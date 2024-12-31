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Зеленский (19024) Новый год (920) обращение (699)

Каждый день 2024 года завоеван нашими воинами, всеми, кто защищает, — Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.

звернення Зеленського

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает", - сказал президент.

Зеленский отметил, что труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще - забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему.

"Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны. Силы нам всем в новом году, единства, сил с новым годом жизни и свободы, с нашим годом!", - добавил президент.
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Топ комментарии
+19
Лялька єрмака, гру мо рф і хабаду - твоє місце у в'язниці.
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31.12.2024 19:56
+13
******** тут не місце.
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31.12.2024 20:04
+11
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31.12.2024 19:52
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31.12.2024 19:52 Ответить
Не мир, а перемогу.
Мир це ворожий наратив.
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31.12.2024 20:03 Ответить
Це ясно, що у нашому контексті Перемога=Миру.
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31.12.2024 20:08 Ответить
Ні, не ясно. За мир у нас арєстовіч, бойко і недобиті хабадники-регіонали накшталт сальдо.
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31.12.2024 20:14 Ответить
Ну то Перемоги і Миру.
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31.12.2024 20:15 Ответить
Смерті моцкви і багато гавваху для слов'ян🔱
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31.12.2024 20:16 Ответить
Лялька єрмака, гру мо рф і хабаду - твоє місце у в'язниці.
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31.12.2024 19:56 Ответить
Лизнула зеботва!
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31.12.2024 19:59 Ответить
Кєрнєс, ти як з труни виліз? 😄
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31.12.2024 20:02 Ответить
******** тут не місце.
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31.12.2024 20:04 Ответить
Шо, ота "весна" так і не прийшла?
********, Зе, як за звичай, так?

Ну, ні чо, - дай Зелемкаму ще 100днів
- точно все вийде.

І Маріуполь йому ще один дай.
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31.12.2024 20:09 Ответить
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31.12.2024 21:08 Ответить
ГігаватноПотужне Ніщо
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31.12.2024 20:00 Ответить
І знову, щось пішло не так!?
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31.12.2024 20:13 Ответить
Без косоворотки?
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31.12.2024 20:02 Ответить
Моя новорічна мрія стосується зуйла. І вона бездуховна і примітивна. Як писав Митець "Побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем, або в конторі сраній інжєнєром - татари щоб його їбали в сраку!"
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31.12.2024 20:04 Ответить
портрет презедента пiд йолкой роздрукував, та повiсив на цвяшок.
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31.12.2024 20:06 Ответить
Я надіюсь у нужнику?
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31.12.2024 21:16 Ответить
А хто там поряд, скумбрія? А чому не дЄрмак???
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31.12.2024 20:07 Ответить
а і руку, і самого дерьмака обрізали знизу фото ))
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31.12.2024 20:15 Ответить
д"Єрьмак за ялинкою салати вимішує.
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31.12.2024 20:28 Ответить
"майонезом" политі ))
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31.12.2024 20:38 Ответить
Угу..Фірмений-сєльодка скумбрія в шубє.
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31.12.2024 22:12 Ответить
)) під лічним, дєрьмака, майонезом.
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31.12.2024 22:26 Ответить
Це скоріше фотошоп. Бо це не єдине таке фото. Але на них скумбрія в інших позах. Та не в Україні вона зараз.
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01.01.2025 08:40 Ответить
"хотів адєть стару косоворотку
но ссу" (С) ))
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31.12.2024 20:14 Ответить
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31.12.2024 20:40 Ответить
Не вірю!
Єто галограма!
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31.12.2024 20:14 Ответить
Йшов би ти в баню, напився а потім полетів в Члєнінград з кінцями.
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31.12.2024 20:17 Ответить
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31.12.2024 20:17 Ответить
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31.12.2024 20:18 Ответить
2024 - уморов потужно "дайот!"
2025 - уморов надпотужно "жжот"
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31.12.2024 20:40 Ответить
Яке він має діло до Українців
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31.12.2024 20:21 Ответить
А я бажаю нам, щоб це був останній рік правління цього вироку
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31.12.2024 20:26 Ответить
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw



https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw

Сіндзе,або Або



https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw

@oUqXP4RXQRmPtlw


Времівський напрямок, В.Новосілка. Військовослужбовці ЗСУ надіслали кадри,що засвідчують черговий випадок масового постачання до української армії неякісних мін.Міни,які не вибухають. Міни, що не долітають до ворожих позицій.Тепер от міни,що просто не входять до ствола. Що далі?

https://x.com/i/status/1874035219864707517
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31.12.2024 20:27 Ответить
Шість років як він псує життя українцям
А дбає лише про себе, він центр свого всесвіту, його велич понад усе
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31.12.2024 20:31 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
10 год
#ЦейДень

31.12.2019 Зеленський подзвонив путінові і привітав його із новим роком..

Для Зеленського путін був не ворог.
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31.12.2024 20:34 Ответить
а сьогодні він хто йому такий? )
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31.12.2024 20:43 Ответить
Ну хоть національну єврейську одежу наділи.
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31.12.2024 21:03 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@Snidanok_Khymery СНІДАНОК ХИМЕРИ:
Володимире Олександровичу, сьогодні рівно 6 років з моменту, як ви офіційно заявили про свою участь у виборах. А тепер подивіться на свою передвиборчу програму ...
.... і скажіть, будь ласка, що з 13 пунктів за 6 років ви виконали?
Ви її виконали, але з точністю і навпаки.
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31.12.2024 21:05 Ответить
Сил Вам, Президенте!
не звертати увагу на увесь бруд

бо поливати багном лідера воюючої держави - це дно.
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31.12.2024 21:13 Ответить
Оце лизнув... захисники гинуть, а ця почвара збагатчується, чи це ти Подоляк?
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31.12.2024 21:18 Ответить
це до кого до НайЗеленішого чи *****?
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31.12.2024 21:27 Ответить
Козаки коли воювали могли гетьмана міняти на віче.
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31.12.2024 21:36 Ответить
На нари самозванця!
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31.12.2024 21:43 Ответить
І чому я йому НЕ ВІРЮ ?!?
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31.12.2024 23:19 Ответить
Щоб тебе з твоєю лєнко. і усією сраною родиною, занімило. Потвори!
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01.01.2025 07:17 Ответить
Ох...нный патриот - одел вишиванку пилит видосы пока Дерьмак с Татаровым пилят бюджеты, перекидывают активы Медведчука на фунтов Колюбаевых, и хим заводы на подставных лиц...
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01.01.2025 16:07 Ответить
Щирі https://moonzori.com/novi-pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ привітання з Днем народження
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05.01.2025 14:15 Ответить
 
 