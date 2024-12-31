Две пары псевдосупругов разоблачены на границе с Польшей, - ГПСУ

На украинско-польской границе обнаружили два случая фиктивных браков, заключенных с целью незаконного выезда за пределы страны. В обеих ситуациях мужчины женились на женщинах с инвалидностью, чтобы получить основания для выезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В пункте пропуска "Краковец" 34-летний житель Тернопольщины предъявил документы, согласно которым его женой является сестра его реальной бывшей жены. Женщина имеет инвалидность 2-й группы. Мужчина официально развелся в мае, а уже в июле заключил новый брак. Согласно их версии, "молодожены" направлялись в Польшу для дальнейшего трудоустройства.

Еще один случай произошел в пункте пропуска "Шегини". 47-летний житель Волыни отправился за границу с двумя женщинами - своей новой и бывшей женами. Его 59-летняя "новая" жена, также с инвалидностью 2-й группы, была включена в документы как основание для выезда якобы с целью лечения. Брак был заключен в июне, сразу после развода мужчины.

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