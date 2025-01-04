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Скандал с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и соврал о сломанной ноге

тцк вручає повістки

2 января 2025 года около 7:30 часов утра в Полтаве на ул. Гожулянской группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полиции подошла к гражданину для проверки военно-учетных документов. Они представились и показали свои документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Мужчина напал на представителя группы оповещения

Как отмечается, мужчина сделал несколько шагов назад, после чего напал на одного из военных - ударил его в лицо и повалил на землю. Двое других военнослужащих оттянули нападавшего от своего товарища и держали его, поскольку гражданин вел себя очень агрессивно.

Старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу для его задержания и скорую помощь для пострадавшего воина.

"Пока все ожидали прибытия полиции и медиков, начали собираться зрители, которые увидели лишь то, что военнослужащие ТЦК держат мужчину в гражданской одежде. Начались абсолютно безосновательные обвинения и оскорбления в адрес воинов. Нападающий начал рассказывать присутствующим, что он никого не бил, а на самом деле это военнослужащие сломали ему ногу", - говорится в сообщении.

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Что показал медицинский осмотр?

По данным ТЦК, в результате оба пострадавших были доставлены в 1-ю городскую больницу. У военнослужащего врачи констатировали ушиб мягких тканей лица и левой голени.

"Относительно состояния нападающего достоверной информации мы не имеем, однако известно, что буквально через час он вышел из больницы без видимых повреждений или, тем более, костылей. Также известно, что в полиции зарегистрировано обращение данного гражданина и открыто производство по факту нанесения легкого телесного повреждения.

Важно понимать, что сломанная нога это уже повреждения средней тяжести. Соответственно, вся информация о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу мужчине, является полной ложью", - отмечают в ТЦК.

Конечно же, пострадавший военнослужащий также обратился в полицию, в результате чего против нападавшего также открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Кроме того, были направлены обращения в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны - как относительно нападения на военного, так и относительно распространения ложной информации, препятствующей деятельности Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

Тахтаулове (767) ТЦК (530) Полтавская область (1162) Полтавский район (44)


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Топ комментарии
+36
Ну так відео з бодікамер все одразу проясню, але чомусь їх немає, тільки речники розказують казочки про солом'яного бичка
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04.01.2025 09:47
+29
Вручення повісток триває на Полтавщині "на камеру": працівники ТЦК отримали боді-камери. (c)

Але чомусь, ні одного відео від ТЦК ми так і не побачили... Тепер вони ще і обличчя свої ховають, багато в балаклавах ходить.
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04.01.2025 09:57
+28
Не знаю, що і як там було. Але це вирок системі (я про інститути влади в цілому)
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04.01.2025 09:43
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Страница 3 из 3
Ну розкажи мені про своє право коли йде війна і українці гинуть десятками, а то й сотнями тисяч, пити пиво перед тєліком і кататися на самокаті по смузі в рожевих штанцях з підворотами.
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04.01.2025 12:32 Ответить
У мене триколісний лісапет, штанці смарагдові, а замість пива - саке
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04.01.2025 12:39 Ответить
Аутист, тьху, анімешник?
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04.01.2025 12:44 Ответить
А зустріне тебе теж пару чєлів з вогнепалом, і будеш ти на щиті херой ****
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04.01.2025 12:34 Ответить
Зустрічав я ваших чєлов з вогнепалом. Під Лиманом, під Куп'янськом, на Сумщині та Полтавщині...
Особливо ваш хлопчик запам'ятався. Під бехою стік кров'ю, рукою намертво вчепився в телевізор, загорнутий у якусь ряднину. Років 25 від сили, що цікаво- цілком слов'янської зовнішньості. Певно, мамі кудись у Сибір мріяв тєлік замародьорений довезти...
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04.01.2025 12:38 Ответить
Яки всі сикуни ,всі хочуть перемоги а воювати йти не хочуть,всі клянуть тцк а що ви знаєте про них можливо хлопці після поранень ,на вид високий здоровий можливо в легені уламок або ще шо ....(за мене можете не коментувати ,після двох років війни списали дали групу)
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04.01.2025 11:34 Ответить
Скотиняки ми. І як з нами жити тепер?
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04.01.2025 12:08 Ответить
Чємадан, вакзал, расія?
Як ідея?
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04.01.2025 12:20 Ответить
Хочу вам подякувати за те, що віддали два роки свого життя за Батьківщину.
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04.01.2025 13:15 Ответить
Буна зіуа! Ту врай са спуй ту єшті ухилянт?
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04.01.2025 12:29 Ответить
Та пиши вже ;асвабаділ;, чого ти соромишся.
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04.01.2025 12:42 Ответить
То після всього цього в чувака нога була зламана чи ні? Бо якщо таки зламана, а за годину до цього все було в порядку, то хто ж, цікаво, йому ту ногу зламав? А якщо не зламана, то в чому тоді проблема?

А методи гопоти не хочете? Ще у 2023 витворяли. Підходять двоє, одна з ТЦКшниць - жінка, яка починає легенько під час розмови підштовхувати "ухилянта" в сторону машини. Коли ж той ************, звідкись налітає п'ятеро бугаїв і з наїздами типу "ти чого жінку ображаєш" запихують його в ту машину. О, там історій дофіга й трішки. Через те, що їм закони не писані, роблять що хочуть, керуючись власними забаганками, а не чіткими інструкціями. І це тільки те, що на вулицях відбувається. А той "бєспрєдєл", який там всередині твориться годі й говорити. Починаючи з процедурних порушень - ВЛК за 5 хвилин, зняти вручну бронь, кинути в розшук по прихоті начальника, не взяти до уваги чи взагалі порвати документи - і закінчуючи фізичними знущаннями - позбавлення волі, психологічний тиск, фізичні знущання з метою примушення до підписання потрібних паперів тощо.
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04.01.2025 12:39 Ответить
Джон Зойдберг cb913b8d ти підтримуєш капітуляцію України?
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04.01.2025 12:43 Ответить
На місті вашого комбата я б у вас взагалі тимчасово зброю забрав і відправив би на відпочинок до психотерапевта. Бо коли починає "свистіти фляга" - краще вчасно звернутися до фахівця. І це не жарт.. ((
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04.01.2025 12:48 Ответить
Магирус , Я взагалі-то з Джоном Зойдбергом, поціновувачем дійсно хорошого мультсеріалу ;Футурама; розмовляв, але запитаю і тебе.
Магирус , ти закликаєш до капітуляції України?
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04.01.2025 12:50 Ответить
Он уже мысленно готов сдаться а ведь на фронте то и дня наверное не пробыл.А если придут кацапы не дай Бог то первым побежит стучать на тех кто воевал и тцкашников и служить окупанту
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04.01.2025 13:53 Ответить
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