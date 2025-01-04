Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостановил полеты

Утром 4 января 2025 года введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, РФ.

Об этом сообщила Росавиация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов".

Больше информации на эту минуту не известно.

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Напомним, со вчерашнего дня 1 января временно останавливали полеты в 4 аэропортах РФ. Отмечалось, что "из соображений безопасности гражданской авиации" ограничения ввели в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове.