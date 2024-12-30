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опрос (2650) украинцы (3784)

Ожидания украинцев относительно будущего стали пессимистичнее, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Очікування українців від року

Ожидания украинцев относительно будущего стали менее оптимистичными по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса от Группы Рейтинг совместно Gallup International, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы ожидают, что в целом новый 2025 год будет скорее лучше чем 2024, однако по экономической ситуации ожидают ухудшения в новом году.

ОЧІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД 2025 РОКУ

Сейчас 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же. 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025 года. По сравнению с прошлым годом, оценки сместились к более пессимистическим ожиданиям. В прошлом году 51% имели положительные ожидания (на 6% больше, чем в прошлом году), а 17% - негативные (10% меньше, чем в прошлом году).

На глобальном уровне, Украина занимает 15-е место среди стран с наиболее позитивными ожиданиями от 2025-го года.

По Индексу общей надежды, Украина занимает 19-е место, а три позиции впереди занимают Колумбия, Кения и Швеция.

По сравнению с другими странами Восточной Европы, Украина занимает первое место в рейтинге по Индексу на уровне 17%, тогда как другие страны региона имеют отрицательные значения этого индекса: -14% в Польше, -15% в Болгарии, -21% в Сербии и -38% в Боснии и Герцеговине.

Наиболее оптимистичной в своих ожиданиях является группа в возрасте 65+: среди них 54% имеют оптимистичные ожидания относительно следующего года. С другой стороны, молодежь в возрасте 18-24 года преимущественно не ожидают изменений - из них 33% считают, что 2025 будет таким же, как и 2024. Ожидания относительно следующего года также зависят от финансового положения респондента - чем более обеспеченные респонденты, тем меньше доля группы, ожидающей ухудшения ситуации в 2025 году.

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ОЧІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД 2025 РОКУ

В то же время подавляющее большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономических трудностей ожидают 63%, экономического процветания - только 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не изменится, еще 5% - затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% ожидали трудностей, а 29% не ожидали никаких изменений.

Ожидания относительно экономического положения на следующий год среди украинцев в целом хуже по сравнению с другими странами Восточной Европы, ведь в целом по региону экономических трудностей среди этих стран ожидают лишь треть (35%).

Украина занимает 32-ю строчку по Индексу ожиданий экономического процветания, входя в тройку стран с наименьшими показателями: кроме Украины, это также Германия (33-е) и Австралия (34-е). На двух ступеньках выше расположена Польша (31-я) и Босния и Герцовина (30-я).

Украинская молодежь в возрасте 18-24 года демонстрирует самые высокие позитивные ожидания относительно экономического положения страны в следующем году.

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Топ комментарии
+30
Я 65+ і в мене немає ніякого оптимізму поки у владі зелена шобла ...
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30.12.2024 18:57
+16
Про те, що Захід вливає в нашу економіку кінські гроші, тому ще тримаємось
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30.12.2024 19:16
+13
хоч би вже не знущались, яки там "очікування", ідіоти
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30.12.2024 18:57
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Правила форума Совет форумчан
Я 65+ і в мене немає ніякого оптимізму поки у владі зелена шобла ...
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30.12.2024 18:57 Ответить
І майже всі сидять на Цензорів, пальцями по клавіатурі воюють.
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30.12.2024 21:11 Ответить
Розглянь, як привід до оптимізму, що поки ще не мобілізують 65+
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30.12.2024 19:13 Ответить
Мені 67 ...і я знаю шо 🤡 шобла ,є вороги для всіх ,навіть для тих % які їм дали владу !!!
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30.12.2024 19:51 Ответить
Менi 72 роки та теж саме... Жалко наших дiтей... Пiдтримую, що доки при владi кодло зрадникiв, буде ще хуже i вiд цього бере розпач...
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30.12.2024 22:21 Ответить
хоч би вже не знущались, яки там "очікування", ідіоти
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30.12.2024 18:57 Ответить
снєсуниоптімісти виїхали з країни ще навесні 22-го року.
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30.12.2024 19:05 Ответить
в мене сусід виїхав за тиждень до початку
але він підозрілий, чи мусор чи сбушник
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30.12.2024 19:07 Ответить
вони все знали
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30.12.2024 19:08 Ответить
Звісно знали
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30.12.2024 19:14 Ответить
Скажика дядя, а чого в рашці учьотна ставка 21%, а в Україні 13%, про що це говорить?
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30.12.2024 19:12 Ответить
Про те, що Захід вливає в нашу економіку кінські гроші, тому ще тримаємось
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30.12.2024 19:16 Ответить
щеб ці гондони грошей не давали... ваще уху їли?
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31.12.2024 05:19 Ответить
Товарищ Иванов , догоняйте ваш корабаль!
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30.12.2024 19:13 Ответить
А що тиша зеленського не зайшла?! Не підняла настрою?! Не покращила очікування ?! "Казалось би"
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30.12.2024 19:07 Ответить
Мені підняла. Але хотілось би більше
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30.12.2024 19:17 Ответить
Купили книжки, чи повну збірку відосиків найвеличнішого "Як я всіх переміг!"?
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30.12.2024 19:19 Ответить
Заплатив за інтернет, на декілька місяців наперед
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30.12.2024 19:24 Ответить
У робітників провайдера почнуть затримувати платню.
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30.12.2024 19:26 Ответить
З чого б то?
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30.12.2024 19:26 Ответить
Бо гроші бюджетом не передбачені, намальовані, як колись в 90 -х була така хрень "взаємозалік".
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30.12.2024 19:29 Ответить
мало
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30.12.2024 19:53 Ответить
Сьогодні 102 роки 95 кварталу!
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30.12.2024 19:11 Ответить
Створення СРСР?
Квартальні святкують.
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30.12.2024 19:12 Ответить
Ипать его на пианине...
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30.12.2024 19:24 Ответить
яки новини такий і оптімізм. Яка влада такій і настрій. Україна не псіхіатрична лікарня, де пацієнти в єкстазі от пальця
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30.12.2024 19:20 Ответить
Ті, хто по пріколу проголосував в 2019 р, але не застав 90ті, скоро зможуть особисто зробити подорож в історію.Геноцидник в курточці з Дитячого світу ще навчить вас цінувати минулі страждання і важке життя до 2019.
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30.12.2024 19:33 Ответить
на кого все це розраховано? Вам звонить "автомат" на телефон, минає 2024 рік, шахрайство, спам, а тут така НЕЙМОВІРНА репрезентативность! ну хіба що дозвонились до кількох пенсіонерів, хоча й вони теж стали посилати усіх до дупи.
"https://ratinggroup.ua/research/ukraine/b64b9b49a8a2e38c38512150f70a2424.html Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 2-5 грудня 2024 р. "
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30.12.2024 19:39 Ответить
А що сталося? Естрадний кловун розучився грати хрєном на роялі? Дивно, дуже дивно. І клоунський хрєн той самий , і рояль не змінився, а радощів нема.
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30.12.2024 19:50 Ответить
"Очікування щодо наступного року також залежать від фінансового становища респондента - що більш забезпечені респонденти, то меншою є частка групи, що очікує на погіршення ситуації"

Яка дивина: в багатіїв все гаразд.
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30.12.2024 20:02 Ответить
Песиміст - це добре інформований оптиміст. )
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30.12.2024 20:37 Ответить
Классно сказано....👍☹️
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30.12.2024 22:27 Ответить
та ні, песимизм то шлях до депересії, алкоголізму або суїциду
а "добре інформуватись" потрібно завжди перед прийняттям рішення
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31.12.2024 05:23 Ответить
Ніякого покращення при слугоригах українці не побачать. Народжені красти і мародерити не мають змоги піклуватися про нарід, який їх обрав. Дуже шкода бійців ЗСУ, які першими пішли захищати нас і Україну, в надії, що за їх спинами підуть інші і інші. А виявилося - дудки, вони на сьогодні є заручники події - не звільнитися, ні відпочити, ні лікуватися, ні виїхати за кордон. А слугориги навпаки - мають можливість відкупитися, подорожувати світом і відтягуватися наповну!. Така країна мрій Гундоса Потужного.
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30.12.2024 20:39 Ответить
Навіщо ці опитування? В Омані давно вже все вирішено(зєля всіх своїх рідних і близьких вивіз за кордон)
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30.12.2024 20:54 Ответить
Российская пропаганда продолжает деморализацию, а наши власти своими действиями только способствуют. Власть делает все возможное, чтобы посеять рознь, так как надо бороться против конкурентов плюс не пытается улучшиться, чтобы не задеть уважаемых людей.
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30.12.2024 21:56 Ответить
 
 