Каждый день 2024 года завоеван нашими воинами, всеми, кто защищает, — Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Нового года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает", - сказал президент.

Зеленский отметил, что труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще - забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему.

"Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны. Силы нам всем в новом году, единства, сил с новым годом жизни и свободы, с нашим годом!", - добавил президент.