Сибига и глава МИД Турции Фидан обсудили безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшних телефонных переговоров с моим коллегой и другом Хаканом Фиданом обсудили нашу двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке", - отметил глава МИД Украины.

Также Сибига отметил, что стороны договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

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