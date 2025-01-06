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Новости
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Сегодня, вероятно, Трюдо объявит об отставке, - Reuters

прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Ожидается, что Трюдо уже в понедельник объявит об отставке с поста главы правящей Либеральной партии после девяти лет у власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трюдо еще не принял окончательного решения, но все больше склоняется к досрочной отставке на фоне критически низкой народной поддержки и внутрипартийного давления. "Пока точно неизвестно, когда именно Трюдо объявит о своем намерении уйти в отставку, но это должно было бы произойти до срочной встречи депутатов от Либеральной партии, созванной на среду", - говорится в материале.

Также пока непонятно, уйдет ли Трюдо в немедленную отставку с поста премьер-министра или все же продолжит возглавлять правительство до избрания нового лидера партии.

Среди потенциальных переходных лидеров партии и возможных и.о. обязанностей премьер-министра упоминается действующий министр финансов Доминик Леблан.

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Автор: 

Канада (2088) отставка (3156) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+13
Зате в Україні Володя Боневтік навіть і не думає про якусь відставку, чи просто піти, у нього в офісі все стабільно - тирять, як в останній день і мають найвищі зарплати в Україні і завалили все, що можна і чого не можна.
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06.01.2025 09:06
+9
Нічого не навчився в зеленьського, а саме, руками, ногами, та зубами триматися за владу, в той же час розповідаючи, що він за неї не тримається, а це вона його тримає.
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06.01.2025 08:47
+7
Скромьнєнько, скромнєнько ліберали та Трюдо відповідно до ВВП підтримували Неньку.
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06.01.2025 08:15
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Ліберальну партію це вже не врятує.

По опитуванням, за лібералів 21%, а за консерваторів 47%.
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06.01.2025 07:49 Ответить
Скромьнєнько, скромнєнько ліберали та Трюдо відповідно до ВВП підтримували Неньку.
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06.01.2025 08:15 Ответить
Соціалізм в Канаді зайшов в тупік.
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06.01.2025 08:14 Ответить
+ мільйон триста тисяч індусів і 900 тис китайських 'студентів' за рік.
Соціалізм- це в Швеції. А в Канаді- просто ніщейобство і показуха (щоб на папері все було красіво і надої росли).
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06.01.2025 16:42 Ответить
Осиротіємо...
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06.01.2025 08:16 Ответить
В Канаді украінське лоббі якесь слабеньке - брали б приклад з євреиського в США
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06.01.2025 08:24 Ответить
Місцеві українські клюби можуть тільки на івентах у вишиванках танцювати, і торгувати прапорцями у фонд допомоги ЗСУ (звітність не показують). Але загалом все зводиться до організації різноманітних платних курсів для дітей. А рядові емігранти думають як поспати ходячи на дві роботи, так щоб хоча б вийти в нуль по доходах. В основному кожен допомогає своїм родичам/ друзям на фронт а не у фонди.
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06.01.2025 16:47 Ответить
Хоч один і то готується. Канада мало допомогла.
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06.01.2025 08:29 Ответить
З 900 тис узгоджених Канадою заяв від біженців на міграцію Україна за 2 роки випустила десь 300тис.
Так хто і що робив для того, щоб людям було краще?
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06.01.2025 09:26 Ответить
Доходився в різнокольорових шкарпетках!
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06.01.2025 08:31 Ответить
Нічого не навчився в зеленьського, а саме, руками, ногами, та зубами триматися за владу, в той же час розповідаючи, що він за неї не тримається, а це вона його тримає.
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06.01.2025 08:47 Ответить
Зате в Україні Володя Боневтік навіть і не думає про якусь відставку, чи просто піти, у нього в офісі все стабільно - тирять, як в останній день і мають найвищі зарплати в Україні і завалили все, що можна і чого не можна.
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06.01.2025 09:06 Ответить
ліваки докирувалися в Канаді до ручки.
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06.01.2025 10:30 Ответить
Санду,Зеля,Макрон,Трюдо и т.д.Все как с одной пробирки и хозяева у них одни)
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06.01.2025 17:39 Ответить
 
 