В боях за Украину погиб музыкальный редактор проекта "МастерШеф" Антон Вовк

28 декабря 2024 года на фронте погиб музыкальный редактор известного кулинарного шоу "МастерШеф" и других проектов Антон Вовк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил телеканал СТБ.

"Большая потеря в нашей "старлайтовской" семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта "МастерШеф" и наш защитник Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", - сообщил телеканал.

В армии Антон Вовк был младшим сержантом, а за преданную работу получил более 10 различных наград и отличий. Жизнь музыкального редактора оборвалась во время выполнения одного из боевых заданий.



"Во время полномасштабной войны Антон встал на защиту страны. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более десяти наград и отличий, включая Золотой крест за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач. Антон погиб 28.12.2024 во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания. У Антона остались жена и 2 дочери", - добавили телевизионщики.

Более 10 лет своей жизни Антон посвятил проекту "МастерШеф". Также за свою карьеру он работал над проектами "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні муки", "Звана вечеря" и другие.

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