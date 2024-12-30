На "нужды СВО": На оккупированных территориях прокатилась новая волна конфискации гражданских авто, - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Официально авто конфискуют у правонарушителей на "нужды СВО". Однако враг на самом деле ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", - говорится в сообщении.

Как отмечается, зафиксированы случаи, когда авто конфисковывали за незначительную задолженность по неуплате штрафа. В дальнейшем авто передаются оккупационным подразделениям, которые используют похищенные машины во время штурмов украинских позиций.

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