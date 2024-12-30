США передадут Украине ракеты TOW и ПТРК AT-4 в рамках пакета на $1,25 млрд, - Блинкен

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд. В него входят ракеты TOW, ПТРК AT-4, боеприпасы для HIMARS и средства для противодействия дронам.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

Эта помощь включает поставки вооружения со складов Пентагона и является частью более широкой инициативы поддержки Украины, объявленной президентом США Джо Байденом 30 декабря.

В рамках пакета предусмотрено:

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;

противотанковые системы Javelin и ПТРК AT-4;

боеприпасы для HIMARS, систем противовоздушной обороны и артиллерии;

оборудование для противодействия БпЛА;

средства связи, обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - отметил Блинкен.

Напомним, Министерство обороны США объявило 23 декабря о предоставлении компании Williams International контракта на сумму $253,7 млн на основании Закона об оборонном производстве (DPA), чтобы увеличить производство ракет, в том числе и в рамках программ военной помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила 150 млн евро гранта от ЕС для быстрого восстановления