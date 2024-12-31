Один человек ранен в результате российских обстрелов Херсона

Около восьми часов вечера 31 декабря оккупанты атаковали Днепровский район Херсона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Херсонской ОГА.

"Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар в частном доме. Пострадала 71-летняя женщина. У нее - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ушиб затылка", - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

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