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Украина вернула из российского плена 189 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина накануне Нового года, 30 декабря, вернула из российского плена 189 украинских военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой. Это военные - защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина работает, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую.

"Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом", - добавил он.

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Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
Обмін полоненими 30 грудня: Україна повернула 189 воїнів
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Топ комментарии
+40
Цe дуже добре. Хлопці намучилися, но слава Богу живі. Відпочивайте, набирайтеся сил, наші рідні.
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30.12.2024 17:25
+29
я щаслива. Найбільше люблю такі дні
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30.12.2024 17:21
+24
Яка чудова новина!!! Дай Боже відновлення Воїнам!!!
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30.12.2024 17:35
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я щаслива. Найбільше люблю такі дні
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30.12.2024 17:21 Ответить
Цe дуже добре. Хлопці намучилися, но слава Богу живі. Відпочивайте, набирайтеся сил, наші рідні.
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30.12.2024 17:25 Ответить
Яка чудова новина!!! Дай Боже відновлення Воїнам!!!
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30.12.2024 17:35 Ответить
Вітання героям та їх сім'ям з поверненням з пекла. Різдвяні подарунки бувають.
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30.12.2024 17:42 Ответить
Справжні Герої які не зрадили Україну!
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30.12.2024 18:35 Ответить
Найбільше щастя сьогодні для мене це те,
що наші дорогі Воіни повернулися
на рідну Украіну живими 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Вітаємо ❤️❤️❤️
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30.12.2024 18:35 Ответить
Скільки натерпілись ці люди в підарському гестапо.Добре що все скінчилось.
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30.12.2024 18:36 Ответить
Героям Слава!
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30.12.2024 19:21 Ответить
Папа дЄрмака-палковнік ГРУ в атставкє пахлапатал пєрєд ******. Пара, бо рєйтінгі Буратіни у піздє!
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30.12.2024 19:50 Ответить
Прекрасний обмін. Не перший і не останній.
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31.12.2024 02:31 Ответить
З поверненням додому. Головне,що живі. І незламні.
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31.12.2024 08:01 Ответить
 
 