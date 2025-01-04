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В германской оппозиционной партии ХДС заявили, что Шольц встретится с Путиным до 23 февраля, а Трамп – в марте

німецька опозиція про зустріч путіна та Шольца

Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным до 23 февраля, а новоизбранный президент США Дональд Трамп - в марте.

Об этом Кизеветтер написал в социальной сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам германского политика, сейчас надо быть готовыми "к сюрпризам во время избирательной кампании".

"Появляется все больше признаков того, что Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - заявил представитель немецкой оппозиции.

Также Кизеветтер заявил, что якобы на март запланирована встреча избранного президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина.

Кроме этого, политик добавил, что Украина "не должна быть объектом и жертвой" и добавил, что "приспосабливаться нужно к Украине, а не к России".

Также читайте: Депутат Бундестага Кизеветтер о введении миротворцев в Украину: Другой альтернативы нет

Германия (6973) путин владимир (31295) Трамп Дональд (5320) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+11
Це якийсь піздець. Ну і якого хера ***** закінчувати війну якщо перед ним всі ці клоуни повзають?Всі іздять наввипередки до злочинця, террориста, вбивці і педофіла ***** перед виборами і після. Для чого? Благословіння в нього попросити чи щоб він допоміг грошима і своєю армією політтехнологів і пропагандонів? Ви ж суки тільки його підтримуєте в війні цим, що призводить до ще більшої ескалації
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04.01.2025 19:31
+10
Нагадайта, пані та панове, Рузвельт чи Черчиль з Гітлером після 1.09.1939 року зустричались?
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04.01.2025 19:36
+8
всесвітні 3,14здуни, зустрінуться з всесвітнім терористом.
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04.01.2025 19:35
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04.01.2025 19:15 Ответить
шОЛЬЦ ЩОБ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ГОЛОСІВ,,,,, Трампушка через те що п,,,р,
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04.01.2025 19:27 Ответить
Подарує ***** шкарпетки та піну для гоління до 23 лютого.
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04.01.2025 19:30 Ответить
Домовлятимуться про закінчення війни
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04.01.2025 19:31 Ответить
Геніальне передбачення Провідника, який зрештою навіть ніколи не був в так названій росіській імперії, але добре вивчив її історію, щоб зробити такий висновок.

На жаль політичні бонзи світу не знають про це передбачення і, мабуть, ніколи не дізнаються.

Точно не знаю, що у них діється в головах , але вони точно керуються якимись доморощеними недолугими висновками і уявленнями, коли мають справу з ******** Кацапо-Путлєрляндією.

Олаф Шольц типовий представник того племені політиканів. Добре, нехай йому мало що відомо про Степана Бандеру, так він і на спадщину своїх німецьких видатних політиків не звертає увагу. Не дивлячись на те, що навіть шавки Путлєра демонстративно з презирством відносяться до канцлера, він настирно лізе ручкатись з Упирем. Гидко навіть спостерігати, як фюрер "Верхньої Вольти з ядерною бомбою" знущається над цим патентованим лібералом. А в його особі над всіма подібними "миролюбцями".
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04.01.2025 20:39 Ответить
Scholz's SPD to honour 'friend of Putin' Gerhard Schröder.
Mr Schröder, 79, will be celebrated at closed-door event despite party peers wanting him booted out over ties to Russia.

(джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/09/13/olaf-scholz-spd-gerhard-schroder-anniversary-celebrations/ The Telegraph )

Я впевнений, що неформальні контакти між фсб і сдпГ ніколи й не припинялися.
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04.01.2025 19:22 Ответить
Та фулі ти, безхребетне, жалієшься на прорашиста Маска якщо сам до того ботоксного х.йла збираєшься їхати.
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04.01.2025 19:23 Ответить
Не забудьте його в дупу поцілувати.
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04.01.2025 19:28 Ответить
Зеля - в травні... 9-го!
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04.01.2025 19:30 Ответить
Це якийсь піздець. Ну і якого хера ***** закінчувати війну якщо перед ним всі ці клоуни повзають?Всі іздять наввипередки до злочинця, террориста, вбивці і педофіла ***** перед виборами і після. Для чого? Благословіння в нього попросити чи щоб він допоміг грошима і своєю армією політтехнологів і пропагандонів? Ви ж суки тільки його підтримуєте в війні цим, що призводить до ще більшої ескалації
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04.01.2025 19:31 Ответить
Так тому й війна почалася, що ***** прорахував сцикливий Захід і зрозумів, що абсолютно нічим не ризикує. Це ми неправильно Захід прораховували, вважаючи, що він зможе нас захистити. Наївні дурні...
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04.01.2025 21:45 Ответить
всесвітні 3,14здуни, зустрінуться з всесвітнім терористом.
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04.01.2025 19:35 Ответить
Нагадайта, пані та панове, Рузвельт чи Черчиль з Гітлером після 1.09.1939 року зустричались?
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04.01.2025 19:36 Ответить
А хіба хтось, крім України, воює з рф?
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04.01.2025 20:25 Ответить
А і то ж вірно. Вибачаюсь.
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04.01.2025 21:19 Ответить
При всіх, м'яко кажучи, дивацтвах Трампа - дуже сумніваюсь, що він став би повідомляти про плановану дату своєї зустрічі з пуйлом якимось там меркелятам з ХДС.
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04.01.2025 19:42 Ответить
Вірно сумніваєтесь, схоже ви тут один на форумі. Тенденція однак
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05.01.2025 01:28 Ответить
Замість того, щоб оголосити росію країною-спонсором тероризму, як те пропонував республіканець Грем, та оголосити про початок антитерористичної операції проти кремлівської фашистської хунти, яка захопила владу в москві 29 років тому і тероризує світ ядерною зброєю, взявши Україну в заручники, світові п(л)ідери Шольц і Трамп легітимізуватимуть Кремлівського Бен Ладена 2 своїми візитами слідом за Генсеком ООН та випадковими членами в НАТО та Євросоюзі Угорщиною та Словаччиною.
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04.01.2025 19:43 Ответить
Шольц ніхто вже. В.О. Канцлера на 1,5 місяці.
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04.01.2025 21:45 Ответить
Для чого зустрічатись, якщо результат відомий для німців ?
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04.01.2025 19:44 Ответить
А потім всі "путінферштейни" зустрінуться і підпишуть договір про "вічний мир, газ, нафта".
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04.01.2025 19:47 Ответить
Ублажать будут буйного. Думаю, за счёт Украины.
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04.01.2025 19:56 Ответить
Не доживе.
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04.01.2025 20:03 Ответить
Шольц до кінця вірний "німецькому «серединному» шляху компромісів - Україна не повинна програти, але й не має виграти, Росія не повинна виграти, але й не має програти..."
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04.01.2025 20:04 Ответить
Читай - ******* наближається.
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04.01.2025 20:12 Ответить
Я це давно казав-Захід знову буде обніматися з психопатом.Вони допомогли карлику стати таким і знову подадуть лапу цьому маньяку.
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04.01.2025 20:26 Ответить
Посыпались голубчики.
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04.01.2025 21:00 Ответить
Шольц вже ніхто фактично. В.О. канцлера щоб не було безвладдя до кінця лютого. Тому пофігу на його можливі ініціативи.
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04.01.2025 21:44 Ответить
У того, хто тре коменти, на долонях ростиме волосся!
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04.01.2025 21:04 Ответить
Не забуваймо, що в Німеччині зараз скоро вибори. А це означає активне кидання лайна один в одного між суперниками політиками, а також обіцянки, обіцянки, обіцянки. Думала що хоч у Німеччині політки більш відповідальні, але ні. Тут теж ********** пудрити мізки громадянам не менше чим в Україні.
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04.01.2025 21:41 Ответить
Ну зустрінеться громадянин Німеччини Шольц з ****** і що з цього буде? Відповідь - нічого та й ще щось. Шольц вже всіх німців заграв своєю політикою і після виборів не буде грати ніякої ролі у владі Німеччини.
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04.01.2025 21:43 Ответить
Якийсь мазохіст той Шольц! Знов і знов стрибає в той клозєт
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04.01.2025 22:23 Ответить
Атлантичний х#йловідсос подовжено, справа шмеркелі квітне та смердить!
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05.01.2025 00:59 Ответить
4 січня - день народження Йоганна Георга Ельзера.
У листопаді 1939 року він наодинці здійснив найближчий до успіху замах на всю нацистську верхівку, включаючи Гітлера.
Так, щороку 8 листопада, у день "пивного путчу", Гітлер виступав на великих зборах у мюнхенській пивній. Ельзер вирішив зробити замах там. Готуватися він почав ще в серпні, влаштувавшись на роботу у каменоломнях. Там Ельзер за кілька тижнів вкрав понад сотню динамітних шашок та детонаторів до них. Паралельно Ельзер став щодня вечеряти у тій самій пивній. Повечерявши, він не йшов, а ховався у підсобному приміщенні. І, дочекавшись закриття на ніч, брався до роботи. Ельзер довбав виїмку в колоні, поряд з якою ставили трибуну для Гітлера. Щоночі. На ранок він приховував сліди своєї роботи і йшов. Він зумів усе зробити. Паралельно він виготовив складний вибуховий пристрій із двома годинними механізмами. Його можна було запустити за три доби до наміченого часу вибуху. Ельзер заклав вибухівку і запустив пристрій, виставивши на годиннику 21.20, оскільки Гітлер завжди починав свій виступ о 20.30, і говорив півтори-дві години.
Найпотужніший вибух пролунав рівно у встановлений час. Однак, Гітлер не був убитий через випадковість: 8 листопада 1939 року через нельотну погоду він вирішив повертатися поїздом. Відправлення поїзда було призначено на 21:30 й через це виступ розпочався раніше, і Гітлер із Герінгом, Гіммлером та Геббельсом покинули залу пивної лише за 13 хвилин до вибуху.
Якби не сталося тоді в мюнхенському аеропорту туману, вся верхівка нацистів була б знищена і історія пішла б інакше.
На відміну від знаменитого замаху 20 липня 1944 (операція "Валькірія"), що трапився коли результат війни був уже зрозумілий, спроба Ельзера реально могла цю саму війну зупинити на самому її початку.

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05.01.2025 01:46 Ответить
23 февраля - знаменательная дата. Фрицы под нарвой разбили краснопузых и дыбенко со своими недобитками убежал за сутки от фронта на 1000 км. Немцы развернулись на Москву. И членин , чтобы немцы остановились, бо такое было требование германцев, признал УНР, что и было зафиксировано на Брестском мире-1. ЗЫ кто не знает: Краснопузая армия была создана в январе, а не в феврале. Так что после празднования дня рождения С.Бандеры, отпразднуем и наш праздник - Капут членинцев перед УНР и нашими союзниками германцами - 23 февраля.
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05.01.2025 06:16 Ответить
Каароч. с Богом.
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05.01.2025 06:17 Ответить
Ай-да, молодесь(Шольц) - тонко тролит хутин пуя 23-им февраля. Правда хутин - тупой в истории , не вдуплит.
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05.01.2025 06:22 Ответить
MORE ЗЫ... насчет того, шо членин создал УССР - это все враки. Нам пошло не на пользу окончание 1-ой Мировой (немцы вынуждены были убрать свои воска и уйти в Германию). Кремлядь этим воспользовалась и захватила Украину, бо в это время на Украину и Польша, и Венгрия ... напали, чтобы оттяпать часть нашей земли. Таким образом , членин изподтишка делает УНР удар в спину, своей агрессией, и УНР(государство) переименовывает в УССР.
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05.01.2025 06:30 Ответить
Всі, хто збираються щось обговорювати з путлером, можуть обіцять тільки СВОЇ землі, в обмін на мир! Наші землі хай навіть не пропонують, бо це як обіцяти терористу сусідську квартиру в обмін на мир в своїй хаті!
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05.01.2025 08:18 Ответить
Цікаво, цікаво буде подивитися, як таваріщ шольц буде з пуйлом, серійним вбивцею ручкатися. Як це робили фіца з орбаном ми вже побачили.
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05.01.2025 08:20 Ответить
Та й не повилазило ж вам по телевiзору стежити за муйлом+фица+орбан. ЗЫ. А тим часом, германська вiйськова технiка допомогае нам двухсотити чмобiкiв. Це вам в око не впало?
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05.01.2025 13:19 Ответить
Ні, не повилазило. Я дивлюся це не по ТБ, а у роликах на відповідні теми.
І я не заперечую того, що німецька військова техніка допомагає нам двохсотити кацапню. Але таваріщ шольц міг би посприяти тому, щоби німецька техніка змогла двохсотити кацапню у 2...3 рази більше, аніж зара це робить (з допомогою ЗСУ), якби був герром шольцом.
Гадаю, висловився досить зрозуміло.
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05.01.2025 19:51 Ответить
 
 