Маск поддерживает ультраправых, чтобы ослабить Европу, – вице-канцлер ФРГ Хабек
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" игру на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Хабек отметил, что Маск делает заявления в поддержку ультраправых не по незнанию.
"Это логично и системно. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти", - сказал вице-канцлер.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск написал в газете Welt am Sonntag колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
После этой публикации редактор раздела мнений издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.
Пожалуйста, подождите...
Ну а тепер, розкажить, будьласка, про "талановитих ядерних фізиків та іноваторів", послідовників Мухаммада, котрі мільйонами приїжджають до ЄС та Штатів і сидять роками на "соціалці"?
В ОАЭ за любой мелкий косяк - депортация *****.
Без оправданий, апелляций, сочувствия и прочего дерьма. Особо это относится к радикальным аллах-бабахам, любителям шариата и проччим фрипалистайнам.
И при этом ОАЭ, так то, арабская страна. Просто там, всё делают правильно.
Чи творили агресію чи гноблення, прикриваючись християнством? - так.
Але ж гнобити людей можна, прикриваючись будь-якою ідеологією, спотворивши її, зманіпулювавши нею. Гнобити людей можна, так само, прикриваючись, наприклад, ідеологією того ж самого "лібералізму", який, нині, насправді немає вже нічого спільного зі свободою людини та особистості, а радше є черговою формою марксизму, з його вічною війною всіх зі всіма (що ми спостерігаємо зараз).
Іслам же, окрім того, що містить масу зручних для маніпуляцій суперечностей, ще й сам собою постулює крайню нетерпимість до інакодумства та свободних, здорових творчих проявів людини.
І, якщо ми кажемо за маніпуляції християнством, то, головним чином, це відбувалося тоді, коли основна маса людей навіть не мала змоги читати Євангеліє. Бо просто не було такої маси друкованих книг, не було друкування взагалі, а книги були дуже дорогими, і відповідно, не маючи доступу основної маси народу до знань, духовенство мало багато спокус до зловживань своєю владою щодо тлумачення релігійних текстів.
З появою ж книгодрукування ці маніпуляції почали сходити нанівець. Так, це не було просто, були навіть війни, але, зрештою, була і Реформація хрестиянства.
В ісламі ж, навіть, попри наявність книгодрукування, насправді, й досі немає єдиного узгоджного варіанту Корану - їх безліч. Тлумачення Корану й досі є прерогативою мулл. Ніякої реформації там теж не було, він і досі залишається там де і був 7 сторіччі і зі своєю, вельми двурушною "мораллю".
А то мігранти виходить є корисні типу Маска і некорисні типу латиносів. А хто це вирішує - може вам "Майн Кампф" написать щоб пояснити?
З усіх аврамічних релігій саме хрестиянство є найбільш ліберальним та віротерпимим. Зрештою, саме хрестиянство зазнало найбільшої реформації з них усіх, і дає найбільшу свободу щодо вибору деномінації, яка, деномінація, найбільше відповідатиме переконанням людини. Ви можете спокійно сповідувати будь-яку течію, те ж таки пресвітеріанство, чи, навіть, антитринитарізм, і ви все одно будете християнином.
Навіть, попри велику кількість справді деструктивних постулатів (впроваджених до нього на певних етапах), християнство, чи не єдине з цих релігій має головним постулатом не лише любов до Бога, але й любов до Людини.
Зрештою, реформоване християнство, і базована на ньому протестантська етика, разом з капіталізмом, виявилися найбільшими рушіями розвитку цивілізації протягом останніх кількох століть.
Якщо ж звернути свій погляд поза межі аврамічного релігійного світу, ми можемо побачити багато релігій, головним чином східних (хіба що окрім конфуціанства), які не лише не ******** людину, але які всіляко допомагають людині збагнути саму ж себе.
Он мудак и социопат, но он умный мудак и социопат, который пользуется логикой "в мутной воде легче рыбу ловить".
Якщо нічого не зміниться то німців через 50 років у Німеччині буде меншість.
п.с. там крім сирійців багато понаєхів, хоча також думаю що практично всі сирійці повернуться коли почнеться стабілізація і коки для біженців анулюють захист з відповідними виплатами, не повернуться тільки багаті та алавіти яких чекає в сирії відплата за все скоєне...
твій кумир що воює ? як і вся його ****** свита....
В прошлом году из 22 пунктов издание допустило только 3 ошибки. Что нас ждет в 2025 году:
▪️Будет ли заключен мирный договор между Украиной и Россией? Да. Придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева. Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль РФ над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности. Членствоhttps://t.me/insiderUKR Украины в НАТО НЕ (!) снимут с повестки дня.
▪️Начнет ли Трамп полномасштабную тарифную войну? Да, в целом. Подразумеваются не менее 10% пошлины на как минимум половину импорта США к концу года.
▪️Достигнет ли биткоин 200 000 долларов? Да.
▪️Будут ли процентные ставки в США к концу года ниже, чем сейчас? Нет.
▪️Сохранит ли Макрон пост президента Франции? Да.
▪️Потерпит ли крах "Великолепная семерка" Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla? Нет.
▪️Будут ли цены на китайский экспорт падать и дальше? Да.
▪️Поссорятся ли Илон Маск и Дональд Трамп? Нет.
▪️Ослабит ли Германия свой долговой тормоз? Да.
▪️Рухнет ли рынок облигаций? Нет.
▪️Снизятся ли выбросы углерода в Китае? Нет.
▪️Сдержит ли лейбористское правительство Великобритании свое обещание не повышать налоги дальше? Да, пока.
▪️Нанесут ли Израиль и США удар по ядерным объектам Ирана? Нет.
▪️Обгонит ли ВВП Индии ВВП Японии? Нет.
▪️Будет ли доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в мире превышать четверть? Нет.
▪️Снимет ли Хавьерhttps://t.me/insiderUKR Милей валютный контроль в Аргентине Да.
▪️Продолжится ли война в Судане? Трагично, да.
▪️Будут ли у нас агенты ИИ, которых мы сможем использовать? Да.
▪️Будет ли заключена еще одна крупная сделка с голливудской студией? Да.
▪️Станут ли компакт-диски началом долгосрочного возрождения, подобного возрождению винила? Нет.
Меня удивляет, когда начинают писать про "засилье мигрантов" в США или Европе. Вас волнуют мигранты в других странах или то, что там придут прорaшистские силы и прекратят помощь Украине?
Що відбувається, коли політики не враховують фізику при розробці енергетичної політики.
12 грудня між 17:00 та 18:00 на балансуючому ринку електричної енергії була зафіксована максимальна ціна €936 за МВТч. Основні причини - погодні умови: похмура та безвітряна погода не дозволяють сонячним та вітряним станціям працювати на повну потужність.
Такі значні коливання цін вже спонукало Норвегію почати думати про відключення ліній електропередачи до Німеччини.
Без достатньої власної базової генерації Німеччина страждає від залежності від якості вітру та сонячного випромінювання, імпортуючи значні обсяги електрики (атомної) зі Франції.
При цьому Німеччина має власні атомні станції, які були закриті через тиск "зелених". Я особисто думаю, що за цими "зеленими" стояв Кремль, який успішно при допомозі Меркель присадив Німеччину на газову гілку рф.
Маю надію, що їм таки вистачить розуму перезапустити існуючі станції.
--/допис з LI:
Норвезькі політики починають кампанію з демонтажу підводних електрокабелів з материковою Європою після того, як рішення Німеччини скасувати свої атомні електростанції спричинило стрибок цін на електроенергію в південній Норвегії.
Ланки Skagerrak 1 і 2 (500 МВт) були введені в експлуатацію в 1976 і 1977 роках відповідно і досягнуть кінця свого технічного терміну служби в 2026 і 2027 роках.
Норвезькі регіональні політики з усього проходу тепер закликають уряд не відновлювати два найстаріших джерела електроенергії в країні з Данією та Німеччиною, намагаючись знизити місцеві ціни на електроенергію.
Зараз Норвегія має 9 ГВт потужностей обміну з сусідніми країнами, з яких 5,1 ГВт припадає на Данію, Німеччину, Нідерланди та Великобританію.
Міністр енергетики Тер'є Асланд каже, що розуміє гнів людей як «це жахлива ситуація»
Погодні умови в Німеччині вчора спричинили «Dunkelflaute» (холодна погода без вітру та сонячного світла), що унеможливлює отримання енергії від вітру та сонця протягом холодного та темного дня з великим попитом.
Оскільки після демонтажу всіх атомних електростанцій у Німеччини залишилося дуже мало електроенергії базового навантаження, країна натомість повертається до імпорту енергії з інших країн відповідно до правил ЄС, що підвищує там ціни.
Віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Швеції заявила, що вона "розлючена на німців".
Завдяки рішенням Меркель і Шольца припинити ядерну енергетику Німеччини жителі південної Швеції та південної Норвегії тепер мають платити 5 євро за 10-хвилинний душ.