Украина принимает законы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну, - Зеленский
Несмотря на полномасштабную агрессию РФ и военное положение, Украина принимает законы, "необходимые для вступления в Европейский Союз".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману.
"Мы во время войны проголосовали много реформ - антикоррупционные, банковские, еще до войны - земельные реформы, начали большую приватизацию. И война не остановила нас... Да, тормозила, но мы многие вещи прошли", - пояснил глава государства.
Он добавил, что "война и военное положение - это в любом случае ограничение возможностей, прав и свобод". Но "военное положение не вводится потому, что кто-то этого захотел - сначала пришла агрессия", отметил президент.
"В то же время "мы стараемся "балансировать максимально, насколько это возможно", создавая условия для бизнеса", - сказал президент.
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Ти і твоя зе-шобла, хочете (під шумок) прийняти такі закони, про які ЄС вас не просить, а навпаки застерігає від їх прийняття.
Всьо чотко, чуваки?
Бісмарку приписують вислів: "Держава з поганими законами , але розумними чиновниками, зможе існувать... Але навіть при найкращих законах, і поганих чиновниках, вона існувать не зможе...".
Спочатку познімай з посад "трускавецьких" фотографів та естрадних клоунів, і постав професіоналів...
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