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Госпогранслужба (6135) уклонисты (650)

Две пары псевдосупругов разоблачены на границе с Польшей, - ГПСУ

фіктивне подружжя

На украинско-польской границе обнаружили два случая фиктивных браков, заключенных с целью незаконного выезда за пределы страны. В обеих ситуациях мужчины женились на женщинах с инвалидностью, чтобы получить основания для выезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В пункте пропуска "Краковец" 34-летний житель Тернопольщины предъявил документы, согласно которым его женой является сестра его реальной бывшей жены. Женщина имеет инвалидность 2-й группы. Мужчина официально развелся в мае, а уже в июле заключил новый брак. Согласно их версии, "молодожены" направлялись в Польшу для дальнейшего трудоустройства.

Еще один случай произошел в пункте пропуска "Шегини". 47-летний житель Волыни отправился за границу с двумя женщинами - своей новой и бывшей женами. Его 59-летняя "новая" жена, также с инвалидностью 2-й группы, была включена в документы как основание для выезда якобы с целью лечения. Брак был заключен в июне, сразу после развода мужчины.

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Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда направили в полицию сообщение о признаках уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
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Топ комментарии
+29
Шлюб є дійсний, згідно законів України. А з яких мотивів, ви хто такі, щоб їм давати оцінку?
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31.12.2024 00:15
+20
Вони вертухаї зеленого режиму, які героїчно боронять західний кордон в зроблять все аби тільки не їхати на східний.
Ну і в бананових диктатурах закони не працюють, тому дивуватися тут не треба.
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31.12.2024 00:23
+20
Коротко кажучи. Якщо ваша жінка не дай боже інвалід - ваш шлюб стаає фіктивним апріорі і доказуйте до всрачки, що це не так.
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31.12.2024 03:09
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Правила форума Совет форумчан
не ущємляйте права молодят геїв- ухилянтів!
дайте їм можливість використати безвіз Порошенка,
проти якому вони скоріше всього і голосували..
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31.12.2024 00:11 Ответить
залежить під яким кутом дивитись..

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).
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31.12.2024 00:30 Ответить
На момент запровадження безвізу уряд вже понад рік очолював Гройсман... Була б заслуга Сєні - безвіз би дали раніше!
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31.12.2024 00:51 Ответить
Я не кажу, що заслуги Яценюка взагалі нема, я його кращим прем'єром за Гройсмана вважаю, бо він врятував економіку.
Але МЗС - це все ж президентська квота. Так завжди було...
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31.12.2024 00:59 Ответить
Але є ще Порох в порохівницях - правда ж?
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31.12.2024 01:04 Ответить
Спусти в кібелек само себе. Очисти святу землю.
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31.12.2024 01:02 Ответить
Уже все і опустили в унітаз, і спустили.
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31.12.2024 08:03 Ответить
Шлюб є дійсний, згідно законів України. А з яких мотивів, ви хто такі, щоб їм давати оцінку?
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31.12.2024 00:15 Ответить
Вони вертухаї зеленого режиму, які героїчно боронять західний кордон в зроблять все аби тільки не їхати на східний.
Ну і в бананових диктатурах закони не працюють, тому дивуватися тут не треба.
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31.12.2024 00:23 Ответить
Розводиш молодят в різні кімнати і озвучуєш "дружині" статтю за незаконне переправлення осіб через кордон України. І кажеш при цьому, що її "чоловікові" нічого не буде, в тюрму піде вона.
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31.12.2024 08:05 Ответить
І хто ж тоді в вашій схемі чинить злочин?
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31.12.2024 08:36 Ответить
Мабуть винні співробітники органів державної реєстрації актів цивільного стану...
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31.12.2024 09:24 Ответить
Схема не моя, схема погранцов. В цій схемі винна жінка, вона ж вигодонабувач (фіктивний шлюб за гроші), її і розкручують. Якщо жінка юридично грамотна, то вона не буде відповідати на кордоні ні на які питання, вони не мають права задавати типу "де ви живете", чи "де ви познайомились". Їх справа - пропускати чи не пропускати. Можуть звісно сказати, що "документи схожі на підробку" чи щось таке, але все це тільки від того, що хтось відкрив рот і почав наговорювати щось на себе.
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31.12.2024 17:17 Ответить
Достатньо, щоб кожного з них супроводжував адвокат. І тоді погранці **й що зроблять.
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31.12.2024 10:16 Ответить
булиб бажаючі виїхати за кордон плебеї, а не законність цього завжди знайдеться....
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31.12.2024 00:21 Ответить
"Шкільна любов, недовго.." © Скрябін К.
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31.12.2024 00:58 Ответить
Дурні! Не піддавайтесь тиску! Чого ви "розколюєтесь"?
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31.12.2024 01:05 Ответить
Коротко кажучи. Якщо ваша жінка не дай боже інвалід - ваш шлюб стаає фіктивним апріорі і доказуйте до всрачки, що це не так.
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31.12.2024 03:09 Ответить
довести фіктивність шлюбу у вказаних випадках неможливо . це можно довети виключно на особистих зізнаннях .
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31.12.2024 07:20 Ответить
Ось і виникає питання - яким чином були отримані ці зізнання?
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31.12.2024 09:25 Ответить
Я так розумію,що в жінок робили генікологічний тест,котрий виявив відсутність чоловічих ферментів в статевих органах жінок,що доводить відсутність статевих відносин в цих парах,а отже недійсність шлюбу?)А хібамце невтручання в особисте життя?))
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31.12.2024 07:51 Ответить
Молоді можуть виграти суд та отримати компенсацію від держави.
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31.12.2024 09:26 Ответить
Я ,особисто знаю 3 випадки,коли люди ,як потім виявилося,одружилися ,щоб отримати громадянства країн ЄС та Штатів.Так це були шлюби фіктивні з точки зору почуттів,але справжні з точки зору технічної.Мені важко уявити,що той митник,котрий мене запитував чи не маю "швейцарського ножа в подарунок для рибалки",зміг би довести комусь ,що його чи їх шлюб фіктивний,бо вони недавно одружилися ,щоб чоловік ухилився від мобілізації))Ну,лохи там ще ті на кордонах працюють,але в них право сили,як в грузинської мрії,як в лукашенківського кгб.
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31.12.2024 09:41 Ответить
Різні покитьки спочатку кілька десятиліть робили з України країну без війська, потім здали кацапам укр.території без спротиву. Зараз вони і їхні шістки без усяких законних підстав не дозволяють громадянам спокійно користуватися своїми правами. Хоча самі ці покитьки давно вже нелигітимні.
Для перетину кордону потрібен лише загран паспорт.
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31.12.2024 09:39 Ответить
В продовження теми)Обговорюємо з жінкою це вранці.Її аргумент за "правомірність"визнання шлюбу фіктивним в даних двох випадках : можливо ці ухилянти вже мали негативну історію в майбутньому ,наприклад,не з'явилися на вимогу воєнкомата,ігнорували запити воєнкомата,переховувалися....Ну ,тоді це виправдовує прикордонників,що ті його тут якраз і злапали)
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31.12.2024 10:04 Ответить
Ну ок, він переховувався від тцк, але тепер у нього дружина з інвалідністю і в тцк змушені будуть виписати відсрочку. У тцк ж дружину не викличуть, щоб вплинути на неї, а шлюб не розірвано...
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31.12.2024 11:18 Ответить
Ну в суді буде важко довести, що ці шлюби фіктивні. Бо одружилися не вчора і ще й люди, які знайомі були давно, тобто багато одне про одного знають (не можна підловити питаннями типу "як по-батькові вашого тестя").
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31.12.2024 11:21 Ответить
Й про ім'я тестя це так собі))відповідь : а я тестя знати не хочу,бо він ватан або прихований гей))
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31.12.2024 13:09 Ответить
 
 