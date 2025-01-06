На Киевщине повреждена контактная сеть железной дороги

В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Отмечается, что железнодорожники уже работают над ее восстановлением.

Время задержки поездов можно уточнить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua.

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