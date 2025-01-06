Украина принимает законы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну, - Зеленский

Несмотря на полномасштабную агрессию РФ и военное положение, Украина принимает законы, "необходимые для вступления в Европейский Союз".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману.

"Мы во время войны проголосовали много реформ - антикоррупционные, банковские, еще до войны - земельные реформы, начали большую приватизацию. И война не остановила нас... Да, тормозила, но мы многие вещи прошли", - пояснил глава государства.

Он добавил, что "война и военное положение - это в любом случае ограничение возможностей, прав и свобод". Но "военное положение не вводится потому, что кто-то этого захотел - сначала пришла агрессия", отметил президент.

"В то же время "мы стараемся "балансировать максимально, насколько это возможно", создавая условия для бизнеса", - сказал президент.

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