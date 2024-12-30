Украина вернула из российского плена 189 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина накануне Нового года, 30 декабря, вернула из российского плена 189 украинских военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой. Это военные - защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина работает, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую.

"Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом", - добавил он.

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