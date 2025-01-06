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Новости Война
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Украина принимает законы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну, - Зеленский

Володимир Зеленський та Лекс Фрідман

Несмотря на полномасштабную агрессию РФ и военное положение, Украина принимает законы, "необходимые для вступления в Европейский Союз".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману.

"Мы во время войны проголосовали много реформ - антикоррупционные, банковские, еще до войны - земельные реформы, начали большую приватизацию. И война не остановила нас... Да, тормозила, но мы многие вещи прошли", - пояснил глава государства.

Он добавил, что "война и военное положение - это в любом случае ограничение возможностей, прав и свобод". Но "военное положение не вводится потому, что кто-то этого захотел - сначала пришла агрессия", отметил президент.

"В то же время "мы стараемся "балансировать максимально, насколько это возможно", создавая условия для бизнеса", - сказал президент.

Читайте также: Справедливый мир для Украины – это членство в ЕС и мощные гарантии безопасности, - Зеленский

Автор: 

война (1380) Зеленский Владимир (20474) членство в ЕС (1025) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+12
Знаємо Вова!
Ти і твоя зе-шобла, хочете (під шумок) прийняти такі закони, про які ЄС вас не просить, а навпаки застерігає від їх прийняття.
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06.01.2025 02:13
+6
Драконівські побори, податки і обмеження це і є дорога в ЄС? Тоді нахрен воно нам потрібне. ЄС аж ніяк не є взірцем для счасливого життя. А судячи по цінам і дебільним законам ми вже ЄС перепригнули
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06.01.2025 02:48
+5
Всьо приймає? Так як шльондра. А ти як скумбрія.......
Всьо чотко, чуваки?
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06.01.2025 05:12
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Знаємо Вова!
Ти і твоя зе-шобла, хочете (під шумок) прийняти такі закони, про які ЄС вас не просить, а навпаки застерігає від їх прийняття.
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06.01.2025 02:13 Ответить
Навіть закон такий, що зобов'язує підприємства платити заробітну плату?!, ой такий закон є, тільки не діє, от халепа)))) Це ппц, приймати те, що не работає, це нормально. А закон, що повинні виконувати судові рішення є, теж не виконується, то на який хййй приймати закони?!
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06.01.2025 02:44 Ответить
Це не було коли введений військовий стан, підприємство ДП, Вова не *****, військовий стан не платити ЗП пів року, після судів то саме, рішення суду є, але закон тут хіба ти, в ЄС всі знають, що ти є, і твої закони до сраки
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06.01.2025 02:55 Ответить
Посилення Кордону з Европою теж щоб Вступити у черговий лайФакк...🤔🤔
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06.01.2025 02:45 Ответить
Драконівські побори, податки і обмеження це і є дорога в ЄС? Тоді нахрен воно нам потрібне. ЄС аж ніяк не є взірцем для счасливого життя. А судячи по цінам і дебільним законам ми вже ЄС перепригнули
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06.01.2025 02:48 Ответить
ЄС с тобою ще балакає із-за того, що за тебе проголосували українці, але те, що каже соціологія то це ненадовго, скажеш, що це не статистика, добре, в Україні працює Інститут Європейського Розвитку, ну так вот, поїдьте до них і спитайте, як ви працюєте, або ви його вже закрили, представництво ЄС в Україні
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06.01.2025 03:08 Ответить
95 квартал-як основа життя
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06.01.2025 03:11 Ответить
а надо бы принимать законы о войне (как поляки - вот деб*лы у них и войны то нет) за эвакуацию ценностей, закрытие оффшоров, национализацию энерго\ресурсов производство всяких прибамбасов для защиты\нападения\создание всяких станков, средств производства, мобилизацию не только\столько в армию но и на заводы (глядишь и бракованные мины вручную, по-старинке уже бы поправили), спонсирование всяких конструкторских бюро\науки, ориентацию на промышленность, всякие подземные города, новые жд дороги, аэродромы и т.п.
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06.01.2025 03:12 Ответить
" Умови для бізнесу " - ккклллловвааннн!!!
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06.01.2025 03:43 Ответить
Всьо приймає? Так як шльондра. А ти як скумбрія.......
Всьо чотко, чуваки?
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06.01.2025 05:12 Ответить
Ага... Понаприймали... Особливо, "антикорупційних"... А як крали і хабарі давали та брали - так і продовжують... Не "закони приймать" треба, а виконувать їх...
Бісмарку приписують вислів: "Держава з поганими законами , але розумними чиновниками, зможе існувать... Але навіть при найкращих законах, і поганих чиновниках, вона існувать не зможе...".
Спочатку познімай з посад "трускавецьких" фотографів та естрадних клоунів, і постав професіоналів...
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06.01.2025 06:17 Ответить
Це які - підняття акцизів, тарифів і цін до європейських? Ну і зарплат із пенсіями для чинуш та прокурорів? Ну це справді подвиг
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06.01.2025 07:56 Ответить
Зєля! Твоє місце на нарах на довічному(з конфіскацією)! А закони треба виконувати, а не кліпати нові і нові недіючі структури. Але це вже без тебе буде робитись.

Вибори(офлайн). Залужний
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06.01.2025 08:30 Ответить
Усі корупціонери вже покарани або виїхали в Монако та Австрією.
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06.01.2025 09:50 Ответить
Зеля завжди був відірваний від реального життя. Сцена, а поза сценою гульбарство. Нічого не тямив, і так нічого й не втямив.
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06.01.2025 11:26 Ответить
 
 