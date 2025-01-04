Оккупанты под Покровском пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, - ОСГВ "Хортиця"
Российские войска в населенных пунктах к югу от Покровска пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, используют тактику "продвижения с пропиткой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.
Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются прежде всего прервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.
"Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", - рассказал Трегубов.
По его словам, россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев.
"Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", - добавил спикер.
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«Вместо того чтобы атаковать город в лоб, российские части обходят его с юга - тактика, которая уже несколько раз помогала одолеть уступающих по численности защитников Украины. Российские военные почти не встречают сопротивления на земле, но часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Из-за нехватки солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение противника, но не остановить его», говорится в публикации Bild.
По мнению Рёпке, через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область - до неё российским войскам осталось 7 км. Там боевых действий ещё не было. В области помимо миллионов жителей проживают сотни тысяч беженцев из зон боевых действий на востоке и юге Украины.
А от нєгуй намагатися просуватися та закріплюватися малими групами, використовуючи тактику "просування з просоченням"!