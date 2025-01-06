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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 798 040 человек (+1550 за сутки), 9700 танков, 21 665 артсистем, 20164 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 798 040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 798040 (+1550) человек,
  • танков - 9700 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 20164 (+45) ед,
  • артиллерийских систем - 21665 (+62) ед,
  • РСЗО - 1258 (+1) ед,
  • средства ППО - 1034 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21625 (+178),
  • крылатые ракеты - 3006 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33056 (+116) ед,
  • специальная техника - 3681 (+4)

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Загальні втрати ворога на 6 січня

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+15
Кажуть,що наші під Суджею колону свинособачу розмотлошили..
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06.01.2025 08:21
+13
Начебто - ні... І гольфкари теж - ні... Але сьогодні з`явились і танки, і ББМ, і арта... Цікаво: це Суджа, чи Донбас?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.01.2025 08:12
+9
Послезавтра очередной юбилей у запоребриков будет
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06.01.2025 07:50
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Послезавтра очередной юбилей у запоребриков будет
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06.01.2025 07:50 Ответить
Самокати теж включаються у розділ "автомобільна техніка"?
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06.01.2025 07:52 Ответить
Я також задавав схоже питання але відповіді не отримав .
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06.01.2025 08:04 Ответить
На самокат права не потрібні це означає, що не включається.
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06.01.2025 08:08 Ответить
+1550 ну дуже хороших москаликів нормальний результат . Слава ЗСУ.
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06.01.2025 08:07 Ответить
Начебто - ні... І гольфкари теж - ні... Але сьогодні з`явились і танки, і ББМ, і арта... Цікаво: це Суджа, чи Донбас?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.01.2025 08:12 Ответить
Кажуть,що наші під Суджею колону свинособачу розмотлошили..
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06.01.2025 08:21 Ответить
Лемінги стабільно. А от арти та машінок Вояки набили!!!
ГЕРОЯМ - СЛАВА!
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06.01.2025 09:09 Ответить
244 одиниці наземної техніки, присутнє все. Взагалі двісті і більше одиниць за добу було досить рідко з початку війни, а тут на тлі виснаження така кількість. Пішли ва-банк розуміючи що час не на їхньому боці!?
Арта - безпілотники різниця в 40 од, скоріш за все БПЛА завтра вийдуть вперед.
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06.01.2025 09:37 Ответить
Де запарєбріковскія акруга-новини??? Срахалін, камчатку, тверь с лениноградом пройшли вже???
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06.01.2025 10:57 Ответить
Давно такой качественной демилитаризации Соссии не было . Спасибо ВСУ
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06.01.2025 17:59 Ответить
 
 