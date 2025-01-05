Войска РФ обстреляли Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждены дом и грузовик предприятия
Утром, 5 января, около 05:45 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Парутино Куцурубской громады Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Также отмечается, что вчера, 4 января, в 12:20 враг ударил дроном типа FPV по Куцурубской громаде. В результате чего в с. Солончаки поврежден грузовой автомобиль предприятия, которое занимается изготовлением хлебобулочной продукции. Пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате падения обломков российского БпЛА произошла утечка растительного масла в Южный Буг.
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