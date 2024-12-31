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Маск поддерживает ультраправых, чтобы ослабить Европу, – вице-канцлер ФРГ Хабек

Маск підтримує ультраправих у Німеччині

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" игру на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Хабек отметил, что Маск делает заявления в поддержку ультраправых не по незнанию.

"Это логично и системно. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти", - сказал вице-канцлер.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск написал в газете Welt am Sonntag колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

После этой публикации редактор раздела мнений издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Читайте также: Германия "слишком поздно" поставляла оружие Украине, - вице-канцлер Габек
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Топ комментарии
+18
Хай покаже на мігранті Маску...
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31.12.2024 08:50
+12
Ху-йло підтримує неонацистів і Маск їх підтримує. Таке от совпадєніє...
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31.12.2024 08:52
+9
і ультраправі і ультраліві однаково підтримують расєю
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31.12.2024 09:00
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Правила форума Совет форумчан
Сказав шо мусульман потрібно викидати з Німеччини - Скоро Трамп повинен показати на латиносах
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31.12.2024 08:44 Ответить
Хай покаже на мігранті Маску...
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31.12.2024 08:50 Ответить
Та иому вже якось по барабану - хоче будувати підводнии тунель з Нью - Иорка до Лондона за 20 млд
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31.12.2024 08:55 Ответить
Е-е-е, ніт, це не рахуєтся, тобто "ви нє понімаєтє, єта другое"
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31.12.2024 08:59 Ответить
Точно. Маск не лише імігрант, а ще й інвестор. Таких людей не виганяють, а залучають.
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31.12.2024 09:43 Ответить
Маск, може і мігрант, але освічена, фахова людина, яка створює високу додану вартість завдяки іноваційним продуктам, створює тисячами робочі місця, дає людям роботу і т.д.
Ну а тепер, розкажить, будьласка, про "талановитих ядерних фізиків та іноваторів", послідовників Мухаммада, котрі мільйонами приїжджають до ЄС та Штатів і сидять роками на "соціалці"?
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31.12.2024 09:25 Ответить
Знаешь в какой стране больше всего иимигрантов? В ОАЭ. 90% населения. А знаешь, в какой стране самый низкий уровень преступности в мире? В ОАЭ. Так что, проблема не в право-лево, проблема в рукожопах, которые не умеют работать с имигрантами и наладить работу полиции.
В ОАЭ за любой мелкий косяк - депортация *****.
Без оправданий, апелляций, сочувствия и прочего дерьма. Особо это относится к радикальным аллах-бабахам, любителям шариата и проччим фрипалистайнам.
И при этом ОАЭ, так то, арабская страна. Просто там, всё делают правильно.
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31.12.2024 09:37 Ответить
іслам є типовою ідеологією подавлення людини, та її творчості, тому, за визначенням, є антагоністом (західної) цивілізації. Це окрім того, що іслам в принципі, не визнає ніщо і нікого, окрім ісламу, і активно це постулює.
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31.12.2024 10:06 Ответить
Будь-яка, абсолютно будь-яка, релігія - інструмент придушення людини.
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31.12.2024 10:54 Ответить
ні
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31.12.2024 11:48 Ответить
Християнство так само.
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31.12.2024 11:27 Ответить
ні
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31.12.2024 11:51 Ответить
Ні. Хрестиянство, в цілому, є віротерпимим, і воно активно декларує любов до ближнього, але аж ніяк - захоплення чи винищення "невірних".
Чи творили агресію чи гноблення, прикриваючись християнством? - так.
Але ж гнобити людей можна, прикриваючись будь-якою ідеологією, спотворивши її, зманіпулювавши нею. Гнобити людей можна, так само, прикриваючись, наприклад, ідеологією того ж самого "лібералізму", який, нині, насправді немає вже нічого спільного зі свободою людини та особистості, а радше є черговою формою марксизму, з його вічною війною всіх зі всіма (що ми спостерігаємо зараз).
Іслам же, окрім того, що містить масу зручних для маніпуляцій суперечностей, ще й сам собою постулює крайню нетерпимість до інакодумства та свободних, здорових творчих проявів людини.
І, якщо ми кажемо за маніпуляції християнством, то, головним чином, це відбувалося тоді, коли основна маса людей навіть не мала змоги читати Євангеліє. Бо просто не було такої маси друкованих книг, не було друкування взагалі, а книги були дуже дорогими, і відповідно, не маючи доступу основної маси народу до знань, духовенство мало багато спокус до зловживань своєю владою щодо тлумачення релігійних текстів.
З появою ж книгодрукування ці маніпуляції почали сходити нанівець. Так, це не було просто, були навіть війни, але, зрештою, була і Реформація хрестиянства.
В ісламі ж, навіть, попри наявність книгодрукування, насправді, й досі немає єдиного узгоджного варіанту Корану - їх безліч. Тлумачення Корану й досі є прерогативою мулл. Ніякої реформації там теж не було, він і досі залишається там де і був 7 сторіччі і зі своєю, вельми двурушною "мораллю".
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01.01.2025 17:45 Ответить
Ви погано знаете історію християнства. Якась віротерпимість з'явилася там лише недавно.
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01.01.2025 20:21 Ответить
Тільки ОАЕ це диктаторська країна муслімська і там дуже жорсткі муслімські закони , і ОАЕ така успішна бо маленька і має купу нафти, і це притому що там все будується від доріг до будинків європейцями або американцями
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31.12.2024 11:02 Ответить
Тобто проблема не в мігрантах а в "послідовниках Муххамада"? Ну так і дой'обуйтесь до них.

А то мігранти виходить є корисні типу Маска і некорисні типу латиносів. А хто це вирішує - може вам "Майн Кампф" написать щоб пояснити?
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31.12.2024 09:37 Ответить
іслам є типовою ідеологією подавлення людини, та її творчості, тому, за визначенням, є антагоністом (західної) цивілізації. Це окрім того, що іслам в принципі, не визнає ніщо і нікого, окрім ісламу, і активно це постулює.
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31.12.2024 10:07 Ответить
В Європі проблема в мігрантах так в більшості непотрібного сміття, яке тягнуть з Африки і Азії від яких користі немає, а проблем дуже багато. І так нагадаю що іслам це злочинна ідеологія терористична навіть, послідовники цієї релігії за останні 40 років винні в сотнях тисяч загиблих якщо не більше. Іслам це дика середньовічна анти цивілізаційна релігія як і його послідовники
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31.12.2024 11:04 Ответить
Ну якщо копнути трохи глибше, то виявиться, що від "цивілізаційного" християнства загинуло не менше людей. Нема в ісламі нічого злочинного і терористичного. Справа тільки у людях, які скеровують віруючу біомасу у потрібному напрямку. Можна навіть сказати, що саме для керування біомасою більшість релігій і існує. По суті рашка зараз є країною терористом. Вона вбиває людей в Європі, Африці і Азії. І не повіриш, але роблять це все ті ж віруючи християни. І німецьки нацисти у переважній більшості своїй були християнами. Так що не в релігії справа.
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31.12.2024 14:58 Ответить
Але саме мусульмани зараз себе ведуть як середньовічні дикуни і більшість терористичних організацій сама ісламські і перші в історії агресивні дії почали робити мусульмани коли окупували північ Африки і частину Європи.
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31.12.2024 22:40 Ответить
Перші в історії? Агресивні дії супроводжують людство протягом всієї історії його існування. А іслам - відносно молода релігія. А коли християни підкорювали Африку і вивозили рабів, вони були няшками? А римляни, а ті ж вікинги? Справа не в релігії, а у розвитку суспільства. Для того, щоб не красти у сусідів і не вбивати їх, не обов'язково бути віруючою людиною. Сама концепція, що молитва якомусь божеству, чи проведений ритуал, спише твої гріхи - це вже погано.
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02.01.2025 19:25 Ответить
Те саме стосується християнства і любої іншої релігії
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01.01.2025 20:23 Ответить
маск паразитує на державному бюджеті США, тому й активно лізе в політику
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31.12.2024 12:23 Ответить
Мусульман і в США немало. Читав, що, судячи по темпах будівництва мечетей та різних центрів начебто по вивченню ісламу, скоро ні одне більш-менш пристойне місто США не залишиться без легальних центрів ісламу, під дахом яких ісламський тероризм почуває себе, як у Магомета за пазухою.
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31.12.2024 09:09 Ответить
США - це солянка світу - але зараз іх ********* дістали сусіди з Півдня
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31.12.2024 09:16 Ответить
Ну, тут він правий. іслам є типовою ідеологією подавлення людини, та її творчості, тому, за визначенням, є антагоністом (західної) цивілізації. Це окрім того, що іслам в принципі, не визнає ніщо і нікого, окрім ісламу, і активно це постулює.
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31.12.2024 09:15 Ответить
Як і християнство і взагалі кожна релігія.
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31.12.2024 09:23 Ответить
ні
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31.12.2024 09:34 Ответить
Так. Авраамічні релігії буквально побудовані на приниженні та самоприниженні, на затоптуванні людської особистості заради Бога (заради влади жерців насправді, звичайно). Монотеїстична релігія - це костиль, де майже вся відповідальність перекладається на всемогутню істоту, а будь-які проблеми - на сутність, що протистоїть божеству.
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31.12.2024 09:44 Ответить
ні
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31.12.2024 09:56 Ответить
"аврамічні релігії" не дорівнює множині "всі релігії".
З усіх аврамічних релігій саме хрестиянство є найбільш ліберальним та віротерпимим. Зрештою, саме хрестиянство зазнало найбільшої реформації з них усіх, і дає найбільшу свободу щодо вибору деномінації, яка, деномінація, найбільше відповідатиме переконанням людини. Ви можете спокійно сповідувати будь-яку течію, те ж таки пресвітеріанство, чи, навіть, антитринитарізм, і ви все одно будете християнином.

Навіть, попри велику кількість справді деструктивних постулатів (впроваджених до нього на певних етапах), християнство, чи не єдине з цих релігій має головним постулатом не лише любов до Бога, але й любов до Людини.

Зрештою, реформоване християнство, і базована на ньому протестантська етика, разом з капіталізмом, виявилися найбільшими рушіями розвитку цивілізації протягом останніх кількох століть.

Якщо ж звернути свій погляд поза межі аврамічного релігійного світу, ми можемо побачити багато релігій, головним чином східних (хіба що окрім конфуціанства), які не лише не ******** людину, але які всіляко допомагають людині збагнути саму ж себе.
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01.01.2025 18:25 Ответить
Єресь. І пагане знання історії.
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31.12.2024 09:46 Ответить
іслам є типовою ідеологією подавлення людини, та її творчості, тому, за визначенням, є антагоністом (західної) цивілізації. Це окрім того, що іслам в принципі, не визнає ніщо і нікого, окрім ісламу, і активно це постулює.
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31.12.2024 10:04 Ответить
Ху-йло підтримує неонацистів і Маск їх підтримує. Таке от совпадєніє...
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31.12.2024 08:52 Ответить
Ілон Маскаль - сам одне велике совпадєніє. Навіть його прізвище нам какбе натякає.
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31.12.2024 10:46 Ответить
Eblon Muskal
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31.12.2024 12:48 Ответить
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31.12.2024 13:21 Ответить
ілона прєзідєнт міііррааааа.......
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31.12.2024 08:55 Ответить
Ну, аутісту і фанату кацапів відніше кого підтримувати...
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31.12.2024 08:56 Ответить
Ничого дивного він жеж з ПАР, тобто він нащадок гітлерівських націонал-соціалистів яки створени на базі фашизму.
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31.12.2024 08:56 Ответить
і ультраправі і ультраліві однаково підтримують расєю
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31.12.2024 09:00 Ответить
Дивно, що маску не заважає Китай і і біснуватий путін.
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31.12.2024 09:00 Ответить
Маск все життя хотів співпрацювати з росією, а в Китаї є кілька його інвестицій, тому він бачить там партнерів і бізнес, в Україні таких перспектив немає на його думку, нажаль, можливо через невдячність за його допомогу Україні в 100 млн дол на початку війни і постійний хейт?
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31.12.2024 09:59 Ответить
Скоро в США буде двовладдя. Маск разом з трампом молодшим перетворюють вже Д.Трампа в мвріонетку і фріка, в діда який залежного по вуха від маскарамасвамі.
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31.12.2024 09:04 Ответить
Хрін вам, Трамп по суті маріонетка респів.
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31.12.2024 09:24 Ответить
дебілізм маска доповнює нарцисизм трампа
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31.12.2024 09:05 Ответить
Маск гениален в определенных сферах жизни, но в политика он тупой как пробка
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31.12.2024 09:05 Ответить
бабло та наркота зламали не одну, викохану "мамину квіточку", нарциси розквітли по усьому світі...
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31.12.2024 09:12 Ответить
Маск почав втручатися у вибори в Німеччині. Думаю подібні заяви та статті тягнуть принаймні на початок розслідування від німецьких правоохоронних органів. Бо можна легко уявити що було б якби якийсь європейських бізнесмен на президентських виборах у США підтримав би котрогось з кандидатів.
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31.12.2024 09:19 Ответить
маск то фіґура як і кожний вояк ЗСУ
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31.12.2024 09:26 Ответить
Маскаль - неофашист! А ще психічно хворий. Тільки Трампу про це не кажіть, він сильно здивується.
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31.12.2024 09:29 Ответить
Маску не нравится то что он должен платить налоги, профоюзы, регуляторы. Если избрать нужных ему политиков, то вот это всё можно порезать, обойти, ограничить или вовсе запретить. А ели развалить ЕС, то и с местными нормами и регуляторами будет проще иметь дело.
Он мудак и социопат, но он умный мудак и социопат, который пользуется логикой "в мутной воде легче рыбу ловить".
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31.12.2024 09:33 Ответить
Та бо ліваки в США і Європі вже набридли з високими податками для багатих людей. Ліваки не ******* багатих і успішних людей, а чернь і бидло вони *******
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31.12.2024 11:06 Ответить
Геть багатих! Всю владу бідним!
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31.12.2024 11:50 Ответить
Ліваки самі винні що ультраправі набирають силу, своєю недолугою міграційною політикою.
Якщо нічого не зміниться то німців через 50 років у Німеччині буде меншість.
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31.12.2024 09:35 Ответить
Через рік-два при адекватній внутрішній політиці в Сирії емігранти почнуть повертатись додому.
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31.12.2024 11:18 Ответить
натрапив на фото зустрічі вчорашнього терориста-польового командира, який приймав офіційну делегацію Сибіги у костюмі!!! *****, як це десонує з нашим незламним шапітолієм який на зустрічі прямо з окопу їздить у мятих фуфайках.
п.с. там крім сирійців багато понаєхів, хоча також думаю що практично всі сирійці повернуться коли почнеться стабілізація і коки для біженців анулюють захист з відповідними виплатами, не повернуться тільки багаті та алавіти яких чекає в сирії відплата за все скоєне...
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31.12.2024 11:55 Ответить
зєлєнскіє - це взагалі якийсь "страшний феномен в Україні". У 21 сторіччі Україна повертається у Середньовіччя. Руїна у всьому: у політиці, у владі, у судах і т.п. Лише народ та ЗСУ тримаються з останніх сил. За Перемогу, за віру у Справедливість. ЗА БОГА ! З Сирією буде ясно лише з часом. Я б на них й копійки не поставив. Сьогодні.
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31.12.2024 12:11 Ответить
у вчорашнього терориста-польового командира війна закінчилася У нас - ні. Різницю відчуваємо??
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01.01.2025 20:22 Ответить
там ще нічого не закінчилось.
твій кумир що воює ? як і вся його ****** свита....
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01.01.2025 20:36 Ответить
Сценарій"Будинку проклятих" в дії.Придурки,ідіоти,шизофреніки та інші збоченці захоплюють світ. Тепер відхилення-це норма,і навпаки,біле-це чорне. До цього призвела "толерантність",подвійна мораль та "терпимість". Тепер нормальні -терпили. Мабуть,надовго
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31.12.2024 09:39 Ответить
Якесь роздвоєння особистості- в Штатах єдіновєрцев обзиває ідіотами, а на історічєской родінє хваліт, обіцяв грошенят підкинути та поіксувати на виборах.
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31.12.2024 09:50 Ответить
Прогноз https://www.ft.com/content/ac44e3a5-36ee-4cf8-af57-06********** Financial Times на 2025 год:

В прошлом году из 22 пунктов издание допустило только 3 ошибки. Что нас ждет в 2025 году:
▪️Будет ли заключен мирный договор между Украиной и Россией? Да. Придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева. Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль РФ над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности. Членствоhttps://t.me/insiderUKR Украины в НАТО НЕ (!) снимут с повестки дня.
▪️Начнет ли Трамп полномасштабную тарифную войну? Да, в целом. Подразумеваются не менее 10% пошлины на как минимум половину импорта США к концу года.
▪️Достигнет ли биткоин 200 000 долларов? Да.
▪️Будут ли процентные ставки в США к концу года ниже, чем сейчас? Нет.
▪️Сохранит ли Макрон пост президента Франции? Да.
▪️Потерпит ли крах "Великолепная семерка" Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla? Нет.
▪️Будут ли цены на китайский экспорт падать и дальше? Да.
▪️Поссорятся ли Илон Маск и Дональд Трамп? Нет.
▪️Ослабит ли Германия свой долговой тормоз? Да.
▪️Рухнет ли рынок облигаций? Нет.
▪️Снизятся ли выбросы углерода в Китае? Нет.
▪️Сдержит ли лейбористское правительство Великобритании свое обещание не повышать налоги дальше? Да, пока.
▪️Нанесут ли Израиль и США удар по ядерным объектам Ирана? Нет.
▪️Обгонит ли ВВП Индии ВВП Японии? Нет.
▪️Будет ли доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в мире превышать четверть? Нет.
▪️Снимет ли Хавьерhttps://t.me/insiderUKR Милей валютный контроль в Аргентине Да.
▪️Продолжится ли война в Судане? Трагично, да.
▪️Будут ли у нас агенты ИИ, которых мы сможем использовать? Да.
▪️Будет ли заключена еще одна крупная сделка с голливудской студией? Да.
▪️Станут ли компакт-диски началом долгосрочного возрождения, подобного возрождению винила? Нет.
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31.12.2024 10:06 Ответить
Ультрафашист цей ваш Маск, потвора! Таким все мало крові...
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31.12.2024 10:20 Ответить
Людина з такою єхидною«мордою обличчя»не може бути хорошою...
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31.12.2024 10:34 Ответить
Не кожен розумний чоловік є ще і порядний.
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31.12.2024 10:40 Ответить
У німецької влади є чудовий важіль впливу на Маска - завод Тесла під Берліном. Там зелені були вже протестували проти вирубки лісу для його будівництва.
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31.12.2024 10:56 Ответить
Неужели европейцам до сих пор не понятно? Раковая опухоль ********** пустила метастазы в США в лице трампа, маска и т.д. и теперь распространяется по Европе, в которой Германия - один из лидеров. Европейские государства должны публично объявить, что против них ведется война. Именно так, война. И начать принимать адекватные меры, пока не поздно.

Меня удивляет, когда начинают писать про "засилье мигрантов" в США или Европе. Вас волнуют мигранты в других странах или то, что там придут прорaшистские силы и прекратят помощь Украине?
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31.12.2024 11:02 Ответить
"Хвороба" інженера Гаріна час від часу проявляється у світі. Не можеш армію зібрати проти світу, то шукай інженерне диво для отримання безмежної влади.
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31.12.2024 11:21 Ответить
У Маска тепер нові пріоритети. Китай і Індія. Він їх захищає, і просуває. Бо найняв їхніх працівників, і платить їм вдесятеро менше.

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31.12.2024 11:56 Ответить
віцеканцлер ФРН Габек - одночасно міністр економіки, саме він, через свою кліматичну маячню, закрив атомні та вугільні електростанції, через це підняв тарифи на електрику в 3 рази. Через цей ідіотизм німецькі підприємства втратили конкурентноздатність, вони закриваються - банкрутують щодня! Фольксваген збирається звільнити 100 тис. осіб! віцеканцлер ФРН Габек - це той, хто зруйнував німецьку економіку, той, хто руйнує Європу!
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31.12.2024 12:04 Ответить
Sergiy Makogon

Що відбувається, коли політики не враховують фізику при розробці енергетичної політики.

12 грудня між 17:00 та 18:00 на балансуючому ринку електричної енергії була зафіксована максимальна ціна €936 за МВТч. Основні причини - погодні умови: похмура та безвітряна погода не дозволяють сонячним та вітряним станціям працювати на повну потужність.

Такі значні коливання цін вже спонукало Норвегію почати думати про відключення ліній електропередачи до Німеччини.

Без достатньої власної базової генерації Німеччина страждає від залежності від якості вітру та сонячного випромінювання, імпортуючи значні обсяги електрики (атомної) зі Франції.

При цьому Німеччина має власні атомні станції, які були закриті через тиск "зелених". Я особисто думаю, що за цими "зеленими" стояв Кремль, який успішно при допомозі Меркель присадив Німеччину на газову гілку рф.

Маю надію, що їм таки вистачить розуму перезапустити існуючі станції.

--/допис з LI:

Норвезькі політики починають кампанію з демонтажу підводних електрокабелів з материковою Європою після того, як рішення Німеччини скасувати свої атомні електростанції спричинило стрибок цін на електроенергію в південній Норвегії.

Ланки Skagerrak 1 і 2 (500 МВт) були введені в експлуатацію в 1976 і 1977 роках відповідно і досягнуть кінця свого технічного терміну служби в 2026 і 2027 роках.

Норвезькі регіональні політики з усього проходу тепер закликають уряд не відновлювати два найстаріших джерела електроенергії в країні з Данією та Німеччиною, намагаючись знизити місцеві ціни на електроенергію.

Зараз Норвегія має 9 ГВт потужностей обміну з сусідніми країнами, з яких 5,1 ГВт припадає на Данію, Німеччину, Нідерланди та Великобританію.

Міністр енергетики Тер'є Асланд каже, що розуміє гнів людей як «це жахлива ситуація»

Погодні умови в Німеччині вчора спричинили «Dunkelflaute» (холодна погода без вітру та сонячного світла), що унеможливлює отримання енергії від вітру та сонця протягом холодного та темного дня з великим попитом.

Оскільки після демонтажу всіх атомних електростанцій у Німеччини залишилося дуже мало електроенергії базового навантаження, країна натомість повертається до імпорту енергії з інших країн відповідно до правил ЄС, що підвищує там ціни.

Віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Швеції заявила, що вона "розлючена на німців".

Завдяки рішенням Меркель і Шольца припинити ядерну енергетику Німеччини жителі південної Швеції та південної Норвегії тепер мають платити 5 євро за 10-хвилинний душ.

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31.12.2024 12:52 Ответить
У травні 2021 року людиноненависник Ілон Маск у шоу Saturday night заявив, що в нього синдром Аспергера. Фактично зізнався. що є асоціальним ******.
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31.12.2024 12:54 Ответить
маск - покидьок, а не людина. не можна таким владу давати https://habr.com/ru/companies/getmeit/articles/596767/
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31.12.2024 13:03 Ответить
в США плохо с охраной здоровья и безопасности. Особенно это касается компаний, которыми руководят люди вроде Илона Маска, который идеологический противник идеи государственного контроля за соблюдением норм здравоохранения https://habr.com/ru/companies/kts/articles/757482/
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31.12.2024 13:07 Ответить
 
 