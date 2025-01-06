Сегодня, вероятно, Трюдо объявит об отставке, - Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Ожидается, что Трюдо уже в понедельник объявит об отставке с поста главы правящей Либеральной партии после девяти лет у власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трюдо еще не принял окончательного решения, но все больше склоняется к досрочной отставке на фоне критически низкой народной поддержки и внутрипартийного давления. "Пока точно неизвестно, когда именно Трюдо объявит о своем намерении уйти в отставку, но это должно было бы произойти до срочной встречи депутатов от Либеральной партии, созванной на среду", - говорится в материале.

Также пока непонятно, уйдет ли Трюдо в немедленную отставку с поста премьер-министра или все же продолжит возглавлять правительство до избрания нового лидера партии.

Среди потенциальных переходных лидеров партии и возможных и.о. обязанностей премьер-министра упоминается действующий министр финансов Доминик Леблан.

Читайте также: Зеленский о председательстве Канады в G7: Украина надеется на справедливый мир благодаря общей силе