Уничтожены 34 "Шахеда" из 81, еще 47 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 4 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине - повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.