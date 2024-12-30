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Пентагон (1410) помощь (7420) ракеты (3470) США (24813)

США передадут Украине ракеты TOW и ПТРК AT-4 в рамках пакета на $1,25 млрд, - Блинкен

США передадуть Україні ракети TOW та ПТРК AT-4 у новому пакеті допомоги

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд. В него входят ракеты TOW, ПТРК AT-4, боеприпасы для HIMARS и средства для противодействия дронам.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

Эта помощь включает поставки вооружения со складов Пентагона и является частью более широкой инициативы поддержки Украины, объявленной президентом США Джо Байденом 30 декабря.

В рамках пакета предусмотрено:

  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;
  • противотанковые системы Javelin и ПТРК AT-4;
  • боеприпасы для HIMARS, систем противовоздушной обороны и артиллерии;
  • оборудование для противодействия БпЛА;
  • средства связи, обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - отметил Блинкен.

Напомним, Министерство обороны США объявило 23 декабря о предоставлении компании Williams International контракта на сумму $253,7 млн на основании Закона об оборонном производстве (DPA), чтобы увеличить производство ракет, в том числе и в рамках программ военной помощи Украине.

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Топ комментарии
+6
Коротше передають все те саме окопне і піхотне озброєння що й завжди передавали, але більше - залишилось лише призвати більше людей і продовжувати штурмувати посадки, ніяких стратегічних переломів у війні воно не зробить.
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30.12.2024 15:54
+5
Вальодья Зеленський додаст особисто то чого бракує. От як тількі вітчизняний ВПК, який завантажено лише на 30%, довантажить ще відсотків хочаб на 50, то відразу і надаст, з помпою та під фанфари. А людей, яких бракує, він, Вальодья, може взяти у лавах МВС наприклад. Або у цірках та кварталі 95, на 1+1, інших ТВсмітниках, у барбершопах тощо.
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30.12.2024 16:00
+5
ВПК бідної і воюючої України має виготовляти під обстрілами танки, ракети, літаки і артилерію, в той час як ВПК багатих і захищених США може просто передавати непотрібні їм самим пакети легкого озброєння для піхоти разом із словесною підтримкою.
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30.12.2024 16:04
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"трубчастим пуском"
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30.12.2024 15:52 Ответить
Коротше передають все те саме окопне і піхотне озброєння що й завжди передавали, але більше - залишилось лише призвати більше людей і продовжувати штурмувати посадки, ніяких стратегічних переломів у війні воно не зробить.
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30.12.2024 15:54 Ответить
Вальодья Зеленський додаст особисто то чого бракує. От як тількі вітчизняний ВПК, який завантажено лише на 30%, довантажить ще відсотків хочаб на 50, то відразу і надаст, з помпою та під фанфари. А людей, яких бракує, він, Вальодья, може взяти у лавах МВС наприклад. Або у цірках та кварталі 95, на 1+1, інших ТВсмітниках, у барбершопах тощо.
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30.12.2024 16:00 Ответить
ВПК бідної і воюючої України має виготовляти під обстрілами танки, ракети, літаки і артилерію, в той час як ВПК багатих і захищених США може просто передавати непотрібні їм самим пакети легкого озброєння для піхоти разом із словесною підтримкою.
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30.12.2024 16:04 Ответить
Саме так, вітчизняне ВПК під час війни повинно працювати на 100% потужності, а не лише на 30.
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30.12.2024 16:33 Ответить
Дякуємо.
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30.12.2024 15:55 Ответить
Якщо кацапи зайняли якесь місто та там перебувають то де наші каби та ф 16 щоб закидувать ціх тарганів?
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30.12.2024 16:07 Ответить
Кабы? Нам давали комплекты для переоборудования бомб в кабы, в 23-м, но то ли у нас бомб не оказалось, то-ли комплектам кто-то ноги приделал (опа?)... в общем нет КАБОВ.
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30.12.2024 16:57 Ответить
Про "Тоу" нам розповідали на військовій кафедрі на початку 80-х.
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31.12.2024 03:23 Ответить
 
 