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Новости Война
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Россияне бросили в наступление на Часов Яр более 10 тысяч военных, - 24 ОМБр

військові про ситуацію в Часовому Яру

Российские захватчики ежедневно предпринимают попытки перейти канал в Часовом Яре, чтобы продвинуться в городе.

Об этом "Суспільному Донбас" рассказал командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдан, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал военный, оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, ведь это высота, выгодная для дальнейшего наступления. Ежедневно захватчики штурмуют в районе канала Северский Донец-Донбасс, который пролегает по городу. Россияне пытаются найти "слабое место", чтобы перейти искусственный водоем, который стоит на их пути.

"Против нас на данный момент стоит целая дивизия против одной бригады в нашей полосе ответственности. Это более где-то 10 тысяч. И уже туда подключилась одна мотострелковая бригада в помощь к этой дивизии", - рассказывает Богдан.

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По словам военного, почти все пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов под огневым контролем россиян.

Украинский защитник отмечает, что оборонять Часов Яр сложно, но возможно.

"И в руинах можно обороняться, просто над этим надо работать: готовить здания, окапываться, вкапываться, обустраивать все. Все зависит от хитрости, инженерного оборудования. В этой ситуации нам выгоднее держать оборонительный бой именно на нашем направлении, потому что у нас есть преимущество - это канал, который затрудняет передвижение противнику, применение бронированной техники", - сказал военнослужащий.

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Автор: 

Донецкая область (9700) 24 омб имени князя Данила Галицкого (252) Часов Яр (335) война в Украине (3998)


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"Проти нас на даний момент стоїть ціла дивізія проти однієї бригади в наші смузі відповідальності. Це понад десь 10 тисяч. І вже туди підключилася одна мотострілецька бригада у допомогу до цієї дивізії", - розповідає Богдан. - це знані "приколи" дєрьмака мясирського для здачі територій... Може час перейти на дивизії і посилювати вразливі місця??
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04.01.2025 02:56 Ответить
 
 