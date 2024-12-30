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Танкисты 60-й ОМБр остановили очередное наступление врага и уничтожили бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

Накануне Нового года враг решил усилить давление на позиции 60-й отдельной механизированной бригады, бросив в бой очередную "порцию мяса" под прикрытием боевых машин пехоты и танка. Боевые подразделения бригады дали мощный отпор, оставив врага с большими потерями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

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дякуємо!
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30.12.2024 23:20 Ответить
Супер!!! Схоже, там "малі групи" не використовуючи касаби...
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30.12.2024 23:52 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
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31.12.2024 00:01 Ответить
 
 