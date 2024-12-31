РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости Оборона
1 217 14
оборона (5145) дроны (3556) Шмыгаль Денис (2588)

Украина производит более 96% дронов для фронта, - Шмигаль

Скільки дронів виготоляє Україна

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через "Армию дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников.

Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников. Самоходных артсистем Украина производит больше, чем любая страна свободного мира. Значительно продвинулась ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие", - отметил он.

Кроме того, сказал премьер, заработала так называемая "датская модель" загрузки украинского ОПК.

"То есть партнеры помогают Украине, закупая оружие для Украины у украинских предприятий. Удалось привлечь почти 1 млрд долларов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы по строительству фортификаций в Запорожской области выполнены на 100%, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
А скільки дронів виробляє держава? Не потрібно перетягувати волонтерську ковдру на себе.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:30
+5
Україна різною буває.
Є Україна Шмигаля та Умєрова.
Є Україна волонтерів та небайдужих громадян.

Говорять Снайпер ✙
По дронам ситуація дійсно відчутно покращується.
Не можу сказати за всі підрозділи, але в нашому та деяких знайомих мені, мавіки та FPV стали розхідником, а не розкішшю.

Звісно певні прогалини по недостачі «пташок» ми вимушені закривати зборами, але це вже не ті масштаби, більшість благодійних внесків людей спрямовані на придбання пікапів, обладнання для роботи, ремонту техніки та різноманітні розхідники.

Дуже сильно підозрюю, що перша Україна до цього посту Бунятова відношення не має.
показать весь комментарий
31.12.2024 13:53
+5
Цей лакей ахметуи забув сказать шо з 95% дронів 90% виготовляють волонтери.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
".... а якщо у якомусь підрозділі не вистачає - то це з 4% що лишишилися."
Але якщо вірити волонтерам, то в ті 4% потрапляють всі.
показать весь комментарий
31.12.2024 13:48 Ответить
він сказав "виробляє" замість "збирає"?
показать весь комментарий
31.12.2024 13:50 Ответить
Україна різною буває.
Є Україна Шмигаля та Умєрова.
Є Україна волонтерів та небайдужих громадян.

Говорять Снайпер ✙
По дронам ситуація дійсно відчутно покращується.
Не можу сказати за всі підрозділи, але в нашому та деяких знайомих мені, мавіки та FPV стали розхідником, а не розкішшю.

Звісно певні прогалини по недостачі «пташок» ми вимушені закривати зборами, але це вже не ті масштаби, більшість благодійних внесків людей спрямовані на придбання пікапів, обладнання для роботи, ремонту техніки та різноманітні розхідники.

Дуже сильно підозрюю, що перша Україна до цього посту Бунятова відношення не має.
показать весь комментарий
31.12.2024 13:53 Ответить
Мобілізували з вулиці і не дали дронів: Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів.

https://tsn-ua.cdn.ampproject.org/v/s/tsn.ua/amp/ato/32-a-mehanizovana-brigada-trimaye-oboronu-pid-pokrovskom-cinoyu-velicheznih-vtrat-butusov-2734059.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1735645908823&amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17356458966348&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fato%2F32-a-mehanizovana-brigada-trimaye-oboronu-pid-pokrovskom-cinoyu-velicheznih-vtrat-butusov-2734059.html
показать весь комментарий
31.12.2024 13:56 Ответить
крім дронів хвалитись посуті нічим.
показать весь комментарий
31.12.2024 13:56 Ответить
Чомусь мінометними пострілами та іншим бракоробством не похвалився...
показать весь комментарий
31.12.2024 13:56 Ответить
Цей лакей ахметуи забув сказать шо з 95% дронів 90% виготовляють волонтери.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:01 Ответить
Все потужно та постійно кратно масштабується, але якщо Трамп не дасть зброї, нам хана. Це скорочено, те що кажуть зелені на протязі останніх місяців.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:02 Ответить
Скільки дронів "виробив" Розенблат?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:12 Ответить
А скільки дронів виробляє держава? Не потрібно перетягувати волонтерську ковдру на себе.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:30 Ответить
Судячи по тому скільки вони мавіків передали за три місяці, а це кілька десятків, то віри цьому корупціонеру немає!
Я думаю частка допомоги від волонтерів більше ніж 4 %, а цей поц бреше
показать весь комментарий
31.12.2024 14:55 Ответить
А реальність показує трохи більше 10%. І то повно бракованих, які потім допілюють за свій кошт волонтери і самі вояки.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:59 Ответить
п и з д и т ь як Гордон
показать весь комментарий
31.12.2024 15:13 Ответить
Сьогодні день для великої бехні менеджеру Ахметова - Шмигалю, який призначений прем'єром? Де ті 95% дронів на фронті? А, можливо лежать разом із бракованими мінами, або списані на папері, а грошенята знаходятьмя ніби за їх виготовлення в надійному місці?
показать весь комментарий
31.12.2024 17:02 Ответить
 
 