Еще четырех детей удалось вернуть с ВОТ Херсонщины

На подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонщины удалось вернуть еще четырех детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, из оккупации удалось вернуть двух мальчиков и двух девочек, которым от 3 до 17 лет.

"Каждый и каждая пережили то, чего не должен знать ни один ребенок, - российский террор, угрозы, допросы родных. Главное, что эти ужасы позади. И теперь дети вместе со своими близкими - в безопасности. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - рассказал Прокудин.

По словам главы ОВА, это стало возможным благодаря инициативе президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и работе благотворительной организации "Save Ukraine".

Также Прокудин рассказал, что за этот год с ВОТ Херсонщины вернули уже 246 детей.

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