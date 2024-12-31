Украина производит более 96% дронов для фронта, - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через "Армию дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников.

Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников. Самоходных артсистем Украина производит больше, чем любая страна свободного мира. Значительно продвинулась ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие", - отметил он.

Кроме того, сказал премьер, заработала так называемая "датская модель" загрузки украинского ОПК.

"То есть партнеры помогают Украине, закупая оружие для Украины у украинских предприятий. Удалось привлечь почти 1 млрд долларов", - добавил он.

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