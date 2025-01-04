Скандал с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и соврал о сломанной ноге

2 января 2025 года около 7:30 часов утра в Полтаве на ул. Гожулянской группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полиции подошла к гражданину для проверки военно-учетных документов. Они представились и показали свои документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Мужчина напал на представителя группы оповещения

Как отмечается, мужчина сделал несколько шагов назад, после чего напал на одного из военных - ударил его в лицо и повалил на землю. Двое других военнослужащих оттянули нападавшего от своего товарища и держали его, поскольку гражданин вел себя очень агрессивно.

Старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу для его задержания и скорую помощь для пострадавшего воина.

"Пока все ожидали прибытия полиции и медиков, начали собираться зрители, которые увидели лишь то, что военнослужащие ТЦК держат мужчину в гражданской одежде. Начались абсолютно безосновательные обвинения и оскорбления в адрес воинов. Нападающий начал рассказывать присутствующим, что он никого не бил, а на самом деле это военнослужащие сломали ему ногу", - говорится в сообщении.

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Что показал медицинский осмотр?

По данным ТЦК, в результате оба пострадавших были доставлены в 1-ю городскую больницу. У военнослужащего врачи констатировали ушиб мягких тканей лица и левой голени.

"Относительно состояния нападающего достоверной информации мы не имеем, однако известно, что буквально через час он вышел из больницы без видимых повреждений или, тем более, костылей. Также известно, что в полиции зарегистрировано обращение данного гражданина и открыто производство по факту нанесения легкого телесного повреждения.

Важно понимать, что сломанная нога это уже повреждения средней тяжести. Соответственно, вся информация о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу мужчине, является полной ложью", - отмечают в ТЦК.

Конечно же, пострадавший военнослужащий также обратился в полицию, в результате чего против нападавшего также открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Кроме того, были направлены обращения в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны - как относительно нападения на военного, так и относительно распространения ложной информации, препятствующей деятельности Вооруженных Сил Украины.