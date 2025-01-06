Общие боевые потери РФ с начала войны – около 798 040 человек (+1550 за сутки), 9700 танков, 21 665 артсистем, 20164 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 798 040 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 798040 (+1550) человек,
- танков - 9700 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 20164 (+45) ед,
- артиллерийских систем - 21665 (+62) ед,
- РСЗО - 1258 (+1) ед,
- средства ППО - 1034 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21625 (+178),
- крылатые ракеты - 3006 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33056 (+116) ед,
- специальная техника - 3681 (+4)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
ГЕРОЯМ - СЛАВА!
Арта - безпілотники різниця в 40 од, скоріш за все БПЛА завтра вийдуть вперед.