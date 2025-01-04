Над Сумщиной уничтожены 18 "Шахедов"
Сегодня, 4 января 2025 года, в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 18 вражеских БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, с начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 35 российских беспилотников, которые несли смерть и разрушения на нашу родную землю.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 3 января, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Сумскую громаду.
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