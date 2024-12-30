На "нужды СВО": На оккупированных территориях прокатилась новая волна конфискации гражданских авто, - ЦНС
На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Официально авто конфискуют у правонарушителей на "нужды СВО". Однако враг на самом деле ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", - говорится в сообщении.
Как отмечается, зафиксированы случаи, когда авто конфисковывали за незначительную задолженность по неуплате штрафа. В дальнейшем авто передаются оккупационным подразделениям, которые используют похищенные машины во время штурмов украинских позиций.
Топ комментарии
+9 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий30.12.2024 15:48
+6 gr1959
показать весь комментарий30.12.2024 15:51
+4 saimansay
показать весь комментарий30.12.2024 15:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"освободил" - теперь "освобожденные" ему должны до гроба за "освобождение"
что делать?
ну... обратится к владимир владимировичу с просьбой во всем разобраться
Ссирський і Лідор не в курсі, що військові, волонтери постійно проводять збори на авто, просять гроші у громадян України?
А от за злісне порушення правил дорожнього руху можна. Країни Балтії роблять це і передають ЗСУ.
якщо в нас не вистачає в законі якоїсь закарлючки, то це можна виправити за один день.
Але Зермаки НЕ ХОЧУТЬ цього робити. У них свої цілі, відмінні від українців.
Проста аріфметика - порівняння доходів з витратами, наявним майном. Все. Це не біном Ньютона.
Дебіт з кредітом не зійшовся - до буцегарні. З цією задачею навіть одноруке немовля управиться.
600 000 поранених росіян: мер Москви просторікує про війну
"Серйозний промах мера Москви Сергія Собяніна!
Цього тижня політик заявив у столичному парламенті, що медичний центр у Москві буде перетворено на військовий госпіталь, "найбільший за розмірами". Збудована для боротьби з Covid, будівля в майбутньому буде використовуватися як реабілітаційний центр, де пораненим солдатам будуть надавати протези та психологічну допомогу, серед іншого.
Лише одним реченням пізніше Собянін розкрив, скільки це може бути: близько "600 000 людей, поранених в ході спецоперації" (війна в Україні, прим. ред.), отримають лікування.
https://x.com/NOELreports/status/1871994086896669078?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1871994086896669078%7Ctwgr%5E403e1a022da6af29af956011c7915a06cd185d8e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Fausland-und-internationales%2Fmoskaus-buergermeister-verplappert-sich-600-000-verletzte-russen-im-krieg-676d1f0537459a19cd65943c NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 в X: «🇷🇺 Moscow Mayor Sergey Sobyanin has confirmed injuries to at least 600,000 Russian soldiers. https://t.co/8CupjROdYV» / X
Чи не проговорився політик, розголошуючи добре збережену таємницю путінської диктатури? Росія навмисно не оприлюднює вибухонебезпечні цифри жертв війни! На те є вагома причина: Кремль побоюється, що настрої населення зміняться, якщо воно дізнається про справжні масштаби людських жертв війни.
Російське інформаційне агентство "Тасс" одразу ж спробувало підхопити цю цифру, повідомивши про 600 випадків лікування в новому центрі. Російські активісти також стверджують, що Собянін сказав від 600 до 1000.
Однак записи цієї обмовки циркулюють в мережі з тих пір. І це число збігається з оцінками західних спецслужб. Нещодавно, у жовтні, уряд США повідомив, що з початку війни в Україні в лютому 2022 року було поранено 500 000 росіян. 115 000 були вбиті."