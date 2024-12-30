Танкисты 60-й ОМБр остановили очередное наступление врага и уничтожили бронетехнику оккупантов. ВИДЕО
Накануне Нового года враг решил усилить давление на позиции 60-й отдельной механизированной бригады, бросив в бой очередную "порцию мяса" под прикрытием боевых машин пехоты и танка. Боевые подразделения бригады дали мощный отпор, оставив врага с большими потерями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.
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Ігор Смотренко 5085fb34
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Владислав Сварчевський
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Bad Robot
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