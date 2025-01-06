За прошлый год ГБР передало в управление АРМА необоснованных активов более чем на 11,5 млрд грн
В 2024 году ГБР передало в управление АРМА необоснованных активов на более 11,5 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, эти активы работают на поддержку украинской экономики и сил обороны Украины. Доход от их управления составляет более 1 млрд 68 млн гривен.
Сколько получил бюджет?
"Благодаря работе Государственного бюро расследований в направлении работы по выявлению и аресту активов бюджет страны в прошлом году пополнился на 5 миллиардов гривен.
Кстати, в год государство тратит на содержание ГБР в разы меньше денег - а такой профит говорит об эффективности ведомства", - настаивают в Бюро.
Аукцион по продаже конфискованного имущества
Также, в прошлом году состоялся первый в рамках восстановленной "большой приватизации" аукцион по продаже имущества, конфискованного по материалам ГБР у подсанкционного лица. За объект государство получило 1,89 млрд гривен.
В доход государства были взысканы активы компании, связанной с российским букмекером "1xBet".- 1,8 млрд гривен. На финишной прямой процедура конфискации у другого онлайн-казино Pin-Up - а это 2,6 млрд гривен.
Изъятие имущества у депутатов-предателей
Также отмечается, что продолжает Бюро выявлять и передавать в управление АРМА имущество подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов.
"Так, в управление государства перешло имущество и корпоративные права зарегистрированных во Львове строительных компаний "Бетонбуд" и "Капитал Плаза", 50% процентов корпоративных прав ООО "Галицьке перехрестя", конечными владельцами которых являются родные братья беглых депутатов. Также в этом году поставлена точка относительно ареста яхты одного из них - Royal Romance, приблизительной стоимостью 5,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Также, по материалам ГБР в управление АРМА передано четыре вертолета и два самолета крымских предпринимателей.
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"настарались" На кілька квартир і машин у Києві. Хай краще перевірять, куди ідуть 6 млрд грн на утримання зеленої опи! Наливати воду в кілери, та вставляти перер у принтер- це не на заводі спину гнути за гроші