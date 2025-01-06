На Киевщине повреждена контактная сеть железной дороги
В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
Отмечается, что железнодорожники уже работают над ее восстановлением.
Время задержки поездов можно уточнить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua.
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У кацапів, судячи з наявних даних, справи ще гірші... То чого ти "стогнеш"?