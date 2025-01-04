Россияне бросили в наступление на Часов Яр более 10 тысяч военных, - 24 ОМБр

Российские захватчики ежедневно предпринимают попытки перейти канал в Часовом Яре, чтобы продвинуться в городе.

Об этом "Суспільному Донбас" рассказал командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдан, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал военный, оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, ведь это высота, выгодная для дальнейшего наступления. Ежедневно захватчики штурмуют в районе канала Северский Донец-Донбасс, который пролегает по городу. Россияне пытаются найти "слабое место", чтобы перейти искусственный водоем, который стоит на их пути.

"Против нас на данный момент стоит целая дивизия против одной бригады в нашей полосе ответственности. Это более где-то 10 тысяч. И уже туда подключилась одна мотострелковая бригада в помощь к этой дивизии", - рассказывает Богдан.

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По словам военного, почти все пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов под огневым контролем россиян.

Украинский защитник отмечает, что оборонять Часов Яр сложно, но возможно.

"И в руинах можно обороняться, просто над этим надо работать: готовить здания, окапываться, вкапываться, обустраивать все. Все зависит от хитрости, инженерного оборудования. В этой ситуации нам выгоднее держать оборонительный бой именно на нашем направлении, потому что у нас есть преимущество - это канал, который затрудняет передвижение противнику, применение бронированной техники", - сказал военнослужащий.

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