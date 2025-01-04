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Оккупанты под Покровском пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуація під Покровськом 4 січня

Российские войска в населенных пунктах к югу от Покровска пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, используют тактику "продвижения с пропиткой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются прежде всего прервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.

"Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", - рассказал Трегубов.

Также читайте: В течение суток противник активно атаковал укрепления ВСУ на нескольких направлениях: Покровск, Лиман, Краматорск и Временка, - ОСГВ "Хортиця"

По его словам, россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев.

"Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", - добавил спикер.

Также читайте: Одним из самых интенсивных остается Покровское направление, враг пытается охватить это направление с флангов, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (374) Донецкая область (9700) боевые действия (4092) Покровск (598) Покровский район (574) война в Украине (3998)


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C начала нового года российская армия захватила восемь деревень к югу от стратегически важного города Покровск в Украине, теперь, возможно, её продвижение уже не остановить. Так считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

«Вместо того чтобы атаковать город в лоб, российские части обходят его с юга - тактика, которая уже несколько раз помогала одолеть уступающих по численности защитников Украины. Российские военные почти не встречают сопротивления на земле, но часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Из-за нехватки солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение противника, но не остановить его», говорится в публикации Bild.

По мнению Рёпке, через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область - до неё российским войскам осталось 7 км. Там боевых действий ещё не было. В области помимо миллионов жителей проживают сотни тысяч беженцев из зон боевых действий на востоке и юге Украины.
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04.01.2025 15:23 Ответить
Це потужний план перемоги в дії і рух до анонсованої позиції сили для перемовин. Боюсь аби лопати від Кулеби не матеріалізувались у реальність.
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04.01.2025 15:53 Ответить
намагаються просуватися та закріплюватися малими групами, використовують тактику "просування з просоченням"

А от нєгуй намагатися просуватися та закріплюватися малими групами, використовуючи тактику "просування з просоченням"!
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04.01.2025 16:01 Ответить
Намагаються, чи просуваються? Невже Зельоним по барабану що казати? Какая різніца?
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04.01.2025 16:22 Ответить
на жаль, вони не намагаються... вони - просуваються!!!
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04.01.2025 17:36 Ответить
 
 