Атака "Шахедов" на Киевщину 3 января: В больнице скончалась раненая женщина

Количество погибших в результате вражеской атаки на Киевскую область в пятницу, 3 января, возросло до двух человек, в больнице скончалась раненая молодая женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое. Сочувствую родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что еще один пострадавший - мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину, находится в реанимации.

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Еще один пострадавший молодой парень, который получил ранение колена, находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Также Калашник сообщил, что ночью враг продолжал атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Падение обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

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Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевскую область в пятницу, 3 января, возросло до пяти человек.

Напомним, утром 3 января оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них несовершеннолетний.