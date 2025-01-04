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Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостановил полеты

Аеропорт Пулково

Утром 4 января 2025 года введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, РФ.

Об этом сообщила Росавиация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов".

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: Аэропорт в Казани снова не принимает рейсы по соображениям безопасности

Напомним, со вчерашнего дня 1 января временно останавливали полеты в 4 аэропортах РФ. Отмечалось, что "из соображений безопасности гражданской авиации" ограничения ввели в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове.

Автор: 

аэропорт (1509) россия (95615) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+16
Пусть чеченских зенитчиков подтянут.
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04.01.2025 07:41
+7
А ще краще - запустить БПЛА, з "кутовими відбивачами"... Вони на екранах радарів ТАКЕ покажуть - що кацапи всі літаки на землю посадять!!!
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04.01.2025 07:45
+5
трєвожна...
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04.01.2025 07:38
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Ето план "ковьор".)
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04.01.2025 07:33 Ответить
так і задумано Пупой, по плану
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04.01.2025 07:50 Ответить
трєвожна...
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04.01.2025 07:38 Ответить
Пусть чеченских зенитчиков подтянут.
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04.01.2025 07:41 Ответить
А ще краще - запустить БПЛА, з "кутовими відбивачами"... Вони на екранах радарів ТАКЕ покажуть - що кацапи всі літаки на землю посадять!!!
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04.01.2025 07:45 Ответить
Хай на "тялегах" їздять... Вони з неба впасти не можуть - тільки спиниться на дорозі...
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04.01.2025 07:41 Ответить
Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника в районе Лужской губы Финского залив. По его данным, пострадавших и разрушений. (с)
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04.01.2025 07:44 Ответить
Агент ,,кабздець" підкрадається непомітно .
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04.01.2025 08:09 Ответить
Хай на марафеті літають - в один кінець.
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04.01.2025 08:58 Ответить
Чого досі взагалі в них працюють аеропорти?
Вони повинні пересісти на "птахи-трійці")
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04.01.2025 09:22 Ответить
"По аэродрому, по аэродрому
Лайнер пробежал как по судьбе
Дрончик 3.14зданул как "Бада-Бум"
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04.01.2025 10:21 Ответить
Чіта-ріта-чіта-маргарита
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04.01.2025 11:33 Ответить
Цікаво, а як звуться ті хто живе в "пєнзє", пєнзюкі чи пєнзянє? А в "саранскє"? Мабуть саранчата чи саранцы!
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04.01.2025 10:50 Ответить
А на фіга кацапам- рабам АЄРОПОРТи, якщо вони ******* жити у диктатурі.?
так і взагалі, Пітер стоїть на окккупованій фінський землі - нехай збирають манатки у чухають до своїх московитських боліт
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04.01.2025 11:31 Ответить
 
 