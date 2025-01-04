В германской оппозиционной партии ХДС заявили, что Шольц встретится с Путиным до 23 февраля, а Трамп – в марте

Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным до 23 февраля, а новоизбранный президент США Дональд Трамп - в марте.

Об этом Кизеветтер написал в социальной сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам германского политика, сейчас надо быть готовыми "к сюрпризам во время избирательной кампании".

"Появляется все больше признаков того, что Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - заявил представитель немецкой оппозиции.

Также Кизеветтер заявил, что якобы на март запланирована встреча избранного президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина.

Кроме этого, политик добавил, что Украина "не должна быть объектом и жертвой" и добавил, что "приспосабливаться нужно к Украине, а не к России".

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