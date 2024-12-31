Каждый день 2024 года завоеван нашими воинами, всеми, кто защищает, — Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
"Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает", - сказал президент.
Зеленский отметил, что труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще - забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему.
"Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны. Силы нам всем в новом году, единства, сил с новым годом жизни и свободы, с нашим годом!", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Мир це ворожий наратив.
********, Зе, як за звичай, так?
Ну, ні чо, - дай Зелемкаму ще 100днів
- точно все вийде.
І Маріуполь йому ще один дай.
сєльодкаскумбрія в шубє.
но ссу" (С) ))
Єто галограма!
2025 - уморов надпотужно "жжот"
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw
Сіндзе,або Або
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw
@oUqXP4RXQRmPtlw
Времівський напрямок, В.Новосілка. Військовослужбовці ЗСУ надіслали кадри,що засвідчують черговий випадок масового постачання до української армії неякісних мін.Міни,які не вибухають. Міни, що не долітають до ворожих позицій.Тепер от міни,що просто не входять до ствола. Що далі?
https://x.com/i/status/1874035219864707517
А дбає лише про себе, він центр свого всесвіту, його велич понад усе
@RomanMoskal70
·
10 год
#ЦейДень
31.12.2019 Зеленський подзвонив путінові і привітав його із новим роком..
Для Зеленського путін був не ворог.
Володимире Олександровичу, сьогодні рівно 6 років з моменту, як ви офіційно заявили про свою участь у виборах. А тепер подивіться на свою передвиборчу програму ...
.... і скажіть, будь ласка, що з 13 пунктів за 6 років ви виконали?
Ви її виконали, але з точністю і навпаки.
не звертати увагу на увесь бруд
бо поливати багном лідера воюючої держави - це дно.