Сибига и глава МИД Турции Фидан обсудили безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Во время сегодняшних телефонных переговоров с моим коллегой и другом Хаканом Фиданом обсудили нашу двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке", - отметил глава МИД Украины.
Также Сибига отметил, что стороны договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшно уявити!
P.S. в мене був такий колега по роботі, який займався чим завгодно тільки не тим що потрібно ( окозамилювання).