Военным с руководящим опытом в гражданской жизни больше не нужно проходить курс по программе подготовки офицеров, - Черногоренко

Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее двух лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на различные должности, вплоть до категории полковника. С одновременным присвоением офицерского звания", - рассказала Черногоренко.

Как рассказала замминистра, им больше не нужно:

Проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров;

Заключать контракт на прохождение военной службы.

По словам чиновницы, многие сильные специалисты мобилизовались в армию после огромного опыта на руководящих должностях. У многих из них десятки реализованных проектов за плечами. Ранее без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности.

"Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития. Армия должна быть технологичной и современной", - подытожила Черногоренко.

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