Маск поддерживает ультраправых, чтобы ослабить Европу, – вице-канцлер ФРГ Хабек

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" игру на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Хабек отметил, что Маск делает заявления в поддержку ультраправых не по незнанию.

"Это логично и системно. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти", - сказал вице-канцлер.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск написал в газете Welt am Sonntag колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

После этой публикации редактор раздела мнений издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Читайте также: Германия "слишком поздно" поставляла оружие Украине, - вице-канцлер Габек