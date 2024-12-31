За год Силы ПВО сбили более 1300 ракет и 11 200 ударных дронов врага, - Воздушные силы

В течение 2024 года Силы противовоздушной обороны сбили более 1300 ракет и 11 200 ударных дронов, которые враг запустил по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах отметили, что в 2024 году враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БпЛА, чем в прошлом году. В частности, появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "шахеды".

Таким образом российские захватчики пытаются максимально усложнить воздушную обстановку, перегрузить нашу ПВО и истощить наших защитников неба.

Кроме того, вражеские самолеты запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села.

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Также в ПС силах рассказали, что в течение этого года россияне нарастили как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

В Воздушных силах подсчитали, что в этом году украинская противовоздушная оборона уничтожила более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, противовоздушной обороной Украины было сбито 40 самолетов и 6 вертолетов россиян.

"Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из них - на боевое применение западных средств поражения", - добавили в ВС, подводя итоги уходящего года.

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