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На Киевщине повреждена контактная сеть железной дороги

укрзалізниця

В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Отмечается, что железнодорожники уже работают над ее восстановлением.

Время задержки поездов можно уточнить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua.

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Автор: 

Киевская область (4149) обстрел (27327) повреждение (166) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+3
Невже важко зрозуміти, що бойова частина дрона не завжди вибухає у повітрі?? Невже важко витратити хвилин 30 свого життя, знайти інформацію і почитати нюанси роботи різних систем ППО?? У нас багато брешуть (взагалі), але про дрони зазвичай пишуть скільки збили, скільки ні
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06.01.2025 07:52
+2
Коли британці, після закінчення ІІ Світової, аналізували ефективність дій ФАУ-1, то зробили висновок про "низьку ефективність". Це при тому, що лише 25% ФАУ-1 збивали винищувачі, 17 % збивалися зенітною артилерією, і до 7 % падали від зіткнення з аеростатами повітряного загородження. Скільки не долітало до Британських островів, і падало в море, не відомо. Тобто, приблизно половина, все-таки, долітала.
У кацапів, судячи з наявних даних, справи ще гірші... То чого ти "стогнеш"?
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06.01.2025 08:11
+2
Напевно тому, що у нас дронів менше. То ви ж тему про роботу ППО підняли, нічого в цьому не тямлячи (або просто тролінг)
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06.01.2025 08:33
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Ми сміємося з москалів,коли вони пишуть , що все збили.А в нас все Ок?(((
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06.01.2025 07:25 Ответить
А для чого ти смієшся з москалів,коли вони пишуть , що все збили?
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06.01.2025 07:31 Ответить
Ну, як реагувати на збиття,коли горять два нпз?співчувати?)
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06.01.2025 08:12 Ответить
Невже важко зрозуміти, що бойова частина дрона не завжди вибухає у повітрі?? Невже важко витратити хвилин 30 свого життя, знайти інформацію і почитати нюанси роботи різних систем ППО?? У нас багато брешуть (взагалі), але про дрони зазвичай пишуть скільки збили, скільки ні
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06.01.2025 07:52 Ответить
30хвилин?(Краще теорію ймовірності повторити.
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06.01.2025 08:16 Ответить
Коли британці, після закінчення ІІ Світової, аналізували ефективність дій ФАУ-1, то зробили висновок про "низьку ефективність". Це при тому, що лише 25% ФАУ-1 збивали винищувачі, 17 % збивалися зенітною артилерією, і до 7 % падали від зіткнення з аеростатами повітряного загородження. Скільки не долітало до Британських островів, і падало в море, не відомо. Тобто, приблизно половина, все-таки, долітала.
У кацапів, судячи з наявних даних, справи ще гірші... То чого ти "стогнеш"?
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06.01.2025 08:11 Ответить
Стогнеш ти,Ярік.Ми рідко шкодимо москальській інфраструктурі,певно савпадєніє.
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06.01.2025 08:15 Ответить
Напевно тому, що у нас дронів менше. То ви ж тему про роботу ППО підняли, нічого в цьому не тямлячи (або просто тролінг)
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06.01.2025 08:33 Ответить
Я приводжу ФАКТИ... І приводжу їх оцінку людьми, які на собі відчули їх дію. А ти просто "**********"... Бо, замість аргументовано заперечить - "міняєш "питання спору". Ти, в своєму коментарі, пишеш: "Ми сміємося з москалів,коли вони пишуть , що все збили.А в нас все Ок?" Тобто, ти критикуєш дії української сторони - хоча процент тих БПЛА, які "не долетіли, набагато вищий... І про це у нас чесно вказують... Коли ж тобі привели аналогію та об"єктивну оцінку таких же дій британців, ти "перевів стрілки", і написав про низьку ефективність дій наших БПЛА... Тобто, з твого боку, наявна МАНІПУЛЯЦІЯ...
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06.01.2025 08:34 Ответить
Це тебе так книжка посла з Лондона надихнула?Краще зрозумій,а чому казино вічно виграє)
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06.01.2025 08:18 Ответить
Телепню! Не "книжка з Лондона", а їх офіційна статистика, опублікована у їх офіційних джерелах, у 1945 році...
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06.01.2025 08:36 Ответить
Яріку,залужнава книжка!!)))))
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06.01.2025 08:50 Ответить
Телепню! Я тобі привів цифри з книжки видання 1956 року! Тоді ні Залужного, ні тебе, ні мене, і "в проекті" не було!!! А "книжка" та посилається на офіційну статистику, опубліковану у офіційних британських джерелах...
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06.01.2025 08:55 Ответить
Яка нах книжка 2956 року?))статистика використання зброї тодішньої і теперішньої...))телепень ти,бо робили тебе в місіонерській позі,традиційній )))можеш більше не писати,тебе не читатиму.
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06.01.2025 09:08 Ответить
"Грицеляк"! "Как пагодка в Мацкве?". Думаєш, з-під португальського прапорця не смердить "лаптями"? "Усрався, і в кущі..."?
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06.01.2025 09:15 Ответить
 
 