСУ?
Ссирський і Лідор не в курсі, що військові, волонтери постійно проводять збори на авто, просять гроші у громадян України?
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30.12.2024 15:44 Ответить
Якщо у суддів автопарки конфіскувати - всі збори можна закрити. На парковках київських судів (маю на увазі закриті парковки персоналу) цілі виставки іноземного люксового автопрому.
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30.12.2024 15:48 Ответить
Просто так конфіскувати машини у будь-кого, хто нам просто не подобається, не можна.
А от за злісне порушення правил дорожнього руху можна. Країни Балтії роблять це і передають ЗСУ.
якщо в нас не вистачає в законі якоїсь закарлючки, то це можна виправити за один день.
Але Зермаки НЕ ХОЧУТЬ цього робити. У них свої цілі, відмінні від українців.
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30.12.2024 16:56 Ответить
Тобто? Дочого тут - не подобається?

Проста аріфметика - порівняння доходів з витратами, наявним майном. Все. Це не біном Ньютона.

Дебіт з кредітом не зійшовся - до буцегарні. З цією задачею навіть одноруке немовля управиться.
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30.12.2024 17:08 Ответить
Було би непогано, але із машинами бухих і обдовбаних водіїв, які ВЖЕ скоїли злочин, який легко довести в суді, це зробити набагато швидше. Аби було бажання допомогти ЗСУ ...
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30.12.2024 17:28 Ответить
Ні. Бухі та обдовбані за кермом - то мажори, в більшості випадків. Через наш суд - не світить нічого.
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30.12.2024 17:58 Ответить
Та різні є. Це хвороба всіх верств населення.
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30.12.2024 19:06 Ответить
Для конфіскації авто є країни Балтії - це вони що місяца віддають тисячу і більше авто. Україна тіки все розкрадає та гнусявить - дайте ще - бо цеж так солодко - вкрасти все і поїхати послом у теплі країни - а як ви, жмоти думаєте - ми ж за вас життя віддаєм - і хутко у теплі края. Кончена країна.
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30.12.2024 17:08 Ответить
600.000 Russen verwundet?: Moskaus Bürgermeister verplappert sich zum Krieg
600 000 поранених росіян: мер Москви просторікує про війну



"Серйозний промах мера Москви Сергія Собяніна!
Цього тижня політик заявив у столичному парламенті, що медичний центр у Москві буде перетворено на військовий госпіталь, "найбільший за розмірами". Збудована для боротьби з Covid, будівля в майбутньому буде використовуватися як реабілітаційний центр, де пораненим солдатам будуть надавати протези та психологічну допомогу, серед іншого.
Лише одним реченням пізніше Собянін розкрив, скільки це може бути: близько "600 000 людей, поранених в ході спецоперації" (війна в Україні, прим. ред.), отримають лікування.

https://x.com/NOELreports/status/1871994086896669078?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1871994086896669078%7Ctwgr%5E403e1a022da6af29af956011c7915a06cd185d8e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Fausland-und-internationales%2Fmoskaus-buergermeister-verplappert-sich-600-000-verletzte-russen-im-krieg-676d1f0537459a19cd65943c NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 в X: «🇷🇺 Moscow Mayor Sergey Sobyanin has confirmed injuries to at least 600,000 Russian soldiers. https://t.co/8CupjROdYV» / X

Чи не проговорився політик, розголошуючи добре збережену таємницю путінської диктатури? Росія навмисно не оприлюднює вибухонебезпечні цифри жертв війни! На те є вагома причина: Кремль побоюється, що настрої населення зміняться, якщо воно дізнається про справжні масштаби людських жертв війни.

Російське інформаційне агентство "Тасс" одразу ж спробувало підхопити цю цифру, повідомивши про 600 випадків лікування в новому центрі. Російські активісти також стверджують, що Собянін сказав від 600 до 1000.

Однак записи цієї обмовки циркулюють в мережі з тих пір. І це число збігається з оцінками західних спецслужб. Нещодавно, у жовтні, уряд США повідомив, що з початку війни в Україні в лютому 2022 року було поранено 500 000 росіян. 115 000 були вбиті."
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30.12.2024 15:45 Ответить
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/moskaus-buergermeister-verplappert-sich-600-000-verletzte-russen-im-krieg-676d1f0537459a19cd65943c?dicbo=v2-mlTV2vz&cid=kooperation.article.outbrain.desktop.AR_2.ff.bild Ukraine-Krieg: Moskaus Bürgermeister erwähnt 600.000 verletzte Russen | Politik | BILD.de
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30.12.2024 15:47 Ответить
Всім ждунам, які мали й мають бізнес. Для кацапів ви - хахли. І ваш бізнес лише "золоті яйця" для мародерів. Кожний кацап - це потенціальний мародер. Все залежить від його настрою, стану (з перегару чи після люлей від ЗСУ) і ще багато нюансів. Робіть висновок самі, що робити зі своїм бізнесом.
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30.12.2024 15:51 Ответить
Я вважаю, що якщо українець на ТОТ, є патріотом, то сам повинен знищити, або пошкодити своє авто, щоб не досталося окупантам! Це, особово моя думка!
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30.12.2024 15:52 Ответить
А чого ви думали окупація це просто зміна прапора? Там не тільки авто і домівки забирають, там рашисти людей на органи розбирають.
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30.12.2024 16:27 Ответить
А хто не згоден - поїде в окопи слідом за авто.. Це вам не "ТЦК", не втечеш...
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30.12.2024 16:28 Ответить
не так як в зеленій демократії. в окопи перед авто)
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30.12.2024 16:44 Ответить
Так от де лемінги машінки беруть кожного дня...
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30.12.2024 16:47 Ответить
А вы думали, на аукционе?
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30.12.2024 17:07 Ответить
 
 