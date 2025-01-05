В боях за Украину погиб музыкальный редактор проекта "МастерШеф" Антон Вовк
28 декабря 2024 года на фронте погиб музыкальный редактор известного кулинарного шоу "МастерШеф" и других проектов Антон Вовк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил телеканал СТБ.
"Большая потеря в нашей "старлайтовской" семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта "МастерШеф" и наш защитник Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", - сообщил телеканал.
В армии Антон Вовк был младшим сержантом, а за преданную работу получил более 10 различных наград и отличий. Жизнь музыкального редактора оборвалась во время выполнения одного из боевых заданий.
"Во время полномасштабной войны Антон встал на защиту страны. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более десяти наград и отличий, включая Золотой крест за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач. Антон погиб 28.12.2024 во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания. У Антона остались жена и 2 дочери", - добавили телевизионщики.
Более 10 лет своей жизни Антон посвятил проекту "МастерШеф". Также за свою карьеру он работал над проектами "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні муки", "Звана вечеря" и другие.
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Дата публікації08:44, 20.03.14Перегляди33к
Зеленського викликають в військкомат / Фото: olex-kurinniy.livejournal.com
Артист сказав - якщо буде потрібно, то піде воювати.
Відомому шоумену, творцю студії "Квартал-95" Володимиру Зеленському прийшла повістка в армію.
Про це стало відомо під час прес-конфереції "кварталу" у зв'язку з презентацією нового шоу на 1+1 "Зіграй в ящик".
Зеленському зателефонувала стурбована мама і повідомила, що йому у Кривому Розі (рідне місто артиста) прийшла повістка до військкомату
"Ну а що робити, я військовозобов'язаний. Якщо треба - піду воювати", - прокоментував ситуацію Зеленський.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Співчуття близьким та побратимам. Схиляю голову..