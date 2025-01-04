РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10622 посетителя онлайн
Новости
547 7

Сибига и глава МИД Турции Фидан обсудили безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

Сибіга і глава МЗС Туреччини Фідан провели телефонну розмову

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшних телефонных переговоров с моим коллегой и другом Хаканом Фиданом обсудили нашу двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке", - отметил глава МИД Украины.

Также Сибига отметил, что стороны договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

Также читайте: Турция выступает за скорейшее прекращение огня и установление мира в Украине, - Фидан

Автор: 

Турция (3379) Сибига Андрей (411) Фидан Хакан (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що і без посередництва рашистького фсб .просто так собі обговорювали.не зачіпаючи тему окупованого українського Криму .???
показать весь комментарий
04.01.2025 15:58 Ответить
А от якби не обговорили, га?
Страшно уявити!
показать весь комментарий
04.01.2025 15:59 Ответить
Забагато стало Сибіги, Зеля такого не стерпить невдовзі чекаємо на нового міністра ЗС.
показать весь комментарий
04.01.2025 16:07 Ответить
Ділять Сирію - куди і хто гуманітарку буде возити.....
показать весь комментарий
04.01.2025 16:08 Ответить
Що за на... Я не геополітики, та що за абсурд??? В Україні війна, ціни ростуть наче гриби після дощу. А ми Сирію обговорюємо. Пздц...
P.S. в мене був такий колега по роботі, який займався чим завгодно тільки не тим що потрібно ( окозамилювання).
показать весь комментарий
04.01.2025 16:25 Ответить
Простим порохоботам не зрозуміти потужний політ думки ефективних менеджерів незламного Лідора
показать весь комментарий
04.01.2025 16:47 Ответить
Зелений посиланець Сирію обговорив, а чому у Францію відправили потенційних СЗЧ-новобранців він з французами не обговорив
показать весь комментарий
04.01.2025 16:44 Ответить
 
 