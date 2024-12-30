Ожидания украинцев относительно будущего стали пессимистичнее, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Ожидания украинцев относительно будущего стали менее оптимистичными по сравнению с прошлым годом.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса от Группы Рейтинг совместно Gallup International, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцы ожидают, что в целом новый 2025 год будет скорее лучше чем 2024, однако по экономической ситуации ожидают ухудшения в новом году.
Сейчас 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же. 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025 года. По сравнению с прошлым годом, оценки сместились к более пессимистическим ожиданиям. В прошлом году 51% имели положительные ожидания (на 6% больше, чем в прошлом году), а 17% - негативные (10% меньше, чем в прошлом году).
На глобальном уровне, Украина занимает 15-е место среди стран с наиболее позитивными ожиданиями от 2025-го года.
По Индексу общей надежды, Украина занимает 19-е место, а три позиции впереди занимают Колумбия, Кения и Швеция.
По сравнению с другими странами Восточной Европы, Украина занимает первое место в рейтинге по Индексу на уровне 17%, тогда как другие страны региона имеют отрицательные значения этого индекса: -14% в Польше, -15% в Болгарии, -21% в Сербии и -38% в Боснии и Герцеговине.
Наиболее оптимистичной в своих ожиданиях является группа в возрасте 65+: среди них 54% имеют оптимистичные ожидания относительно следующего года. С другой стороны, молодежь в возрасте 18-24 года преимущественно не ожидают изменений - из них 33% считают, что 2025 будет таким же, как и 2024. Ожидания относительно следующего года также зависят от финансового положения респондента - чем более обеспеченные респонденты, тем меньше доля группы, ожидающей ухудшения ситуации в 2025 году.
В то же время подавляющее большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономических трудностей ожидают 63%, экономического процветания - только 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не изменится, еще 5% - затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% ожидали трудностей, а 29% не ожидали никаких изменений.
Ожидания относительно экономического положения на следующий год среди украинцев в целом хуже по сравнению с другими странами Восточной Европы, ведь в целом по региону экономических трудностей среди этих стран ожидают лишь треть (35%).
Украина занимает 32-ю строчку по Индексу ожиданий экономического процветания, входя в тройку стран с наименьшими показателями: кроме Украины, это также Германия (33-е) и Австралия (34-е). На двух ступеньках выше расположена Польша (31-я) и Босния и Герцовина (30-я).
Украинская молодежь в возрасте 18-24 года демонстрирует самые высокие позитивные ожидания относительно экономического положения страны в следующем году.
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снєсуниоптімісти виїхали з країни ще навесні 22-го року.
але він підозрілий, чи мусор чи сбушник
Квартальні святкують.
"https://ratinggroup.ua/research/ukraine/b64b9b49a8a2e38c38512150f70a2424.html Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 2-5 грудня 2024 р. "
Яка дивина: в багатіїв все гаразд.
а "добре інформуватись" потрібно завжди перед прийняттям рішення