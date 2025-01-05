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В боях за Украину погиб музыкальный редактор проекта "МастерШеф" Антон Вовк

Загинув музичний редатор Антон Вовк

28 декабря 2024 года на фронте погиб музыкальный редактор известного кулинарного шоу "МастерШеф" и других проектов Антон Вовк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил телеканал СТБ.

"Большая потеря в нашей "старлайтовской" семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта "МастерШеф" и наш защитник Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", - сообщил телеканал.

В армии Антон Вовк был младшим сержантом, а за преданную работу получил более 10 различных наград и отличий. Жизнь музыкального редактора оборвалась во время выполнения одного из боевых заданий.

"Во время полномасштабной войны Антон встал на защиту страны. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более десяти наград и отличий, включая Золотой крест за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач. Антон погиб 28.12.2024 во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания. У Антона остались жена и 2 дочери", - добавили телевизионщики.

Более 10 лет своей жизни Антон посвятил проекту "МастерШеф". Также за свою карьеру он работал над проектами "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні муки", "Звана вечеря" и другие.

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Автор: 

СТБ (38) телевидение (898) потери (4388)


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Топ комментарии
+30
Світла Памʼять Герою України😪😪😪
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05.01.2025 12:50
+26
Герою Слава !!!🙏 😥
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05.01.2025 12:54
+14
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05.01.2025 13:36
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Світла Памʼять Герою України😪😪😪
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05.01.2025 12:50 Ответить
Герою Слава !!!🙏 😥
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05.01.2025 12:54 Ответить
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05.01.2025 13:36 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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05.01.2025 13:39 Ответить
Слава Україні Слава ЗСУ Слава Ісусу Христу та Тризубу 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊ Вічная Пам'ять Герою України 🇺🇦🥇
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05.01.2025 13:45 Ответить
https://tsn.ua/glamur/volodimiru-zelenskomu-priyshla-povistka-v-armiyu-340821.html Володимиру Зеленському прийшла повістка в арміюВолодимиру Зеленському прийшла повістка в армію

Дата публікації08:44, 20.03.14Перегляди33к



Зеленського викликають в військкомат / Фото: olex-kurinniy.livejournal.com

Артист сказав - якщо буде потрібно, то піде воювати.

Відомому шоумену, творцю студії "Квартал-95" Володимиру Зеленському прийшла повістка в армію.

Про це стало відомо під час прес-конфереції "кварталу" у зв'язку з презентацією нового шоу на 1+1 "Зіграй в ящик".

Зеленському зателефонувала стурбована мама і повідомила, що йому у Кривому Розі (рідне місто артиста) прийшла повістка до військкомату

"Ну а що робити, я військовозобов'язаний. Якщо треба - піду воювати", - прокоментував ситуацію Зеленський.
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05.01.2025 14:55 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.01.2025 15:02 Ответить
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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05.01.2025 16:28 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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05.01.2025 18:44 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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10.01.2025 03:37 Ответить
Боляче. Коли починаєш порівнювати наших Воїнів з кацапськими орками в інтерв'ю в Золкіна/Карпенко, або з тими, яких ми бачимо коли їх беруть наші хлопці в полон, то це небо та земля. Ніби різні форми існування. Дуже боляче втрачати таких шляхетних Синів України, особливо, коли розумієш, що їх вбиває біосміття, справжній людський непотріб.
Співчуття близьким та побратимам. Схиляю голову..
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17.01.2025 15:00 Ответить
 
 