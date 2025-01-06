Россия использует детей на ВОТ для пропагандистского флешмоба, - ЦНС

Российские оккупационные администрации на ВОТ Украины получили задание организовать пропагандистский флешмоб "Наследники победы", приуроченный к празднованию так называемого "Дня победы".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Основная цель акции - создание иллюзии поддержки российской оккупации среди местного населения.

Как отмечается, к акции привлекают украинских школьников, которые должны писать сочинения на тему "Война была на всех одна". Для стимула детям обещают бесплатные поездки в оккупированный Крым.

Учителей заставляют придерживаться пропагандистских тезисов в творческих заданиях. Среди основных нарративов - отождествление Украины с нацистами и навязывание параллелей между событиями Второй мировой войны и нынешним противостоянием с РФ.

Читайте также: Оккупанты планируют удвоить количество милитарных центров для подростков на ВОТ, - ЦНС