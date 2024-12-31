Военным с руководящим опытом в гражданской жизни больше не нужно проходить курс по программе подготовки офицеров, - Черногоренко
Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее двух лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника.
Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника. С одновременным присвоением офицерского звания", - рассказала Черногоренко.
Как рассказала замминистра, им больше не нужно:
- Проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров;
- Заключать контракт на прохождение военной службы.
По словам чиновницы, многие сильные специалисты мобилизовались в армию после огромного опыта на руководящих должностях. У многих из них десятки реализованных проектов за плечами. Ранее без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности.
"Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития. Армия должна быть технологичной и современной", - подытожила Черногоренко.
Пожалуйста, подождите...
Пройшов час:
Тепер ми всі - полковники (включно)
Залужний
Шаптала
Марченко
Кривоніс.....
Все мои данные в тцк естественно тоже есть
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
в статті про вже воюючих військовослужбовців, а не про цивільних
пачувствуй разніцу
- як завжди - дуже запізніла
- виконання і результат 100% будуть лажові
П.С - цим рішенням , фактично , визнали що в нас величезні проблєми з якістю командирів !
зі советських часів - вища освіта + офіцерське звання - діставалися рядом !
+ якщо є роки керівництва робітниками
питання в іншому - як це з цивільного життя переносиття у реалії військових дій
та , думаю , більше 50 % - працює
Цей гундявий конь і його команда - страшний сон для України.