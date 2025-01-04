Скандал с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и соврал о сломанной ноге
2 января 2025 года около 7:30 часов утра в Полтаве на ул. Гожулянской группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полиции подошла к гражданину для проверки военно-учетных документов. Они представились и показали свои документы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.
Мужчина напал на представителя группы оповещения
Как отмечается, мужчина сделал несколько шагов назад, после чего напал на одного из военных - ударил его в лицо и повалил на землю. Двое других военнослужащих оттянули нападавшего от своего товарища и держали его, поскольку гражданин вел себя очень агрессивно.
Старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу для его задержания и скорую помощь для пострадавшего воина.
"Пока все ожидали прибытия полиции и медиков, начали собираться зрители, которые увидели лишь то, что военнослужащие ТЦК держат мужчину в гражданской одежде. Начались абсолютно безосновательные обвинения и оскорбления в адрес воинов. Нападающий начал рассказывать присутствующим, что он никого не бил, а на самом деле это военнослужащие сломали ему ногу", - говорится в сообщении.
Что показал медицинский осмотр?
По данным ТЦК, в результате оба пострадавших были доставлены в 1-ю городскую больницу. У военнослужащего врачи констатировали ушиб мягких тканей лица и левой голени.
"Относительно состояния нападающего достоверной информации мы не имеем, однако известно, что буквально через час он вышел из больницы без видимых повреждений или, тем более, костылей. Также известно, что в полиции зарегистрировано обращение данного гражданина и открыто производство по факту нанесения легкого телесного повреждения.
Важно понимать, что сломанная нога это уже повреждения средней тяжести. Соответственно, вся информация о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу мужчине, является полной ложью", - отмечают в ТЦК.
Конечно же, пострадавший военнослужащий также обратился в полицию, в результате чего против нападавшего также открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".
Кроме того, были направлены обращения в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны - как относительно нападения на военного, так и относительно распространения ложной информации, препятствующей деятельности Вооруженных Сил Украины.
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Особливо ваш хлопчик запам'ятався. Під бехою стік кров'ю, рукою намертво вчепився в телевізор, загорнутий у якусь ряднину. Років 25 від сили, що цікаво- цілком слов'янської зовнішньості. Певно, мамі кудись у Сибір мріяв тєлік замародьорений довезти...
Як ідея?
А методи гопоти не хочете? Ще у 2023 витворяли. Підходять двоє, одна з ТЦКшниць - жінка, яка починає легенько під час розмови підштовхувати "ухилянта" в сторону машини. Коли ж той ************, звідкись налітає п'ятеро бугаїв і з наїздами типу "ти чого жінку ображаєш" запихують його в ту машину. О, там історій дофіга й трішки. Через те, що їм закони не писані, роблять що хочуть, керуючись власними забаганками, а не чіткими інструкціями. І це тільки те, що на вулицях відбувається. А той "бєспрєдєл", який там всередині твориться годі й говорити. Починаючи з процедурних порушень - ВЛК за 5 хвилин, зняти вручну бронь, кинути в розшук по прихоті начальника, не взяти до уваги чи взагалі порвати документи - і закінчуючи фізичними знущаннями - позбавлення волі, психологічний тиск, фізичні знущання з метою примушення до підписання потрібних паперів тощо.
Магирус , ти закликаєш до капітуляції України?