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образование (2194) офицер (144) военнослужащие (5991) Черногоренко (96)

Военным с руководящим опытом в гражданской жизни больше не нужно проходить курс по программе подготовки офицеров, - Черногоренко

Военным с руководящим опытом в гражданской жизни больше не нужно проходить курс по программе подготовки офицеров, - Черногоренко

Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее двух лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника. С одновременным присвоением офицерского звания", - рассказала Черногоренко.

Как рассказала замминистра, им больше не нужно:

  • Проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров;
  • Заключать контракт на прохождение военной службы.

По словам чиновницы, многие сильные специалисты мобилизовались в армию после огромного опыта на руководящих должностях. У многих из них десятки реализованных проектов за плечами. Ранее без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности.

"Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития. Армия должна быть технологичной и современной", - подытожила Черногоренко.

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Топ комментарии
+9
Всі ми - Президенти!
Пройшов час:
Тепер ми всі - полковники (включно)
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31.12.2024 17:55
+7
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 18:02
+7
Мало ВСУ мобилизованных "специалистов" с офицерскими званиями, получите еще. Пздц в процессе.
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31.12.2024 18:04
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Всі ми - Президенти!
Пройшов час:
Тепер ми всі - полковники (включно)
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31.12.2024 17:55 Ответить
у Вас є керівний досвід і вища освіта?
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31.12.2024 18:09 Ответить
У мене є. Чому я досі солдат?
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31.12.2024 19:03 Ответить
з усією повагою, указ, про який йдеться в статті підписаний тільки сьогодні і там не сказано що Вас негайно призначать полковником, не вірите - ознайомтесь
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31.12.2024 20:36 Ответить
Який кошмар... все життя нанівець... еххх...))))
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31.12.2024 21:27 Ответить
Да така дурня могла прийти в голову тільки продажній тварюкі
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31.12.2024 18:38 Ответить
якщо чотирижди Ухилянт верховний головнокомандувач, то будь-який мєнагер може отримати генеральські лампаси
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31.12.2024 19:10 Ответить
і при цьому сорок генералів ЗЄля зробив інвалідами і відправив у відставку

Залужний
Шаптала
Марченко
Кривоніс.....
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31.12.2024 19:12 Ответить
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31.12.2024 17:56 Ответить
Херасссссссе. Было дело что у меня было в подчинении 5 директоров корпорации, 25 гипермаркетов, и сотня мелких магазинов. То есть могу сразу полковником быть? 🤔😁
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31.12.2024 17:57 Ответить
на хенерала трохи не вистачає....
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31.12.2024 17:59 Ответить
Ещё есть корочка Продюсера и опыт управления 200+ актеров.
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31.12.2024 18:38 Ответить
ну якщо тільки на бригадного....)))
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31.12.2024 19:08 Ответить
Ну я не шутил, реально такой опыт был в жизни. А вот в статье реально гон 🤔
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31.12.2024 19:51 Ответить
пропоную спробувати - продюсер 95-го кварталу зміг же стати Верховним....
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31.12.2024 20:05 Ответить
Это не в статье, это в головах Зе и Ко ГОвНо.
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31.12.2024 22:30 Ответить
Ото розкатав .... Взводним. Для початку.
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31.12.2024 18:04 Ответить
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31.12.2024 18:07 Ответить
Не заздрі йому. Шоб не заздрів призначаю тебе відразу на посаду генералісімуса без лампасів.
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31.12.2024 18:09 Ответить
Для начала, наверное, надо перестать ховаться и пойти обновить данные в тцк?
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01.01.2025 02:04 Ответить
Обновлены в июне прошлого уже года. У меня военник теперь и в телефоне есть - резерв+
Все мои данные в тцк естественно тоже есть
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02.01.2025 21:54 Ответить
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 18:02 Ответить
Та не брал я эту тысчу, не брал
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31.12.2024 18:17 Ответить
Ну і молодець. Тоді чого репетуєш? Лячно? То з чого?
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31.12.2024 18:22 Ответить
А тебе было бы приятно жрать дуст без горчицы ?
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31.12.2024 19:09 Ответить
Мало ВСУ мобилизованных "специалистов" с офицерскими званиями, получите еще. Пздц в процессе.
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31.12.2024 18:04 Ответить
Цивільні мурзіки отак відразу в командири на фронт! І це тільки начало конца! Дайош диджиталізацію е-війська! Підключаймо е-ШІ, замовляємо е-суші і усьо - війни нема, 9 мая на шашликі, ***** наш "друг товаріщ і брат", а зуйло - довічний Прєзідєнт...
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31.12.2024 18:05 Ответить
якраз найкращікомандири-цивільні,а не дауни з однією звивиною, які думають про себе, що вони наполеони
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31.12.2024 18:09 Ответить
Судячи з допису ти військовий експерт який пройшов війну у придністров,ї югославії чечні сирії і вУкраїніі мабуть отримав черепно мозкову з видаленням всіх ділянок крімпожерти і *********
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31.12.2024 18:43 Ответить
А у тебе яке звання ?
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31.12.2024 20:19 Ответить
Угу, лікар-гінеколог командує артилерійським дивізіоном...
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31.12.2024 19:01 Ответить
Чого чин офіцера не можна просто купити ? Логіка та ж- маеш багато грошей- можеш одразу командувати.
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31.12.2024 18:13 Ответить
Чому не можна?
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31.12.2024 18:40 Ответить
Цивільні мурзіки отак відразу ...

в статті про вже воюючих військовослужбовців, а не про цивільних
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31.12.2024 18:14 Ответить
керувати групою осіб - це не кожному дано. А якщо людина це вже успішно робила, значить не дурна. Я маю на увазі сектор приватного бізнесу, а не держструктури, бо там і табуретка може рукавадіть
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31.12.2024 18:56 Ответить
Так дежструктури воївати і не збираються, там суцільні заброньовані інваліди.
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31.12.2024 19:52 Ответить
А ****? Колись кухарки керували після жовтневого перевороту
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31.12.2024 18:14 Ответить
але кухарки до цього ніким не керували.

пачувствуй разніцу
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31.12.2024 19:01 Ответить
Напередодні нового року ця бабіща остаточно йо..б..нулась...
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31.12.2024 18:16 Ответить
Ідея , в цілому , не погана ... але -
- як завжди - дуже запізніла
- виконання і результат 100% будуть лажові
П.С - цим рішенням , фактично , визнали що в нас величезні проблєми з якістю командирів !
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31.12.2024 18:17 Ответить
Тобто директор магазину з умовного Жашкова з місцевою сільгоспакадемією освіти буде зразу ж стралєєм і роту в підпорядкуванні? Ну він і картоплю підгорне і мішок цементу продасть
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31.12.2024 18:30 Ответить
А чім він гірший кадрового охвіцера ? Шо горілку не може пити літрами ?
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31.12.2024 18:51 Ответить
З погляду блазня і покидька - так. Блазень вирішив надавати звання, покидьки ставлять питання про горілку.
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31.12.2024 20:00 Ответить
А то нічого що воно працювало під наглядом бо диплом куплений а мізки пронюхані чи пропиті і яке відношення має кухар до військової справи чи торгаш у супермаркеті татуся де і бухгалтер і товарзнавець профі а воно 0 абсолютний таке придумав або дурень або зрадник до другого більш схиляюсь
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31.12.2024 18:35 Ответить
Теперь еще "нестроевые" корабельные сосны.
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31.12.2024 18:37 Ответить
І нахєра я у свій час 5 років у війському інституті навчався? Можна ж було закінчити будь-яку цивільну шарагу, типу Поплавського, пити пиво, мацати дівок, не ходити на пари і спати бухим в общазі. А потім пропрацювати 2 роки менеджером у Сільпо і, вуаля, ти-офіцер...Потужний соціальний ліфт...
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31.12.2024 19:03 Ответить
Ну, Верховний Головнокомандувач-блазень вже наробив військових рішень і накомандував з 19 року.
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31.12.2024 20:09 Ответить
Заради пенсії у 45 років ?
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31.12.2024 20:20 Ответить
А нахера я вчився в 2х вузах, щоб мною керував гсб, котрий таблицю множення не знає і читає по складам?
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01.01.2025 16:18 Ответить
Це триндець. Офіцерів давати всім кого не попаді. Але на справді кумам та іншим примазавшимся
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31.12.2024 19:19 Ответить
У нас один блазень вже накерував країною, друзяка дитинства накерувала СБУ, їй просто присвоїли звання якогось лейтенанта. Один магістр з опитом керування ларьків у м. Київі також накерував (незаконно). А ще проститутки накерували і керують, фотографи, тамади, мами-хохотали... Доречі, Лисому можна полковника вже давати, є диплом і є опит. Бригада "95 квартал". На Новий рік подарунок. Буде миттєва перемога.
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31.12.2024 19:56 Ответить
Найшашлшичний Боневтік кує кадри для своєї особистої партії військових на вибори? Полковники, підполковники, майори...
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31.12.2024 20:06 Ответить
Все це ,звичайно, по приколу і кльово, але солдатики так швидко закінчаться.
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31.12.2024 20:19 Ответить
чого стільки шуму
зі советських часів - вища освіта + офіцерське звання - діставалися рядом !
+ якщо є роки керівництва робітниками
питання в іншому - як це з цивільного життя переносиття у реалії військових дій
та , думаю , більше 50 % - працює
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01.01.2025 00:25 Ответить
Нет тут никаких вопросов. Этот указ касается только действующих военнослужащих. Никакой мамкин бухгалтер из папкиного ларька не станет ни полковником ни даже младшим литинантом, но ухилянты здесь по привычке обосрали все, до чего дотянулись.
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01.01.2025 02:11 Ответить
Дивна херня: 45 -ти річних "ахфіцеров в отставкє" не мобілізують, бо не має посад, а з цивільних " дірєкторов" нароблять офіцерів.
Цей гундявий конь і його команда - страшний сон для України.
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01.01.2025 08:16 Ответить
Причина цього рішення очевидна - зробити з менеджерів супермаркетів і продюсерів циркових шоу - полковників і генералів. Тобто з свого ннайближчого оточення робить героїв- бойових ахвіцерів. Мусорів при цьому все одно призивати не будутьь. бо це небезпечно для з-влади. ... Не думайте що все що робить зе це від тупості. Не, навпаки все дуже добре продумано. Особисто для зе. але не для України.
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01.01.2025 11:24 Ответить
 
 