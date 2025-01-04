Оккупанты под Покровском пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, - ОСГВ "Хортиця"

Российские войска в населенных пунктах к югу от Покровска пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, используют тактику "продвижения с пропиткой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются прежде всего прервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.

"Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", - рассказал Трегубов.

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По его словам, россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев.

"Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", - добавил спикер.

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