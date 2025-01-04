В германской оппозиционной партии ХДС заявили, что Шольц встретится с Путиным до 23 февраля, а Трамп – в марте
Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным до 23 февраля, а новоизбранный президент США Дональд Трамп - в марте.
Об этом Кизеветтер написал в социальной сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам германского политика, сейчас надо быть готовыми "к сюрпризам во время избирательной кампании".
"Появляется все больше признаков того, что Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - заявил представитель немецкой оппозиции.
Также Кизеветтер заявил, что якобы на март запланирована встреча избранного президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина.
Кроме этого, политик добавил, что Украина "не должна быть объектом и жертвой" и добавил, что "приспосабливаться нужно к Украине, а не к России".
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На жаль політичні бонзи світу не знають про це передбачення і, мабуть, ніколи не дізнаються.
Точно не знаю, що у них діється в головах , але вони точно керуються якимись доморощеними недолугими висновками і уявленнями, коли мають справу з ******** Кацапо-Путлєрляндією.
Олаф Шольц типовий представник того племені політиканів. Добре, нехай йому мало що відомо про Степана Бандеру, так він і на спадщину своїх німецьких видатних політиків не звертає увагу. Не дивлячись на те, що навіть шавки Путлєра демонстративно з презирством відносяться до канцлера, він настирно лізе ручкатись з Упирем. Гидко навіть спостерігати, як фюрер "Верхньої Вольти з ядерною бомбою" знущається над цим патентованим лібералом. А в його особі над всіма подібними "миролюбцями".
Mr Schröder, 79, will be celebrated at closed-door event despite party peers wanting him booted out over ties to Russia.
(джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/09/13/olaf-scholz-spd-gerhard-schroder-anniversary-celebrations/ The Telegraph )
Я впевнений, що неформальні контакти між фсб і сдпГ ніколи й не припинялися.
У листопаді 1939 року він наодинці здійснив найближчий до успіху замах на всю нацистську верхівку, включаючи Гітлера.
Так, щороку 8 листопада, у день "пивного путчу", Гітлер виступав на великих зборах у мюнхенській пивній. Ельзер вирішив зробити замах там. Готуватися він почав ще в серпні, влаштувавшись на роботу у каменоломнях. Там Ельзер за кілька тижнів вкрав понад сотню динамітних шашок та детонаторів до них. Паралельно Ельзер став щодня вечеряти у тій самій пивній. Повечерявши, він не йшов, а ховався у підсобному приміщенні. І, дочекавшись закриття на ніч, брався до роботи. Ельзер довбав виїмку в колоні, поряд з якою ставили трибуну для Гітлера. Щоночі. На ранок він приховував сліди своєї роботи і йшов. Він зумів усе зробити. Паралельно він виготовив складний вибуховий пристрій із двома годинними механізмами. Його можна було запустити за три доби до наміченого часу вибуху. Ельзер заклав вибухівку і запустив пристрій, виставивши на годиннику 21.20, оскільки Гітлер завжди починав свій виступ о 20.30, і говорив півтори-дві години.
Найпотужніший вибух пролунав рівно у встановлений час. Однак, Гітлер не був убитий через випадковість: 8 листопада 1939 року через нельотну погоду він вирішив повертатися поїздом. Відправлення поїзда було призначено на 21:30 й через це виступ розпочався раніше, і Гітлер із Герінгом, Гіммлером та Геббельсом покинули залу пивної лише за 13 хвилин до вибуху.
Якби не сталося тоді в мюнхенському аеропорту туману, вся верхівка нацистів була б знищена і історія пішла б інакше.
На відміну від знаменитого замаху 20 липня 1944 (операція "Валькірія"), що трапився коли результат війни був уже зрозумілий, спроба Ельзера реально могла цю саму війну зупинити на самому її початку.
І я не заперечую того, що німецька військова техніка допомагає нам двохсотити кацапню. Але таваріщ шольц міг би посприяти тому, щоби німецька техніка змогла двохсотити кацапню у 2...3 рази більше, аніж зара це робить (з допомогою ЗСУ), якби був герром шольцом.
Гадаю, висловився досить зрозуміло.